خبراء: الصين تأخرت في كشف أزمة "كورونا"

خبراء: الصين تأخرت في كشف أزمة "كورونا"
صورة: أ.ف.ب
الإثنين 18 يناير 2021 - 17:04

خلص الخبراء المستقلون المكلفون تقييم الاستجابة العالمية لأزمة وباء “كوفيد-19” إلى أنه كان بإمكان منظمة الصحة العالمية وبكين، التحرك بشكل أسرع في بداية أزمة “كوفيد-19″، معتبرين أن “الوباء الذي كان مخفيًا إلى حد كبير أسهم في الانتشار العالمي” للفيروس.

وفي تقريرها الثاني الذي يُفترض أن يُعرض الثلاثاء أثناء اجتماع لمنظمة الصحة العالمية، تشير لجنة الخبراء إلى أن “بالعودة إلى التسلسل الأولي للمرحلة الأولى من الوباء، نستنتج أنه كان بالإمكان التحرك بشكل أسرع بناءً على المؤشرات الأولى”.

الخبراء المستقلون بكين كوفيد- 19 منظمة الصحة العالمية

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