خبير طبي يبرز المكاسب المنتظرة من خطوة "الإغلاق" في رمضان‎

أبدى عدد من المغاربة امتعاضهم من قرار الإغلاق الليلي الذي اتخذته الحكومة، في حين يؤكد مختصون على أهميته من أجل مواجهة التحديات التي تواجه البلاد في الوقت الحالي.

وفي هذا الإطار قال الطيب حمضي، طبيب وباحث في النظم الصحية: “تعبنا وضحينا من أجل استقرار الوضعية الوبائية، كما تم إطلاق حملة تلقيح ناجحة، لكننا لم نصل بعد إلى المناعة الجماعية”.

وأوضح حمضي أن شهر رمضان يتزامن مع خطر الموجة الثالثة بسبب السلالات الجديدة التي تجعل الفيروس ينتشر بقوة، مردفا: “إننا متلهفون كمواطنين ومقاولات من أجل الخروج من هذه الأزمة الصحية والعودة لحياتنا العادية، لكن علينا الصبر للأسابيع المقبلة من أجل أن ننجح على مجموعة من المستويات في خفض عدد الحالات والوفيات والحفاظ على المدارس مفتوحة”.

وزاد المختص ذاته: “إذا ما تراخينا في الوقت الحالي سنضطر في فصل الصيف لاتخاذ إجراءات أكثر قسوة، في حين أن المغاربة في أمس الحاجة إلى الخروج والاستمتاع في الصيف”.

وقررت الحكومة حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني خلال شهر رمضان الأبرك؛ ما أعلنته عبر بلاغ رسمي. ويتعلق الأمر بحظر التنقل يوميا من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة.

كما تقرر، وفق البلاغ الحكومي نفسه، الإبقاء على مختلف التدابير الاحترازية المعلنة سابقا؛ والجاري بها العمل حاليا.

وقال مصدر حكومي إنه في سياق تنزيل قرار الحكومة القاضي بحظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني، يوميا من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا ابتداء من فاتح شهر رمضان المقبل، تم الشروع في عقد لقاءات تنسيقية بين السلطات المحلية والمندوبيات الإقليمية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمجموع التراب الوطني.

وأضاف المصدر ذاته أنه “أخذا بعين الاعتبار تعذر إقامة صلاة التراويح خلال شهر رمضان لهذه السنة، نظرا للوضعية الوبائية في المغرب، فقد انصبت هذه اللقاءات حول الإجراءات الخاصة بتفعيل قرار إغلاق المساجد خلال صلاتي الفجر والعشاء”.