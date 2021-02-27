خبير سياسي: الغنوشي ينضم إلى "حفّاري قبر" المنطقة المغاربية الموحدة

أكد الخبير السياسي مصطفى الطوسة أن زعيم حزب “النهضة” الإسلامي التونسي ورئيس البرلمان، راشد الغنوشي، ومن خلال اقتراحه “كيانا مغاربيا مصغرا”، مبتورا من المغرب وموريتانيا، يكون قد انضم إلى “حفاري قبر” المنطقة المغاربية الموحدة، أولئك الذين يضاعفون التعقيدات حتى يتم تأجيل الأحلام الوحدوية للساكنة المغاربية إلى ما لا نهاية.
وكان الغنوشي قد أكد، مؤخرا، في تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام، أن “مثلثا يتألف من تونس، الجزائر وليبيا سيشكل نقطة انطلاق لانبثاق حلم الاتحاد المغاربي، على غرار بداية إطلاق الاتحاد الأوروبي”.
وحسب الطوسة، فإن التفكير في بناء وحدة مغاربية بين ثلاث دول (تونس، ليبيا والجزائر) بدون موريتانيا ولا المغرب فكرة ليست فقط “خرقاء” و”غير واقعية”، بل أيضا “استفزازية بشكل علني”.
وفي مقال تحليلي بعنوان “راشد الغنوشي.. حفار قبر المنطقة المغاربية”، نشر على موقع “أطلس أنفو”، أشار الطوسة إلى أن “الغنوشي اختار بوضوح معسكره القائم على الانقسام والخلاف”.
وبهذه الفكرة يكون الغنوشي “قد انضم إلى حفاري قبر المنطقة المغاربية الموحدة. أولئك الذين يقومون بدلا من السعي إلى تبديد العقبات التي تقف أمام تحقيقه، بدءا من نزاع الصحراء المصطنع من قبل الجيش الجزائري، يضاعفون التعقيدات حتى يتم تأجيل الأحلام الوحدوية للساكنة المغاربية إلى ما لا نهاية”، يقول الطوسة.
شخصيا اوافقه الراي المغرب و موريطانيا في غرب افريقيا عليهم الانضمام لتكتل دول غرب افريقيا و على التونوسيين و الجزائريين و الليبين البحت عن اسم جديد لمولودهم المبتور ليس فيه اسم مغرب..يسمو راسهم شمال افريقيا المصغر او تكتل الفاشليين او الجزائر و شركائها..اصلا لا نبيع ولا نشتري منهم كل ما يصلنا منهم هو المشاكل
الغنوشي اكبر مهرج يتخد الدين مطية للوصول إلى كرسي من يدفع اكتر والتفرقة بين الشعوب ولعل تقدمه في السن بدا يصيبه الخرف مما يتطلب عرضه على أطباء نفسانيين أو وضعه بمستشفى الأمراض النفسية اتمنى عدم إعطاء كلامه أهمية لان المتل يقول : ادا كان الأحمق متكلما فعلى السامع ان يكون عاقلا
هذا الشخس أصلا يحقد على المغرب قبل هذا التصريح الدي أكد فيه نظرته للمغرب من جهة أخرى لا يهمنا موقفه من بعيد ولا من قريب مادام يعتبر من لدن شريحة واسعة من التونسيين صنما يجب إسقاطه وكهلا انتهت صلاحيته وبالتالي كلامه لا يعتد به
سلام
3+2=5
في الأخير سيتحقق المغرب الكبير….
……. ؟.
الغنوشي يقطر الشمع على اخوان بنكيران لأنهم قبلوا بالتطبيع وموريتانيا لتنيها عن التنسيق مع المغرب بخصوص إعادة علاقتها مع اسرائيل.
هو الي بقا لنا نصدعو راسنا به ،يمشي يديها فمشاكلو ،المغرب كبير وبزاف عليهم سواء باتحاد المغرب العربي او بدونه،المغرب رقم صعيب بالنسبة الجزائر وتونس ….
تتكلمون عنه كما لو انه هو المفتاح فليقل ما يشاء فهو يراها من زاوية ان الربح مع السياح الجزاءريين و ليبيا من اجل تشغيل التونسيين اما المغرب فسيتبعونه في تقنين القنب الهندي و الترخيص لزراعته و غير دلك فالمغرب لم يعد مهتم بالاتحاد المغاربي ما دام نظام العسكر سبب عدم الاستقرار في المنطقة و تونس من ضمن ضحاياهم
بارك الله فيك سي الغنوشي انشاءالله المرة القادمة ستكون الصحراء الغربية الدولة الرابعة
عجبتني الفكرة
الشعب المغربي يقول لكم مرحبا باقتراحكم.
لا خير مرجو فيكم فاسسوا تحالفكم وسأقترح اسما له / الوسط العربي /
المغرب فقد الثقة كليا في المغرب العربي . لانكم ببساطة لستم رجالا
عاشت المملكة المغربية العظيمة
فعلا انه عفار القبور. يريد دفن أجيال مغاربية بأكملها. و كان الله في عون تونس.
فيما يخص موريتانيا، فقد اعتذر الغنوشي اليوم و هي تدخل في طلب الاتحاد السياسي و الجغرافي للبلدان الاربعة (ليبيا، تونس، الجزائر و موريتانيا)، و قد اوضح بخصوص المغرب ان التحاقها بهذا القطب مرهون بالخروج من التطبيع مع الصهاينة، و بحسبه فالامر ليس معقد بحكم ان اغلب هاته البلدان تملك علاقات جيدة فيما بينها و ان حل الازمة الليبية سيسرع الوحدة المنشودة و هذا حسب الزعيم التونسي.
حلل و ناقش.
هذا واضح وجلي تونس طماعة وتبحت عن الاسترزاق لبعض البقشيش وخذه تسمى سياسة الركوع والانبطاح والوصول الى الهدف ولو على حساب الاخر .
واخيرا والله ماتبنيو حتى براكة عاد تبنيو مؤسسة او كيان
ماذا تريده ان يقول اذا علمنا ان ما يروج في المغرب هو المغرب الكبير وليس المغرب العربي؟! وان هناك جمعيات مايسمى بالحركة الأمازيغية تدعو لتمازغا الكبرى وليس المغرب العربي…يجب ان نلوم انفسنا وليس الغنوشي..
استنجد غريق بغريقين الله يغرق لببهم الشقف كلهم
شكون قاليهم بلي حنا بغينا هاد اتحاد المغرب العربي. هناك العديد من الاتحادات التي تسعى لانضمام المغرب اليها كدولة الخليج العربي و دول غرب افريقيا ولما لا اتحاد من اسبانيا والبرتغال… لكن يجب عليهم اولا تغيير الاسم لانه ” مغرب” عربي
هدا سيفسح المجال لأتحاد المغرب + موريطانيا. و بالتالي تعبيد الطريق اكثر فاكثر نحو افريقيا.
اتمنى ان يدفع هدا دولة موريطانيا لتراجع اوراقها
و تعلم علم اليقين ان مصلحتها مع المغرب،
فلو كانت الجزائر وتونس تفكر في فعلا في موريطانيا لأشركوها معهم.
إن كان هناك حفار لقبر المنطقة المغاربية فهو أنتم بإقدامكم على إعلان التطبيع مع الصهاينة قتلة الأطفال والنساء ومدنسي المقدسات الإسلامية. ربما قبل هذه الخطوة كان أمر بناء اتحاد مغاربي ممكنا يوما ما أما الآن وبعد التطبيع فقد كتبتم شهادة الوفاة للاتحاد المغاربي . لقد اخترتم خندقكم اتحدوا مع الصهاينة واتركونا نشكل اتحادنا بعيدا عنكم ونضيف إليه إخوتنا الموريتانيين والصحراويين ولما لا نضيف إليه إخوتنا في سبتة ومليلية فهم أشقاء ولهم الحق في الاتحاد والتكامل معنا
اختراق إسلامي تونسي للوحدة المغاربية.من أعطى لهذا الشخص الصلاحية لبتر خريطة المغرب العربي الموحد ؟خرجة من وراءها جنرالات الجزائر.أتركوا قيس يعمل ويجب إعطاء درس لحركة النهضة..
المغرب ورط نفسه في وحل التطبيع مع إسرائيل وبذلك يكون قد خلط أوراق آمال شعوب المغرب العربي .
يجب على المغرب إعادة النظر في سياساته الخارجية وأن ينطلق من موقع قوة أمام فرنسا و الولايات المتحدة . وليس الانتظار من الادارة الأمريكية أن تفرج عن رئيس يساند المغرب أو لا يسانده دائما الانتصار ما تفرجه الانتخابات الأمريكية أو الفرنسية هل الرئيس الجديد لفرنسا أو الولايات المتحدة سيساند المغرب في قضاياه الداخلية وخصوصا مشكل الصحراء .. فرنسا لحد الساعة لا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه ولا الولايات المتحدة اللهم الا شكليا الان منذ أزيد من ثلاث قرون ..
وفي الاخير يقوم بالتطبيع مع إسرائيل .. كلها أوراق خاسرة بالنسبة للمغرب ..
كان على المغرب أن يوطد قدراته وتكثيف علاقاته الخارجية مع دول المغرب العربي المنهوكة بالحروب الداخلية بهدف انتشالها من الوضعيات الصعبة حتى تنفرج الأوضاع وتكون ثقة بين البلدان المغاربية ..
ونرجع للموضوع .. بلدان المغرب العربي أصبحوا يتوجسون من المغرب بسبب علاقته لإسرائيل .. لأنه عامل معرقل لطموحات الشعوب المغاربية وهذه هي الحقيقة
اصلا ذلك الإتلاف الذي ذكره الغنوشي ليس فيه اي تكامل اقتصادي يذكر فالدول كليبيا والجزائر هي صحراء كبيرة تصدر البترول والغاز وهذه صادراتهم الاساسية اما تونس فهي بلد صغير ليس لديه ما ينفع به الاتحاد سوى منتوجات الزيتون والنخيل،فصادرات الجزائر هي نفس الشئ في ليبيا وهو ما ينطبق على الواردات.
الغنوشي عقلية رجعية اكل عليه الدهر و شرب his been الى مزبلة التاريخخخخخ
التونسيون يفتقرون الى البترول و الغاز فيجدون ضالتهم في ليبيا و الجزائر. عدد كبير من التونسيون يشتغلون في ليبيا و عدد كبير من الجزائريين يزورون تونس فهذين الدولتين بقرة حلوب لا اقل و لا اكتر.
انا ارى ان الاسلام السياسي اصبح اخطر من الشيطان نفسه…….. تآمروا على الشعب السوري……. و تآمروا على الشعب العراقي.. و تآمروا على الشعب اليمني……. و لايزالون يتتآمرون مع العدو الايراني ضد كل شعوب المنطقه و الحمد لله الذي جعل اسرائيل رحمة لشعوب المنطقة يقول الله عز جل :« وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم». صدق الله العظيم………….
انشر يا هسبزيس.
راشد الغنوشي اصابه الخرف مثله مثل جنرالات الجزائر
المغرب يجب ان يتم تحفيظ اسم المغرب عتى لا يمكن استغلاله من طرف هولاء الدول .
الغنوشي يحلم بالدولة العثمانية التي حكمت تونس و الجزائر ، و اصبح انارة المومنين تحت قيادة اردوغان
كيف حفار قبر الاتحاد المغربي؟ الم يقل الملك محمد السادس في القمة الافريقية ان شمعة الاتحاد قد انطفأت يعني ماتت!! ادن الملك حفر القبر قبله لهاد الاتحاد الذي ولِد ميتاْ