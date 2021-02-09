خبراء: كورونا وصل إلى البشر عبر "حيوان وسيط"

كشف فريق خبراء المنظمة العالمية للصحة المكلف بالبحث عن مصدر وباء “كوفيد-19″، اليوم الثلاثاء، أولى العناصر التي توصل إليها في هذا الصدد، بعد أربعة أسابيع قضاها في ووهان الصينية التي ظهر فيها الوباء شهر دجنبر 2019.

وقالت البعثة، ضمن ندوة صحافية في الصين، إنه “ليست هناك أدلة كافية لتأكيد أن فيروس كورونا المستجد كان ينتشر في مدينة ووهان قبل الإعلان رسميا عنه في نهاية العام 2019”.

وشدد ليانغ وانيان، رئيس فريق الصين في الندوة، على أنه “لا يوجد لمؤشر على انتقال الجائحة بين السكان في الفترة التي سبقت دحنبر 2019″، وزاد: “لا توجد أدلة كافية” لتحديد ما إذا كان الفيروس قد انتشر في المدينة قبل ذلك”.

أما رئيس بعثة منظمة الصحة في ووهان فقد أورد أن “فرضية تسرب كورونا من مختبر تبقى مستبعدة للغاية”، بينما كانت إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، قد اتهمت مختبر العلوم الفيروسية في ووهان بـ”الوقوف خلف تسرب الفيروس عرضا أو عمدا”.

وخلص فريق خبراء المنظمة العالمية للصحة إلى أن الفرضية الأكثر ترجيحا ترتبط بكون “كورونا انتقل إلى الإنسان عبر حيوان وسيط”، بينما اعتبر أن “المصدر الحيواني لكوفيد-19 لم يتم تحديده بعد”.