خبير طبي يبرز المكاسب المنتظرة من خطوة "الإغلاق" في رمضان‎

أبدى عدد من المغاربة امتعاضهم من قرار الإغلاق الليلي الذي اتخذته الحكومة، في حين يؤكد مختصون على أهميته من أجل مواجهة التحديات التي تواجه البلاد في الوقت الحالي.
وفي هذا الإطار قال الطيب حمضي، طبيب وباحث في النظم الصحية: “تعبنا وضحينا من أجل استقرار الوضعية الوبائية، كما تم إطلاق حملة تلقيح ناجحة، لكننا لم نصل بعد إلى المناعة الجماعية”.
وأوضح حمضي أن شهر رمضان يتزامن مع خطر الموجة الثالثة بسبب السلالات الجديدة التي تجعل الفيروس ينتشر بقوة، مردفا: “إننا متلهفون كمواطنين ومقاولات من أجل الخروج من هذه الأزمة الصحية والعودة لحياتنا العادية، لكن علينا الصبر للأسابيع المقبلة من أجل أن ننجح على مجموعة من المستويات في خفض عدد الحالات والوفيات والحفاظ على المدارس مفتوحة”.
وزاد المختص ذاته: “إذا ما تراخينا في الوقت الحالي سنضطر في فصل الصيف لاتخاذ إجراءات أكثر قسوة، في حين أن المغاربة في أمس الحاجة إلى الخروج والاستمتاع في الصيف”.
وقررت الحكومة حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني خلال شهر رمضان الأبرك؛ ما أعلنته عبر بلاغ رسمي. ويتعلق الأمر بحظر التنقل يوميا من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة.
كما تقرر، وفق البلاغ الحكومي نفسه، الإبقاء على مختلف التدابير الاحترازية المعلنة سابقا؛ والجاري بها العمل حاليا.
وقال مصدر حكومي إنه في سياق تنزيل قرار الحكومة القاضي بحظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني، يوميا من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا ابتداء من فاتح شهر رمضان المقبل، تم الشروع في عقد لقاءات تنسيقية بين السلطات المحلية والمندوبيات الإقليمية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمجموع التراب الوطني.
وأضاف المصدر ذاته أنه “أخذا بعين الاعتبار تعذر إقامة صلاة التراويح خلال شهر رمضان لهذه السنة، نظرا للوضعية الوبائية في المغرب، فقد انصبت هذه اللقاءات حول الإجراءات الخاصة بتفعيل قرار إغلاق المساجد خلال صلاتي الفجر والعشاء”.
امي تعرضت لجلطة بعد تلقيح. جميع شركات مصنعة للقاح تعترف يتسبب اللقاح لتختر الدم و الجلطات. فهل هناك متابعة للحالات في المغرب بعد التلقيح؟؟
اكيد الأضرار أكثر من المكاسب. مع زيادة الضغط على السلطات الأمنية التي تعاني اصلا من الضغط
ان لم تستحي فافعل ما شئت…
تبع الكذاب حتى لباب الدار
يسالي رمضان ونشوفو هد الحكومة ديال ربع دريال
خبراء فقط في تحليل الوضعية و ليس في أيجاد الحلول المقنعة….
كل هذا عبث لا تقبله أدمغة العقلاء، ما نراه في الأسواق من زحام واخلاط كبير لا نراه في المساجد التي تحترم وبدقة الإبتعاد وعدم التزاحم.. أوقفوا هذه المهزلة وإلا سينقلب السحر على الساحر
قريت غير لعنوان فقط .هاد طبيب واقيلا معليش معانا فهاد العالم .مكاين لمكاسب لا والو .كما قال الشاعر خودو المكاسب و المراتب و خليو لينا الوطن
الحالة الوبائية لبلدنا تسدعي التضحية من الجميع لأجل الخروج من هذه الأزمة الوبائية العالمية ، الصبر ثم الصبر.
و هاد الخبير ما شافش وسائل النقل و الأسواق بالنهار كيف تتكون مزدحمة ؟ و الفجر شمن زحام تيكون فيه؟
خلاصة الأمر، هاد القرار على رقبتهم، الله يشغلهم في شي حاجة يميكو على المواطن البسيط.
تبريرات واهية …سيرو تشوفو على من ضحكو..هاد لكلام موجه لاستهلاك الاعلامي..المغاربة قراو وعاو فهمو اللعبة…
سيرفع الله هذا الوباء بالتضرع والصلاة والتقرب الى الله;كورونا عبرة بان البشر عاجز ولم يتوصل الا لعلم قليل (وما اوتيكم من العلم الا قليلا)ذكرني هذا الطبيب برءيس جمعية مسجد قام بتغليف مصاحف المسجد ومنعها على المصلين وقلت له خذ واجب الشرط نقودا فاخذ النقود النقود نلمسها ونتداولها والقران لا نلمسه بدعوى كورونا .الحاصول حذار من غضب المسلم ودعواته في هذه الايام المباركة عليك اخي العالم والعارف ان تخاف من دعوة وان لا تبرر بان كورونا تنتشر بالليل وتنام بالنهار.
اسي حمضي واش نتا معانا َلا معاهم َشحال كيخلصوك باش تجي تقولينا هاد الهضرة… الفيروس مدارلينا والوا راه الدولة لي خرجات على ناس تقول جامعين حقد على الشعب كتسدوا علينا ولكن الغلط منا ساكتين والله… خاصنا نفيقوا قبل ميفوت الاوان
سبحان الله جاء في النص: في حين أن المغاربة في أمس الحاجة إلى الخروج والاستمتاع في الصيف”ومن قال لكم أننا لا نتمتع بهذا الشهر الكريم الفاضل الذي فضله الله على سائر الاشهر وتلك الأوقات الروحانية التي يقضيها الناس بصلاة التراويح ، حُرِمنا السنة الماضية وفهمنها ولكن هل الفيروس خفاش يكون بالليل وينام بالنهار . وما أوتيتم من العلم الا قليلا
وتنقل النهاري وزدحام أسواق في النهار لا يسبب مشاكل
…
.كلام غير صحيح
بل قل : من خطورررررة الاغلاق الليلي……
سؤالي للسيد الخبير لماذا الحافلات الممتلئة فوق طاقتها الاستيعابية بالمواطنين لا تدخل في هذه التدابير و لماذا الاسواق تعج بالمستهلكين دون أدنى قياسات للوقاية ؟ المساجد وحدها اللي فيها مشكل
انا اطالب باغلاق المدارس وتتبع القراءة عن بعد لان لا توجد الوقاية فالمدرسة او احترام المسافة ووضع الكمامة ولا يوجد ايضا تعقيم وهذه الاسليب تؤدي الى تفشي الفيروس بيننا وبين عائلاتنا مما يؤدي الى ظهور بؤر مدرسية اتمنى ان تفهمون قصدي من الرسالة وشكرا
الأخ حمضي مل أحسن تديها فالطب و خلي عليك رمضان و شأنه. الأمر أصبح مكشوف للعموم كورونا في المغرب بالذات اصبح ضد الاسلام و الدلائل كثيرة منها اكتضاض الاسواق (القيساريات) و حافلات النقل الحضري و الطرامواي. بينما يتم حظر المصلين و ضيوف الرحمن من لمس القرآن اليس هذا قمة العبث اسي الطبيب . و كيف الاغلاق الليلي و ليس الاغلاق النهاري الذي يشهد ذروة الاختلاط و الاحتكاك بين الناس. عطيونا المنطق من هاذ الاغلاق الليلي. من بين نتائج هذا الوباء الذي اعتبره قمع للشعوب و تفقير الفقير و اغناء الغني. هو استقواء جهاز الداخلية و ظهور بعض المحسوبين عليها في حالة شذوذ و يفرغون مكبوتاهم في الشعب. و الأمثلة كثيرة. صراحة لم اجد منطق سليم من هاذ الاغلاق الليلي لأنه فعلا يأتي من أناس من أعلى هرم الدولة لا يفقهون في السياسة الا ارتجالية القرارات و التي هي عكس طموحات المواطن المغربي المغلوب على أمر. فاللهم عليك بمن سيس الوباء ضد مصلحة العباد.
تعبنا نعم،الفيروس خطير..نعم…ينتشر بسرعة…لا احد فسر لنا معنى ذلك!!! تجنب الأسوأ مطلوب….لكن تدبير الإغلاق لم يكن عادلا!!!
أغلب الناس مع إجراء الاغلاق…لكن يؤاخذون على الحكومة الانتقاءية في مواجهة الجاءحة.
جولوا لتروا الحافلات و الاسواق و المدارس و حتى تجمعات بعض الاحزاب كما قرأنا أمس في الصحف…الحمامات…..
أما عن الحالات المسجلة، فأغلب الناس لا تصدق ،يقولون بأن رفع عدد الحالات في الاسبوع الماضي كان مقصودا لتبرير الاغلاق!!!
أمر خطير أن يفقد المواطن ثقته بالحكومة!!!!
الحكومة تفعل ماشاءت دون اعتبار أحد، صم بكم عمي…كما يقول المغاربة.
اهتمامات المغاربة هي في ذهاب الجائحتين معا كورونا والمتقاعسين .اللهم اذهب عنا الوباء اللهم من أراد بهذا البلد الآمن شرا فاجعل كيده.
السي حمضي ماكتخافش من الله؟
لقد قهرتني بالكذب والمصطلحات الفضفاضة اكثر فتكا اكثر شراسة اكثر انتشارا الوباء الحقيقي هو المسؤولين عندنا الذين يختارون القرارات السهلة كلاغلاق وحظر التجول…انها حلول الكسالى ولاتقولو لنا ان المغرب نجح في مواجهة الوباء فهذا كذب لقد زرت عدة دول افريقية منذ اسابيع وحتى الحانات والنوادي الليلية مفتوحة وتحليل PCR بثمن بخس ونتيجته تخرج في نصف ساعة. الحياة عادية والناس تحترم التباعد والإجراءات الاخرى لانهم يثقون في حكوماتهم وقراراتها المنطقية
من خلال تتبعي للتعليقات أرى أن الكثير يجهلون مدى خطورة هذا المرض ولا يعلمون أن الإغلاق يساهم في التخفيض من الحالات وكذا الضغط على المستشفيات.اذا لم تصدقوا فلتروا دول العالم كيف تعاني.أن الحكومة تحاول الموازنة بين صحة المواطنين وكسب الرز و.يجب على الدولة تعويض المهن المتضررة.
لقد سبق وأن أعطيت حلول شخصية ومتواضعة لأن الحكومة تعطي القرارات بدون حلول لذلك قلت ان هناك حلول فمثلا في النهار يكون الخروج فقط العمل والشراء السلع وعلى الساعة 6 مساءا جميع المحلات التجارية تغلق وبعد المغرب اي الفطور يفتح فقط المسجد والمقاهي أما المطاعم يعطي لهم الدعم وايضا يجب أن يكون هناك توقف السيارات الأجرة الصغيرة والكبير و حافلات النقل ومنع تنقل بين المدن بالليل لجعل التحركات المواطن فقط في جوار السكنى وبالتالي نكون قد وفقنا في تسير الأمور بطرق جيدة ويبقى المواطن نفسه من يساعد في إنجاح هذا الشهر الفضيل وما التوفيق إلا بالله
رمضان كريم
“أن شهر رمضان يتزامن مع خطر الموجة الثالثة بسبب السلالات الجديدة التي تجعل الفيروس ينتشر بقوة” أحسن سمكة أبريل نسمعها لحد الآن. يا ودي واش نقولكم : العلمانيين راهم غاديين مزيااااان
في الأول ظهرت السلالة الصينية ومن بعدها السلالة البريطانية ومن بعدها انفلونزا الطيور والدجاج البلدي والرومي وجنون البقر والسلالة الافريقية والسلالة الأمريكية حتى يوللي الفايروس قد الذبانة يرى بالعين المجردة
نعم معكم حق فرمضان هذه السنة تزامن مع الموجة الثالثة ورمضان السنة الماضية تزامن مع الموجة الثانية ورمضان السنة المقبلة سيتزامن مع الموجة الرابعة وهكذا …. يعني رمضان داتو الموجة وصافي. اوا حسبنا الله ونعم الوكيل
خبراء
كترة الخبراء في المغرب عطينيها غ لبلابلا
جواب إلى 1-عثمان : نعم أخي. يجب التأكد هل لقحت بلقاح أسترازنيكا البريطاني أم بلقاح سينوفارم الصيني. إن كان بالبرطاني فتوكل على الله و دفع دعوة في المغرب و دعوة دولية و ربي يديرلك الخير. الله يشافيلك الوالدة
اي مكاسب يتكلمون عليها كتغطيو الشمس بلغربال هههههه و الفقير يموت بجوع
خبير آخر يبرز الخسائر المنتصرة من إغلاق المساجد في رمضان
هذا الإجراء أو القرار هو قمة الغباء التدبيري للشأن العام المغربي في ظل الجائحة من طرف محكومة خدام الدولة العاجزة و الفاشلة التي يقودها الباجدة و التي لم تراكم غير الإخفاقات و الخيبات تلو الأخرى و زيادة إثقالها كواهل شرائح الطيف الشعبي المغربي الكادح و المحروم المتردية أوضاعه المعيشية الصعبة و القاسية بمزيد من القرارات و السياسات اللاشعبية المخزنية التراجعية و منها الإغلاق في الشهر المبارك و الذي يعتبر مناسبة دينية بامتياز بالإضافة إلى كونه موسم و ذروة الرواج التجاري و الخدماتي و فرصة للعديد من هاته الشرائح الاجتماعية العريضة و الواسعة و الأسر الفقيرة للقيام ببعض الأنشطة الاقتصادية على الرغم من بساطتها لتحسين دخلها اليومي المعدوم و قدرتها الشرائية الضعيفة أصلا و لا محالة سيتم الإجهاز الكامل عليها من خلال هذه القرارات و الإجراءات اللاشعبية و القاسية و التي لا تمس لحقوق الإنسان بصلة و على رأسها الحق الأممي و الدستوري في العمل و الكسب الحر و المشروع..
اليوم في الدار البيضاء الحافلات مملوءة عن آخرها وكذلك اطرام جل الشباب متوجهين إلى البحر.
اما سوق لقريعة فحدت ولا حرج من بداية ساحة سراغنة إلى طريق السيار ازدحام خانق ولا احد يرتدي الكمامة .
لا أدري أين تذهب كورونا بالنهار
عجيب أمركم أصبح التنزه في فصل الصيف أفضل من الصلاة في المساجد في رمضان
الله المستعان
باسم الله الرحمان الرحيم: **ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب** صدق الله العظيم.
لن تنجينا لقاحات من الشرق والغرب ولا الكمامات ولا المعقمات إلا بتسخير من الله تعالى. لكن فتح المساجد وإعمارها بالصلوات والعبادة والتضرع إلى الله تعالى برفع البلاء من أوجب دواعي الاستجابة والرحمة. فالمساجد نور القلوب ومبعث السكينة والطمأنينة لا تتوفر في الدور والبيوت. وإغلاقها إغلاق للرحمة خاصة في الشهر الفضيل الذي يعد فيه إحياء الذكر في المساجد من أبرز مظاهره المميزة. وكان ينبغي أن تتخذ في هذه الفترة من زمن الجائحة مناسبة للتضرع والاستغفار والدعاء إلى الله جل وتعالى بكشف هذه الغمة ورفع البلاء بدلا من إغلاقها بقرار عشوائي لا يراعي مكانة للشعائر الدينية. وتبعا لآراء من أمثال مايسمى بالباحث في شؤون الإسلام ولا شأن لهم به فينظرون فيما يلغي الدين بادعاءات واهية، وهؤلاء هم الرويبضة وما أكثرهم في هذا الزمن.
لم يكن قرارا صائبا إغلاق المساجد في الشهر الفضيل، فميزة رمضان إحياء الذكرى وتلاوة القرأن وإقامة صلوات القيام في المساجد بما يبعث ذلك في النفوس من تجليات الإيمان والتقوى واستحضار القيم الروحية….
للمرة الاولى نسمع عن مهنة اسمها :
خبير طبي
مع كل احتراماتي لهذا الخبير فهو لم يأت بشيء جديد و لم يقدم لنا تحليلا منطقيا حتى نستطيع فهم ما يجري…هو ردد كلام الحكومة بصيغة أخرى.
لعن الله شاهد الزور و المصفقون للباطل
و الله لو ان حكومة الفشل سمحت بالتنقل لوجدنا نفس الوجوه يصفقون و يعددون فوائد الخروج
ان لم تستحيي فافعل ماشئت ، حسبنا الله و نعم الوكيل
وسيقول أمثال هؤلاء الأطباء نفس الشيء في عيد الأضحى المبارك المقبل. ليعطي الضوء الأخضر للسلطات لمنع التنقل في عيد الفطر وعيد الأضحى المقبل.
سءمنا ومللنا هذه الآراء من المختصين والخبراء طوال السنة بدون فائدة مع العلم ان المغرب يقوم بعملية التلقيح يغار منها حتى من الدول المتقدمة كما يقال لنا ومع ذلك نسمع بإجراءات جديدة متشددة،هل هي فعلا آراء خبراء ام حبر على ورق يريدون أن يلهو به مدمني الاخبار
تحياتى
نعم سوف تحققون ما تريدون لكن اعلمو ليس هناك تباعد الأسواق ممتلئ والمقاهي ممتلئ وكمامات يرتدونها خوفا من المخالفة وليس من كورونا
اغلب ما تقوم به الدولة ضد كورونا ردود فعل ليس الا. اغلاق، فتح و اغلاق و فتح. لسببين: الاول لنقص الافكار عند المسؤولين و الثاني لنقص الموارد.
ثم ان ثقافة الدولة الامنية ما زالت تظهر هنا و هناك.
الغلق في رمضان احسن من الفتح صراحة و لكن هناك افكار احسن بين هذا و ذاك.
لو تم الغلاق مثلا باستثناء من يصلي التراويح لكان افضل. و نغلق الحدائق و المقاهي (مع تعويض محترم).
و لو اننا نفرق بين الجهات حسب الحالات لكان افضل فلا نعامل الفقيه بن صالح كما نعامل الدار البيضاء ليكون الهدف هو انقاذ اكبر جزء من الاقتصاد باقل تكلفة صحية.
و ارجوكم لا تسموا عملية التلقيح في المغرب بالناجحة فهذا سابق لاوانه. استرازينيكا ليست افضل حل لمن تزيد اعمارهم عن 30 عاما ثم ان سينوفارم قليل الفاعلية مقارنة مع غيره (بتصريح من الصين نفسها). كل الناس تحب النجاح و لكن لننتظر حتى ننجح بالفعل.
فين ما تا نقرا كلمة خبير..تا نتسنى واش عندو شي حل..شي دواء ..شي وصفة..و لكن تا نلقاه تا يقول : يجب منع..حظر…غلق…تشديد…حجر…اغلاق…تا نعرفو ما خبير ما والو…غير تا يعاود لهضرة لي حفظ
اوا اسيدي حنا ماصيمينش منين غتحبسونا لا خروج بليل لا زعتر رمضان شنو هو الليل بنادم كيخرج بليل يفوج و يتكا فلقهيوة و يصلي تراويح و يمشي يصلي لفجر مرتاح هذا هو الجو الرمضاني منين ماكينش هدشي ماكين صيام
بغيتو نمشيو للبحر احقا الوضعية خطيرة براككككككككا.من عقنا بيكم. …وبيوت الله مسدودة والتراويح مكاينش………واش هاد كورونا مكاينش دابا فها اللحظة اللي تتخافو علينا الطوبيسات الكيران الخخخخ الله ياخد اللحق
أظن الفوائد الوحيدة في قرار الإغلاق هي فوائد إقتصادية ينتفع بها أصحابة قرار الإغلاق الحقيقيين من وراء الستار …هؤلاء اللذين تضاعفت ثرواتهم في زمن الكورونا ….المليادير المدلل و المفضل عند الإعلام و ماجاوره من أصحاب النفود…الجميع يعلمهم و يدعوا الله العلي القدير أن تشملهم مشيئة الله دنيا و آخرة على دهسهم للمواطن الفقير…و كفى بالله رقيبا و شهيدا
مجر تساؤل
هل الشعب المغربي شعب عاقل أم شعب مداويخ !!!؟؟؟
عندما أقرأ لبعض الخبراء والمحللين المغاربة أشك أنهم يخاطبون شعبا عاقلا. لأن كلامهم لا يقبله عاقل.
سبق وأن قلت أن الخبراء والمحللين المغاربة أجهدوا أنفسهم لتبرير قرارات النظام المغربي إلى درجة الجمع بين الشيء ونقيضه وتصوير الأشياء بالمقلوب عكس حقيقتها.
مثلهم مثل الذي “يمشي” على رأسه ويرى العدد 6 تحول إلى 9 فينبسط وينشرح صدره كون عدده اصبح ضخما.
فكرتو فقط في الاغلاق، اوا علاش مفكروا في التعويض الناس ذوي المقاولات ، مقاهي مطاعم. اين هو صندوق كورونا اين هي لجنة اليقظة. حاضرة في الاغلاق وناءمة في التعويض، لك الله يا وطني.
انا مع إغلاق جميع المرافق سواءا المدارس الاسواق المحلات التجارية الكبرى …… الى إغلاق المساجد
تتمة التعليق…
((.. كان ينبغي بدلا من هذا القرار تجهيز المساجد بما يضمن مراعاة الإجراءات الاحترازية من التباعد والتزام الكمامة وتعقيم الأيدي أثناء الدخول والخروج. وجلب كل مصل لسجادته الخاصة مع التعقيم العام واليومي للمساجد خلال الشهر الفضيل وفتحها للمصلين بالتزام نظام احترازي محكم، بدلا من قرار إغلاقها بهذه الطريقة. فكيف إذن تنجلي المحنة وتنصرف الجائحة ونحن نقفل بيوت الرحمان في شهر رمضان. قرار ليس في محله مهما كانت التبريرات. لن تنجلي المحنة بإقفال أبواب الرحمة وتعطيل المساجد وفي شهر رمضان الفضيل.))
يجب معرفة عناوين كل المتآمرين ضد إغلاق المساجد
عفا الله عما سلف لن تتكرر
براكا من الكذوب كورونا مؤامرة عالمية مفروضة على الشعوب والمسؤولين كسيتخدمو الابواق ووسائل الاعلام من اجل الظغط على الشعوب في العديد من الاماكن ماكاين لا ماسك لا والو والاسواق عامرة مالهم ماجاتهم كورونا غ الكذوب
شوف الطبيب ، انت فقط كتكلم وكتنظر ، فمدام المشكلة ليست مشكلتك تشدق بما تشاء من الكلام ، لأن اجرتك الشهرية تمر الى حسابك في نهاية كل شهر . ألم ترعي اهتماما لأخوال إخوتك الذين فقدوا وظيفتهم وشغلهم بسبب هذا الحجر ، تصور انت منعوك من اجرتك ؟ كيف ستتصرف وابناؤك يتضاغون من الجوع ؟!
أليس الاولى والأحرى ان يكون الحجر نهارا من الليل ؟ متى يجتمع ويكتظ الناس كثيرا ؟ اليس نهارا .
ما كان على الحكومة ان تتخذ هذا القرار المجحف ، بل على الاقل كان عليها تمديد فترة الحجر الى 11 ليلا
ماتفعله الحكومة وجنودها من خبراء ورجال السلطة ووووو كلها اجراءات لتضييق الخناق على الفقير ولتقييد حرية المواطن فقط لا غير . كون قطعو ليهم من دالك الراتب اضخم ديال هاد اصحاب القرار ونشوفو واش غادي يديرو . كالس في البيرو والماندة دايزة فراس الشهر . المسكين سدو عليه فرمضان باش تربحة الصيف
لماذا لاندع الخبراء هم من يتكلموا ونحن نستمع ؟ الأغلبية يتكلمون عن جهالة وأصبحوا علماء ومفتيين. لنتذكر فقط كثرة الفهامات في عيد الأضحى وماوقع بعدها .كفى من التعنت والجهل الاعمى ومن لديه الخلاص من هذا الوباء فليتقدم.