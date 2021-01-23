خبراء فرنسيون: المعقمات الكحولية تسبّب عمى الأطفال

كشفت دراسة فرنسية أن إصابات الأطفال في أعينهم تضاعفت سبع مرات في عام 2020 مقارنة بعام 2019، بعد رشهم عن طريق الخطأ بمعقم اليدين الذي يحتوي على الكحول.

كما وجد الخبراء الفرنسيون أن عدد حالات تعرض العين لمعقمات الأيدي المحتوية على الكحول، وفقا لقاعدة بيانات مركز مراقبة السموم الفرنسي، كانت 232 حالة بين فاتح أبريل والـ24 من غشت سنة 2020.

وحسب ما نشرته صحيفة “ديلي ميل”، فإن البحث أكد أن معقم اليدين هو المسؤول عن 15 في المائة من جميع حالات إصابة العين بسبب المواد الكيماوية المبلغ عنها لدى الأطفال في شهر غشت 2020، بعدما كانت نسبة الإصابة خمسة في المائة في أبريل و1.3 في المائة فقط في سنة 2019.

وأصبح معقم اليدين، المصنوع من الكحول بنسبة 70 في المائة على الأقل، شائع الاستعمال في جميع أنحاء العالم، لأنه يقضي على فيروس كورونا المستجد.

وصرح أطباء مركز مراقبة السموم بأن الأطفال الصغار معرضون لخطر إصابة شديدة في العين، قد تصل إلى العمى، بسبب التعرض غير المقصود لمطهرات الأيدي التي تحتوي على مواد كحولية.

كما أنه في معظم الأماكن العامة، يتم تثبيت معقمات اليدين على ارتفاع مستوى الخصر لشخص بالغ، ولكن على مستوى العين أو أعلى بالنسبة لطفل صغير.

وأفاد الباحثون، حسب الصحيفة ذاتها، بأنه للحفاظ على صحة جميع فئات المواطنين أثناء تعقيم أيديهم، يجب على مسؤولي قطاع الصحة أن يضمنوا الاستخدام الآمن للمعقمات الكحولية.