خبير إسباني يجر زعيم البوليساريو إلى القضاء

قبل القضاء الإسباني شكاية قدمها بيدرو إغناسيو ألتاميرانو، الخبير السياسي الإسباني المعروف، إلى قاضي التحقيق بمحكمة مالقة في الـ24 من أبريل الماضي ضد المدعو إبراهيم غالي.
ويتهم ألتاميرانو زعيم الانفصاليين المدعو إبراهيم غالي بالتحريض ضده، بعد أن تلقى تهديدات بالقتل من قبل ميليشيات “البوليساريو” عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب بإلقاء القبض الفوري عليه بتهمة التهديد بالقتل والتشهير.
واعتبر قاضي التحقيق بمحكمة مالقة في قراره أن بيدرو إغناسيو ألتاميرانو هو بالفعل ضحية تهديدات بالقتل وجهتها إليه مليشيات “البوليساريو”، حيث قرر القاضي إحالة القضية على المحكمة الوطنية، وهي أعلى محكمة جنائية في إسبانيا.
وحسب دفاع ألتاميرانو، فإن قرار قاضي التحقيق في محكمة مالقة يشكل “فرصة لمحاكمة زعيم الانفصاليين ومحاسبته على الأفعال التي ارتكبها”.
ويؤكد دفاع الخبير السياسي الإسباني أن الأمر “يتعلق بقضية جديدة جاءت لتنضاف إلى تلك التي لا تزال العدالة الإسبانية تحقق فيها ضد المدعو إبراهيم غالي، والتي تتعلق بتهم انتهاك حقوق الإنسان والعنف والتهديد”.
ويشكل المدعو إبراهيم غالي، الموجود حاليا في المستشفى بإسبانيا، موضوع العديد من الشكايات وكذا مذكرة توقيف دولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية واغتصاب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد ضحايا إسبان ومغاربة.
قولباتو الجزاىر ولد صخور الرحامنة .
البحث عن رئاسة جديدة للعصابة
رئيس ذو فعالية جرمية حربية
والله المقولب الكبير في هذا المشكل هو الشعب الجزائري اللي يضخ اموال في الرمال
القضاء الاسباني هانتوا الجزاءر بادخالها لغالي إلى إسبانيا بجواز سفر واسم مزورين.عليه مقاضاة الدولة الجزاءرية هذا تزوير دولة وليس تزوير فرد .هل اسماء وجنسية سفراء الجزاءر فعلا جزائريون. ؟؟؟؟
أضف الى ذالك الدخول للبلد بجواز سفر مزور وهوية مزيفة….. فعلا يستق السجن مدى الحياة
إذا كان المدعو ابراهيم الرخيص من صنيعة إسبانيا ويعرفون كل شيء عنه وتآمروا مع عسكر جارة السوء لإدخاله التراب الاسباني لهوية مزورة قصد العلاج لدواع انسانية كما يحلو لهم ان يقولوا بعد ان افتضح أمرهم أمام العالم وأن كل القضايا المرفوعة ضده واضحة للأعمى فماذا ينتظر القضاء الاسباني لإستدعائه المثول امامه. اللهم ان كانوا يعرفون أن أيامه معدودة ويتماطلون وينتظرون بلوغ أجله المحتوم إرضاءا لعسكر البيترودولار لكن بالمقابل سيخسرن جارا يمكن أن يعول عليه في شتى المجالات.
يجب أن تثار قضية الرسالة التحريضية التي قرأت في صلاة العيد ضد المغرب والمغاربة والتي كتبت في إسبانيا ووقعت زورا ببئرلحلو الخيالية. لأنها التحريض عن القتل والإرهاب ارتكبا بإسبانيا.
ابراهيم الرخيص .ارسلته امه الجزائر بالتبني الى اسبانيا للتداوي …وبغباءها المعروف عند عسكرها وبالخصوص شيوخها من الجنيرالات الذين يتحكمون في البلاد ويفعلون ما يريدون في شعب مسكين لا حول ولا قوة له امام جبروت هذه العصابة المسلطة.وبتواطىء مع الثور الاسباني البليد والمعروف ببلادته ..جعلوا للرخيص اسما آخر وهوية مزورة .وجواز سفر جزائري ..ونقلوه خلسة على متن طائرة جزائرية.لمستشفى اسباني بسرقوصة..ليشهد التاريخ على مكائد الجزائر وجر اسبانيا البليدة معها في متاهات لا يقدرون عليها هما الاثنين امام مخابرات المغرب المدهشة.التي فضحتهم في اليوم الاول .وعلم العالم ان مجرما مطلوبا للعدالة الاسبانية دخل ترابها بتواطء اسباني جزائري …فقد يشافى من مرضه ولن يرجع ان شاء الله الى افريقيا…فسيحاكم ويسجن في اروبا..والعار يبقى على اسبانيا..والبهدلة لحكام وعصابة الجزائر.الاغبياء امام اعين المغرب الصامد والعالم اجمع.
من مؤمنه يؤتى الحذر فكم اشترت الجزارة هذذه الهوية المصطنعة للمدعو رخيص الرحماني الجذور
يجب على القضاء الإسباني محاسبة وزيرة الخارجية المتواطئة مع جنرالات الجزائر هي أيضاً ملامحها وكلامها يثبت إنها لا تحب المغرب ولا المغاربة وهي ضد وحداتنا الترابية وتداعم الإنفصالين
بيدق بليد سيكوباتي مسخر من قبل أسياده جنرالات الدزاير، ولما انتهى دوره رموا به في اتون اسبانيول ليلقى حتفه. اتوقع نهايته قبل مثوله امام القضاء لطي الملف. بدعوى مرض عضال لم ينفع معه علاج. والله اعلم.
كيف دخل بجواز مزاور غادي اخرج بجواز مزاور هل تضونون ان اسبانيا لم تعلم بدخول غالي من المستحيل لم تعلم ليس هدا الى امر دبيرا بي الليل
السيد مشا يغسل عضيماتو في اسبانيا ويدير فترة نقاهة، حرمتوها عليه!!! محال واش كايديه حتى النعاس
اللهم زده نكدا