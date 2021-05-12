خبراء: سكان العالم كان بإمكانهم تجنب الجائحة

يرى خبراء مستقلون في تقرير، صدر اليوم الأربعاء، أن العالم كان بإمكانه تجنب جائحة “كوفيد-19″؛ إلا أن مزيجا ساما من التردد وسوء التنسيق حال دون رؤية مؤشرات الخطر.

وقالت اللجنة المستقلة للاستعداد للجوائح والاستجابة لها إن “منظمة الصحة العالمية كان ينبغي أن تعلن حالة الطوارئ الصحية في وقت أبكر”.

كما أشارت اللجنة نفسها إلى ان “هذا الإجراء كان يجب أن يحدث خلال الاجتماع الأول للجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، في 22 يناير 2020”.

لكنها شددت على أن “الأمور ما كانت لتتغيّر كثيرا بسبب دعم تحرك الكثير من الدول، إذ إن العواصم لم تبدأ تدرك حجم الخطر إلا بعد إعلان المنظمة الوباء جائحة في 11 مارس”.

ودعى الخبراء المستقلون الدول الغنية، التي لديها ما يكفي من اللقاحات، إلى “توفير ما لا يقل عن مليار جرعة، بحلول شهر شتنبر 2021، إلى 92 بلدا فقيرا”، وأوصت أيضا بتمويل منظمات جديدة مكرسة للتحضير للجائحة المقبلة.