خبراء مغاربة وفرنسيون يرصدون تفاصيل تورط الجزائر والبوليساريو في الصحراء

أبرز خبراء مغاربة وفرنسيون في اجتماع لهم مسؤولية الجزائر في إطالة أمد النزاع حول الصحراء المغربية، من خلال الاستمرار في تمويل وتسليح انفصالي “البوليساريو”، رغم التطورات الإيجابية التي تشهدها هذه القضية على الساحة الدولية.
وسجل محمد أحمد غين، رئيس المعهد الإفريقي لتعزيز السلام وتحويل النزاعات، أن هذا الاجتماع جاء في الوقت المناسب، لأن قضية الصحراء المغربية تشهد دينامية تاريخية يعكسها إجماع وطني يتسع نطاقه أكثر فأكثر حول مغربية الصحراء، مع مرجع أممي يتقارب مع المبادرة المغربية للحكم الذاتي كأساس وحيد لحل سياسي للنزاع الإقليمي.
وأبرز الأستاذ الجامعي أن مغربية الصحراء على أرض الواقع لا جدال فيها، كما يعكس ذلك القرار الأمريكي وقرار البلدان التي فتحت قنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة المغربيتين، لتقر بذلك بمغربية الصحراء ومكانتها كقطب اقتصادي ومحور استقرار لمنطقة الساحل والصحراء، دون إغفال سحب الاعتراف بجمهورية الوهم.
وذكر المتحدث ذاته أن ذلك ينضاف إلى إدراج منطقة الصحراء مثل باقي مناطق المغرب في الاتفاقيات المبرمة بين المملكة وشركائها الاقتصاديين، خاصة الولايات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وبناء على هذه التطورات الإيجابية، يبرز غين أن واقع الصحراء ميدانيا يتجلى في صعودها كقطب للأمن بفضل نموذج التنمية الجديد الذي يمكن الساكنة المحلية، بما يشمل المجتمع المدني والفاعلين الخواص، من ممارسة حقهم في تقرير المصير بشكل يومي من خلال المشاركة في مختلف مشاريع تنمية منطقتهم في إطار الديمقراطية المحلية والحكامة الجيدة.
وتابع غين بأن الجزائر وجبهة “البوليساريو” متحمستان لتخطي الدينامية الإيجابية التي تعرفها قضية الصحراء المغربية، مسجلا أن هذا البلد الذي صنع “البوليساريو” عام 1973 يسلحها ويمولها، كما يعبئ كافة أجهزته الدبلوماسية لخدمة الأطروحات الانفصالية.
وفي قراءته للنزاع حول الصحراء المغربية، يعرض الأكاديمي رؤيتين، تلك المتعلقة بالتنمية والديمقراطية والازدهار الذي يحققه المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، الذي جعل الصحراء المغربية قطب استقرار ونمو عبر النموذج التنموي الجديد، وهمزة وصل بين أوروبا وإفريقيا جنوب الصحراء، ثم الرؤية المتعلقة بالجزائر التي تقوم على زعزعة الاستقرار، كما أظهر ذلك إغلاق معبر الكركرات.
من جانبه، أبرز هوبيرت سيلان، رئيس مؤسسة “فرنسا المغرب”، أنه فضلا عن الأسباب الواضحة التي هي في الوقت نفسه ثقافية وقانونية واقتصادية واجتماعية، هناك الجانب الجيوستراتيجي الذي يفرض مغربية هذه المنطقة.
وحذر الخبير الفرنسي من وضع معقد في جنوب الجزائر، حيث “توجد محركات لزعزعة الاستقرار، وهي أساسا من المافيا، أو متدينين مزيفين مع ‘داعش’؛ علما أن الكل ملتف حول مافيا معينة تمر عبر المخدرات والإجرام”.
واعتبر الخبير ذاته أن الولايات المتحدة تدرك جيدا خطورة النظام الذي تجري إقامته في منطقة الساحل، في إشارة إلى القرار الأمريكي القاضي بالاعتراف بالسيادة الكاملة للمملكة على الصحراء، والذي يأخذ في الاعتبار، حسب قوله، أسبابا جيو-إستراتيجية وجيو-سياسية، إضافة إلى اعتبارات إنسانية وتاريخية.
وذكر رئيس مؤسسة “فرنسا-المغرب، سلام وتنمية”، في هذا الصدد، أنه وجه، في شكل عريضة، نداء إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشأن جعل فرنسا تنخرط إلى جانب الولايات المتحدة ودول أخرى، لاسيما الإفريقية، التي أقامت تمثيليات دبلوماسية في الصحراء، على أمل أن يتم في المستقبل القريب افتتاح قنصلية عامة لفرنسا في العيون أو الداخلة.
وناقش إيمانويل دوبوي، رئيس معهد المستقبل والأمن في أوروبا والسكرتير الوطني لـ “الوسطيين”، فرص الاستثمار في المنطقة، إذ قدم تحليلا واسع النطاق للتعاون الأوروبي-الإفريقي، انطلاقا من قناعة مفادها أن قضية الصحراء المغربية لا تهم دول الجوار فقط.
وبحسب المتحدث ذاته فإن التهديد الإرهابي الذي يخيم على المنطقة يبرر، على وجه الخصوص، التعاون مع المغرب، مذكرا بالصلات المثبتة للحركة الانفصالية مع الجماعات الإرهابية التي تنشط في المنطقة.
وأشار الخبير الجيوسياسي الفرنسي إلى أنه “يتعين التنويه بكون الحرب ضد الإرهاب تشكل عنصرا مهيكلا للتعاون الذي يجمعنا (محاربة جميع أشكال انعدام الأمن، اللصوصية، تهريب الأسلحة، المتفجرات، المخدرات، الإرهاب السيبراني)”، مؤكدا أن “التعاون على ضفتي الحوض المتوسطي ينبغي أن يتم وفق مقاربة شمولية ومندمجة”.
خبراء مأجورين وتحت الطلب، مرتشون من قبل زدي ياسين، بأزرار وأقلام الذهب، القضية ضاعت عندما تولاها مافيات المخزن في المغرب.
بعد السياسة الناجحة بفتح القنصليات يجب الآن الانتقال إلى تصنيف الخوليزاريو منظمة ارهابية .
– الجزائر و زوجها البوليساريو هدفهما تقسيم المغرب ولا شيء غير تقسيم المغرب .
المليارات من الدولارات تذهب لهؤلاء الاوباش عوض ان تذهب لاصحابها الدين ليس لديهم حتى الموز الاصفر . كباقي الدول
الجزاءر دولة فاشلة متعنتة متعجرفة وتقود نفسها بنفسها الى الهاوية لم تحقق أي نجاح في قضية الصحراء المغربية تحقق فقط الخيبات والنكسات والتعثرات وتصرف أموال الشعب الجزائري هباء منثورا على قضية ربحها المغرب من زمان أما الجزاءر فربحت الخيبة واللعنة
لا خاوا خاوا لا ستة حمس !!! عندما حكومتهم صنعت المرتزقة و مولتهم وسلحتهم لتدميرنا هل استنكروا هدا ؟؟ هل نددوا بهدا ؟؟ حراك او عسكر كيف كيف !!! والدليل القاطع الجزائريين قتلوا اكثر من 200 الف من الجزائريين يعني اخوانهم هل من يقتلون اخوانهم يحبون الخير للجيران ؟؟؟
على الصحافة المغربية تجنب كاريكاتور الاستهزاء لرئيس دولة الشقيقة الجزائر لان الشعب المغربي لايقبل احد كيفمكان إستهزاء ملكنا محمد السادس وكذالك الشعب الجزائر لا يقبل باستهزاء رئيسهم عبدالمجيد تبون
كان عليكم ان تتحدثوا عن كل شيئ بما فيها تسليح الجزائر لجبهة البوليساريو وعرقلتها للحل ومعارضتها للمغرب في كل المحافل الدولية واطالتها لامد النزاع ،،كل هذا يمكن تجاوزه الا شيئ واحد فانه يرد الى المغرب وهو الاتجار بالمخدرات ،هذه المخدرات تنتج في المغرب وتوزع شمالا وجنوبا وشرقا بالا طنان ولابد ان تكون للجماعات الارهابية يد فيها كدخل كبير للمال والتسليح والتموين ،،يعني للقضاء على مصدر التموين والتمويل لابد من القضاء على المخدرات ومن مصدرها أي المغرب ،،كفانا من الهف والنف ،،استروا ما استر الله ولا تفضحوننا امام الاعداء يرحمكم الله ،،انتم تقدمون لهم سلاحا مجانيا ليرتد علينا وانتم تعلمون ،،لا تعتقدوا ان الدول في دار غفلون وانتم الشاطرون انهم يعلمون ويجاملون وفي الوقت المناسب سيضربون وبقوة ،،فحذار من الغرور بانهم لا يفقهون ..
لماذا الرسوم الكاريكاتورية لرئيس دولة جارة…. عزيز علينا شعبها
قمة الغباء عنذما يرهن نظام الجزائر المتعفن مصير البلد ومصير الشعب و هويعلم بأن قضية الصحراء تعتبر بالنسبة للمغرب قضيته الأولى ولا يمكن لأي شكل من الأشكال المساس بسيادته على صحرائه
ما ءان يسترجع بوقادوم انفاسه لينفث سمومه ضد اليد التي ساعدت بلاده واحتضنت قاداته التاريخين وضاحت بمصالحها وارضها من أجل ءاستقلال بلاده،ءالا وتلقى صفعة على خده وهذه المرة من السنيغال التي ستفتح قنصلية لها بالداخلة في القريب العاجل.
الجزائر الدولة الوحيدة التي تعلن على الملأ انها عدو لمصالح المملكة المغربية . وأنها الدولة الوحيدة التي أعلنت أنها مع الانفصاليين عسكريا وماليا . وأنها ستقاتل إلى جنب البوليزاريو ضد المغرب إلى اخر رمق لقيام دولة وهمية في الصحراء المغربية.
والسؤال زهو لماذا المغرب مستمرا في علاقته الدبلوماسية والاقتصادية والسياسية مع النظام الجزائري.؟ ما هو السر في ذالك؟
خبير فرنسي.. يا جماعة منذ متى جاءكم الخير من فرنسا.
المهم ليس هذا هو الموضوع.. فلقد أصبح القاصي والداني يشهد للجزائر بتفوقها الإقتصاد، العسكري والدبلوماسي، ولا يخفى على أحد كما قال بن كيران يوما “الجزائر هي الآمر والناهي في المنطقة”
أنشر يا هسبرس.. عاشت الجزائر قوية مستقلة.. عاشت الأخوة بين الشعب الجزائري والمغربي.
يجب الإنتباه جيدا المغرب حقق ويحقق انتصارات مهمة منها القنصليات والضربة القاضية اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء زد على ذلك الأسد الافريقي سيجرى هده السنة بالمحبس بينما النظام الفاشي العسكري مني بهزائم مريرة جعلته يترنح كالديك المدبوح مما جعله يبحت عن انتصارات وهمية كالتي نشاهد هده الأيام مع موريتانيا أو قبلها بالعرجة بفگيگ
إياكم تم إياكم أن تنطلي عليكم ترويج الوهم النظام الفاشي يدكرني بالقدافي بالعزيزية في أخر أيامه
الى البليد مراد…. تألم في صمت
قم من النوم وسارع الى الالتحاق بركب الحراك و شارك في الدفاع عن حقك وحريتك. او عمل عملا صالحا لك و لبلدك عوض ان تخوض في ما لا يعنيك . واستجب لدعوات التحرر و الانعتاق من يد المافيا والعصابة الجاثمة على صدرك تخنقك وانت لا تحرك ساكنا .ولا تنساق مع الريح التي اصابت عقول البغال امثالك لا حول ولا قوة لها الا القذف و الشتم وباساليب منحطة انحطاط اخلاقك و تربيتك . وعليه وجب فيك القول انك لا تستحق الدماغ البشري بل النخاع الشوكي يكفيك و يسعدك. . انا على يقين انك لن تفهم او تستوعب شيئا .لان البلادة و الغباء ظاهرة جليا في كلامك واسلوبك.
الظاهر انك تستمتع بالبقاء بين الحفر تحت اقدام من يحكموك وقد رضعته من ثدي ومن (…..) اسيادك بالمرادية والثكنات حليب الجهل و الغباء والانبحاط.
هنيئا لك مما رضعت!!!!!!!
إن اللذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. واللذين كفروا إلى جهنم يحشرون… صدق الله العظيم…
ماذا جرى لهاذا النظام المجنون. بدل ما يصلح أحوال الشعب يبذر الأموال في زرع الشر ما لنا نحن والبليزاريو نمولهم وننشر الإرهاب في المنطقة. وربما سينقلب السحر على الساحر… اف من هاذا النظام المسموم… اللهم طهر البلاد والعباد من هاذا النظام العسكري الشرير…
لعلمكم لا تبحثوا عني فلن تتمكنوا من الوصول إلي…
انشري هسبريس. وشكرا…
لا يستطيع المغرب مواجهة الجزائر ولا حتى البوليساريو ولا حتى اميناتو حيدر، البوليساريو تعيش بسلام في الصحراء المغربية والجزائر احتلت فكيك وكذالك ستفعل بوجدة، امينة حيدر تدعو علانية باستقلال الاقاليم الجنوبية عن المغرب، هذا الاخير يقول ان عدم مواجهة الجزائر سببه الخوف من ان ذالك سبخدم النظام الجزائري هاهاهاها الاراضي المغربية القليلة اصلا تذهب يوما بعد يوم وتنضاف الى سبتة ومليلية، نحرير معبر الكركرات تم في لحظة عين لان المهاجمين كانوا ضعفاء وعزل من السلاح وهذا يفند نظرية الرد الانفعالي المغربي الذي يخشى منه المغاربة، خلاصة القول انني كمواطن مغربي لا اعول على جنود بلادي ان يحموني اذا ما اندلعت حرب بين المغرب والجزائر لانهم ضعفاء بدنيا وعسكريا واتمنى قبل اندلاع هذه الحرب المنتظرة ان يواصل الجنود الامريكيون جهودهم لتدريب الجيش المغربي في الصحراء
هل جنت جارة السوء من هذا العبث طوال عقود من الزمن ؟؟؟؟ طبعا لا والف لا !!! المغرب في صحراءه والصحراء في مغربها .دعوهم ينبحون ربما أصابهم السعار من نجاحات المغرب في المحافل الدولية!!!!
الانظمة الماركسية انتهت والقبر ينتظرها لترناح المنطقة العربية متها وما لحق بها بسببها
مطفروشحتي القذافي وصدام اللي كانوا يعومون في محيطات من النفط
من الغباء ان تعوم ضد التيار وهذا ما انتم فيه لو اسثتمرتم في بلادكم عوض تمويل قضية منتهية لصالح اصحابها منذ عقود لكنتم من اغنياء افريقيا لكن غبتء العسكر وسكوت الشعب البليد حتى خربتم البلاد اقتصاديا واجتماعية حتى المواد الغدائية البسيطة اصبح الشعب عاجز على اللحاق بها أما الفواكه واللحم والحليب اصبح كحلم.
المغرب هرب عليكم بزاااف والثحرعءةفي مغربها بنعم بخيراتها حتى اصبحت متقدمة على احسن مدينة بالجزائر
واخيرا الله يشافيكم من مرض المغرب
الى المعلق 7 سعاد هولندا من بين شعوب العالم استهلاكا للمخدرات و لم اسمع يوما فرنسيا و لا إسبانيا و لا المانيا و لا اوربيا سب و شمت في اخيه المسيحي في اوروبا. و نحن المسلمون خاصة الجارة الشرقية الجزائر تتهرب الى الأمام بسبب المخدرات و تخلق عدوا وهميا المغرب انه خطر عليه انه الفشل بعينه.المانيا و فرنسا عاشا حربا عالمية مدمرة انظر الان كيف العلاقات بين مسيحي و مسيحي رغم اختلاف اللغة عسل على عسل.و نحن العرب نجر ذيل التخلف في كل شيء في السياسة في الاقتصاد في كل شيء بسبب كرهنا لبعضنا البعض و الحدود الملغومة التي تركها المستعمر بين شعوب المنطقة.لهذا فامثالكم هو سبب تخلفنا و زرع الفتنة بين شعوب المنطقة و الإعلام الماجور العسكري الجزائري الذي زرع الالغام بين شعب واحد في دولتين المغرب و الجزائر.
جنرالات الداخل بمساعدة الجنرالات المقيمين في الخارج مصممين إذا كان ضروريا دفع كل أموال الجزائريين للظفر بالصحراء المغربية. سبق وأن أقسموا بذلك بمعية مادورو في فنزويلا. (للتذكير القسم تم باللغة الإسبانية)
يجب 35 مليون وسيط كل واحد يجلس مع جزاءرى ويشرح له بالارشيف ان المغرب ساعد الجزاءر ماديا و معنويا وعسكريا وشهداء مغاربة ماتوا من اجل نيل استقلالكم وان حكامكم جلهم عاشو وترعرعو ودرسوا في المغرب ولما استقلو هرولو على المناصب، هناك حتى مقاطع من الاغاني اشادو بها الاحرار بوقوف المغرب معهم حذفت،وأن سبب حرب الرمال هم حكام الجزاءر وان يرجعوا للارشيف ويفهمون التاريخ.
bientôt les sahraouis marocain de Tindouf vont êtres libérer inncha allah et meme récupérer Tindouf et le reste de nos terres——-les généraux vont regrettez leurs scenario minable en vert leurs voisin pour le reste de leurs vie sur cette terre——————————————————————————————
مساء الخير
هي مسألة وقت فقط…
وتصنف صندلستان منظمة إرهابية…
وعرابتها دولة راعية للإرهاب…
ففي النهاية لا يصح إلا الصحيح أيها الاعزاء…
تحياتي
لقد قضي الأمر وأغلقت الأبواب وانطلق القطار ولن يعود إلى الوراء.
ملف الصحراء الغربية المغربية قد طوي إلى غير رجعة، فلتبحث الجزائر عن مخرج للبوليزاريو العصابة الإرهابية داخل حدودها باعتباره مشكلا داخليا لم يعد يعنينا بثاثا.
المغرب طار إلى الأفق المشرق، أما الجزائر فقبرت في النفق المظلم.
فعن أي تفاوض أو وساطة أو حكم ذاتي يتكلمون؟؟؟
استسمح تذكرت الآن، عليهم أن يتفاوضوا من أجل رفع اللبس والغموض عن الاتفاقيات المبرمة حول ترسيم الحدود وتنزيلها على أرض الواقع، بدأ من اتفاقية للا مغنية 1845 مرورا بالنصوص التابعة لها وانتهاء باتفاقية 1972، وتفعيل اتفاق الاستغلال المشرك لغار جبيلات بتندوف.
بعد ذلك، كل واحد يطلع سور، انتهت روايات ألف ليلة وليلة.
بما ان العسكر الجزائري يمول ويدعم عسكريا قطاع الطرق (البوليزاريو) ضد الوحدة الترابية للمملكة المغربية الشريفة ، فهو اي العسكر البائد الستاليني عدو المغرب وشعبه .عموما سقط القناع على القناع وانكشف الغطاء وأصبحت الطغمة العسكرية البائدة سببا في مشاكل بلدان المغرب العربي والفأرة الأفريقية وجنوب اوروبا.
حلال عليكم حرام علينا الجزائر من حقها تدخل في شؤونكم حب من حب و كره من كره و نحن مع إخواننا الصحراويين ربي ينصرهم إن شاء الله
المغرب بلد أصيل وأهله كرماء…لا نقبل كاريكاتور لدولة جارة لنا رغم كل الصعوبات التي يضعنا فيها نظامها العسكري….يجب أن نكون أحسن وأن نقدم صورة مشرفة تعكس تاريخنا وثقافتنا وأصالتنا
يجب على المغرب بكافة مكوناته…حكومة ونظاما وشعبا الحذر الشديد من تكوين عصابات إرهابية تحت مسميات إسلامية وهمية على حدوده الشرقية والجنوبية….الله أتم على بلدنا نعمة الأمن والأمان والسلام
مجرد تساؤل.
1- إلى صاحب التعليق رقم 3
“الأوباش” تعبير للحسن الثاني.
من هو الشعب الذي قصده بهذا الوصف !!!؟؟؟
2- تكميلا للتعليق رقم 7
كم عدد الإرهابيين المغاربة المقتولين والمسجونين في أوروبا والعراق وسوريا وليبيا !!!؟؟؟
العديد من المنظمات الدولية أثبتت العلاقة المتداخلة التي تجمع مافيا تجارة المخدرات بالجماعات الإرهابية وبما أن المغاربة هم منتجون ومصدرون للكيف لبلدان الجوار ولأوروبا والشرق الأوسط فيتعين تصنفيه بلد إرهابي أو بلد راعي للإرهاب أو مصدر للإرهابيين.
حسب علمي، لحد الساعة لم أسمع أنه تم القبض على إرهابي أو تاجر مخدرات صحراوي في أي بلد من بلدان العالم.
على فرنسا الاعتراف بمغربية الصحراء و فتح قنصلية بالداخلة، و سالينا الكلام
الشعب المغربي سيموت على صحرائه وسيمحي كل من يظن أنه سيأخذها …هناك خطة مستقبلية لتحلية مياه المحيط الأطلسي على إمتداد الخط الساحلي للصحراء المغربية على 35 نقطة لجعل الصحراء المغربية خضراء كلها مملوءة بالخضر والقمح والفواكه والتمور والأفوكادو والبرتقال وهذا المخطط سيعطي لكل فلاح مغربي يريد فلاحة أرض الصحراء المغربية..فصحراؤنا مملوءة بالبترول والغاز والذهب والألماس والفوسفاط والفضة ومعادن أخرى ثمينة كالبلاتونيوم والبلادين والفلانسيوم والكاليفورنيوم والعقيق الأزرق والباينيت من تحت الأرض وفوق الأرض جنة خضراء لتغذية كل إفريقيا كما أن إكتشاف بحيرة كبيرة في وسط أرض الصحراء المغربية ستسقي كل أراضي المغرب من طنجة إلى الكويرة
يجب ان لا يعطى كل الوقت للمرتزقة لان لا وجود لهم كل هده الاعمال اعمال عصابة الجزاير المصلطة على الشعب الجزايري الشقيق الدي يعاني هو كدالك من هده العصابة التي استولت على الكم سنة1962من طرف العسكر والجزير تنادي للعالم يجب على الجزاير ان تكون مدنية ليس عسكرية وتنادي باستقلال الجزاير
الارهاب في منطقة الساحل الذي ارتفعت وتيرته في السنوات الماضية مرتبط بالنظام الجزائري و مليشيات البوليساريو الارهابية, لان حجم الاسلحة التي سلمتها عصابة المرادية لتلك المليشيات الخارجة عن القانون اصبحت تمثل تهديدا خطيرا لكل دول المنطقة وهذا ما يفسر تصاعد الاعمال الارهابية في الدول المحيطة او القريبة من الجزائر مثل مالي و النيجر و نيجيريا و تشاد مع خفوت صوت الارهاب في مناطق اخرى لان هناك تمويل علني و خفي لتلك الجماعات الارهابية من خلال توفر مليشيات البوليساريو على ترسانة اسلحة لا تمتلكها حتى بعض الجيوش النظامية فمن يضمن لدول العالم التي تحارب الارهاب ان البوليساريو لا تتاجر بتلك الاسلحة و هي التي تسيطر على الجنوب الجزائري بقرار رسمي من عصابة المرادية التي اشعرت الامم المتحدة بتخليها رسميا عن جزء من اراضيها لصالح مليشيات البوليساريو الارهابية اذا هناك احتضان و تمويل و تسليح للارهاب تشرف عليه عصابة المرادية و قد حان الوقت لكشف هذه الحقيقة و التركيز على دور العصابة في تاجيج الارهاب في منطقة الساحل.
جواب على المسمى 1-مراد : على الأقل يا لقيط تم نشر تعليقك و هذا يبرهن على حرية التعبير، ليس مثل مواقعكم الارهابية مثل الشروق و النهار التي تهاب نشر كلام المغاربة.
المهم العالم كله يعي فكركم الإرهابيط و هذا الفكر تطور مع الوقت و أصبح مغطى بغطاء لا يليق به لأنكم مهد الإرهاب و طرق كلامكم و كيف تتحدثون لا تحتاج برهان، شعب لقيط مريض نفسي لا أصل له يريد بأي وسيلة إثبات الذات. لكن الخطأ ليس خطأ اللقيط، لأن اللقيط تتوقع منه أي شيء، لكن الخطأ خطأ فرنسا التي صنعتكم و تركت فيروسا وراءها ينخر نفسه…
المهم كذلك هو ما يلي : المغرب طاحنكم و بشتى الطرق و مابقاش الوقت باش الإبرة تدخل في جسمكم على آخرها كي يتم القضاء على هذا الفيروس الإرهابي الذي سمته فرنسا ” جزاير”.
و كما يقول المثل : حركي ولد حركي أصله فرنسي أو تركي
الرسم الكاريكتوري لرئيس الجزائر أمر مرفوض أرفضه وأدينه كما رفضت ونددت بشدة بالبرنامج الكاريكتوري الذي مس شخص صاحب الجلالة محمد السادس.
لا يمكن أن أوافق على مبدأ حلال علينا حرام عليهم .