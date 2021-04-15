خبير: "الوضعية الجينومية" مقلقة جدا تتطلب إجراءات احترازية "مؤلمة"‬

عقب مرحلة جيدة على مستوى المؤشرات الوبائية عرفت تراجعا وانخفاضا ملحوظا، باتت أخيرا تتدهور الأوضاع وترتفع المؤشرات مسببة حالة من القلق.
وفي هذا الإطار، قال جمال الدين البوزيدي، الطبيب الاختصاصي في الأمراض التنفسية، إن الوضعية الجينومية مقلقة جدا، إذ عقب تسجيل حالات المتحور البريطاني في أول يناير من السنة الجارية تضاعفت اليوم، خاصة أن هذا المتحور يمتاز بكونه أكثر انتشارا وشراسة وفتكا ويصيب حتى الشباب دون العشرين سنة.
وأكد البوزيدي أن هذا المتحور سيصبح هو المسيطر في المستقبل ليس فقط على المستوى الوطني بل على الصعيد العالمي، مفيدا بأن المغرب نجح في معالجة الجائحة منذ البداية ويستفيد من التجربة الدولية، مقارنا بين المملكة المتحدة التي اتخذت إجراءات أليمة جدا وقامت بالإغلاق والتي حققت نتائج جيدة على عكس فرنسا مثلا.
وأوضح الطبيب الاختصاصي في الأمراض التنفسية أن المغرب قام حاليا بتلقيح نسب مهمة من المواطنين، وخاصة للفئات المسنة والتي تعاني من هشاشة وأمراض مزمنة؛ إلا أن “الوضعية الوبائية والبيانات تلزمنا اتخاذ إجراءات أليمة تم تلقيها بكثير من الامتعاض والغضب، خاصة أن فئة كبيرة من المجتمع المغربي تعيش من الاقتصاد غير مهيكل؛ إلا أنه لا بد من ذلك حتى لا نفقد المكتسبات السابقة”، أردف المتحدث.
يذكر أن الحالات المصابة بالسلالة المتحورة البريطانية من فيروس “كورونا” تجاوزت 140 حالة. وارتفع العدد بنحو 25 حالة جديدة في غضون أسبوع فقط، حيث سبق أن تم الإعلان عن 15 حالة؛ مما يؤكد سرعة انتشار الفيروس، خصوصا في حالة عدم الالتزام بالتدابير والإجراءات التي سطرتها الحكومة لمواجهة الجائحة
وتحدث كل من وزير الصحة ورئيس الحكومة، وأيضا عدد من خبراء الصحة، عن انطلاق موجة ثالثة من فيروس “كوفيد 19″، يؤكد المختصون أنها أكثر شراسة وخطورة من سابقاتها.
خاص حجر صحي كامل هو الحل بالاخص دابة،فرمضان والله المستعان
خصوصا مع السماح لإقامة عيد الاضحى من السنة الماضية من اجل مجاملة الزعيم المظلي المدلل صاحب البر والبحر والشجر والحجر ووزير كل شيء وكانت لهذه الحادثة عواقب وخيمة حيث أدت الى وفاة الالاف من المواطنين وانتشر المرض في كل انحاء البلد !!
إوى شفتي الشعب علاش خليتي الحالة ديال المتحور تجي من إيرلندا
مع احترامي ماكاين ما أشرس من الفقر والجوع وأولادك قدامك لن تستطيع إعالتهم. أين التدابير المرافقة الإغلاق لم تتحدث عن حجم التعويضات التي قدمتها الحكومة البريطانية . تحدث فقط عن إغلاقها وصرامته.
الكلام والكلام ولغة خشب أصبح يعرفها الصغير قبل الكبير،لغة تسير عكس تيار الوطن والمواطن والشعب ،الحمد لله على كل شيء
ماذا استفاد المغرب عندما أغلق كل المنافذ و أعلن الحجر الصحي، لاشئ!! فقط تدهور الحالة الاجتماعية و الاقتصادية للمواطن البسيط
أما الوباء فقد ظل مستفحلا مما يعني أن المغرب فشل فشلا دريعا في محاربة الجائحة
و يعيد تكرار نفس الأخطاء مرة أخرى لنفس الغاية، بدأت أشك أن الدولة تنتقم من الشعب !! وجب التحرك لوقف هذه المهزلة و لو بسفك أنهااار و شلالات من الدماء
نحن صبرنا و فعلنا كل ما تفرضه الحكومة من قرا رات،، لكن ليست هناك عدالة اجتماعية، الموت الجماعي أصبح أهون عندنا من طفرة الانجليز أو ڤيروس عنيد،،
غياب الوعي عند المواطنين هو السبب في انتشار الوباء بسرعة
لنقل ان الوضع الوبائي خطير ويتطلب إتخاذ إجراءات قاسية، هنا وجب تذكيرك ومن يقف في صفك من حكومة و(خبراء) وغيرهم:
أولا: اقتطعتم من أجور الموظفين السنة الماضية، وأجلتم ترقياتهم إلى أجل غير مسمى مما رفع من نسبة المتوجهين للقروض الإستهلاكية وأصبح وضعهم هشا وهم من يروجون القطاع غير المهيكل.
ثانيا: العاملين في القطاع غير المهيكل يصل تقريبا إلى 23 مليون مغربي فماذا احضرتم لهم نادلين مياومين حرفيين وووو
ثالثا: لماذا العالم يقف متفرجا ونحن نعرف أن إنتشار الفيروس جاء من وهان الصينية إذن لماذا لاتتم محاكمة الصين لتوفير اللقاح مجانا للعالم بأسره.
رمضان كريم ودمتم سالمين
وماهو الحل وفلذات أكبادنا يذهبون إلى المدارس ونحن نعلم جيدا أن الأطفال رغم التوجيهات لا يكترتون بالإجراءات الاحترازية فيصبحون عرضة للعدوى ونحن كذلك رغم التزامنا بكافة الإجراءات الاحترازية. نطلب من الله عز وجل أن يحفظنا جميعا ويزيل عنا هذا الوباء عاجلا غير آجل.