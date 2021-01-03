خبرة التشريح الطبي تدقق في مقتل شابة عشرينية

أمرت النيابة العامة المختصة بالدائرة الاستئنافية في سطات، السبت، بإجراء تشريح طبي لجثة عشرينية، لتحديد السبب الحقيقي للوفاة، بعدما عثر عليها معلقة بحبل في منزل الأسرة بالنفوذ الترابي لقيادة الهدامي نواحي برشيد.

وأفادت مصادر هسبريس بأن العشرينية “ح،غ”، المزدادة سنة 2000 بأولاد عبو، كانت تقطن بدوار الكعابرة، جماعة بن معاشو، قيادة الهدامي، إقليم برشيد، بالإضافة إلى أنها حديثة الزواج ودون أبناء، إذ عثر عليها جثة هامدة في ظروف شكلت موضوع بحث قضائي.

وانتقلت عناصر الدرك الملكي بمركز أولاد عبو، وممثل السلطة المحلية بقيادة الهدامي، إلى مكان العثور على جثة الضحية، وقاموا بمعاينتها قبل نقلها نحو مستودع الأموات في سطات قصد التشريح.