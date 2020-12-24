خبير مغربي: الجزائر تردد "أسطوانة مشروخة" منذ زمن الحرب الباردة

قال سليمان شنين، رئيس المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب) الجزائري، إن موقف الجزائر تجاه الصحراء غير قابل للمراجعة، مؤكدا أن “مواقف الجزائر في ما يخص حق الشعوب في تقرير المصير ثابتة وغير قابلة لا للمقايضة ولا للتنازل أو للمراجعة”.
في هذا الإطار قال حسن بلوان، محلل وخبير في العلاقات الدولية، إن المواقف التي عبر عنها سليمان شنين، رئيس الغرفة الأولى بالبرلمان الجزائري، لم تأت بجديد بخصوص قضية الصحراء المغربية، وإنما هي “ترجمة للأسطوانة المشروخة التي مازالت الجزائر الرسمية/العسكرية ترددها منذ زمن الحرب الباردة، غير آبهة بالتحولات المتسارعة التي يشهدها النظام العالمي إقليميا ودوليا”.
وتابع بلوان بأن “التركيز على حق تقرير المصير أصبح متجاوزا عند المنتظم الدولي والقوى الفاعلة بعد اقتناعها بمشروع الحكم الذاتي كحل وحيد لقضية الصحراء المغربية”.
وأوضح المحلل ذاته أن “إثارة سليمان شنين مسألة القنصليات في الصحراء المغربية يوضح الضربات الموجعة التي تلقتها الدبلوماسية الجزائرية من نظيرتها المغربية جراء افتتاح مجموعة من الدول الإفريقية والعربية تمثيليات دبلوماسية في الأقاليم الصحراوية، في إطار ما أصبحت تعرف بدبلوماسية القنصليات”.
وأردف المتحدث بأن “المثير أكثر في هذا التصريح هو اعتراف شنين نفسه بأن الجزائر معنية كطرف مباشر بهذا الصراع المفتعل، من خلال التأكيد على أن موقفها غير قابل للمقايضة أو التنازل أو حتى المراجعة”.
بلوان تحدث أيضا عن وجود مجموعة من الاستنتاجات الناتجة عن الإشارات المواكبة لتصريحات شنين “المستعجلة، والتي جاءت تحت الطلب”.
أول الاستنتاجات التي ذكرها الخبير ذاته “جاءت من حيث التوقيت بعد الانتصارات الباهرة التي حققتها الدبلوماسية المغربية في قضية الصحراء على جميع الأصعدة، وتوجت باعتراف دولة عظمى كالولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على صحرائه، ما أصاب حكام الجزائر بالصدمة والسعار”.
وثاني الاستنتاجات التي تحدث عنها بلوان “جاءت من حيث الشكل في اجتماع للجنة الخارجية بالبرلمان الجزائري حول الصحراء، وبحضور بعض الدبلوماسيين الأجانب وبعض الشخصيات والخبراء، وهو أعلى اجتماع يخصص لمستجدات قضية الصحراء، ما يوحي بالفراغ المؤسساتي الذي تشهده الجزائر على مستوى الرئاسة التي يجهل مصيرها، أو مؤسسة الحكومة المشلولة، وكذلك على مستوى العسكر الذي يعاني من آثار الشيخوخة المزمنة في قيادته”.
أما ثالث الاستنتاجات فهي من حيث الموضوع، وقال بشأنها بلوان إنها “لم تأت بجديد”، موردا: “لأن شنين ليس سيد نفسه، ولا يمكن أن يحيد عن أولياء نعمته من العسكر الذين وضعوه على رأس البرلمان سنة 2019، رغم أنه محسوب على التيار الإسلامي المعاكس دائما للوحدة الترابية المغربية”.
اسرائيل الحقيقية هي جار الشوء الذي كان على مدار اربعين سنة يحاول تقسيم المغرب عبر دعمه للكيان الانفصالي.
يجب قطع العلاقات التجارية والسياسية نهائيا معهم
هناك بعض الاخبار تؤكد ان شنقريحة يعالج بسويسرا منذ 16 دجنبر …غالبا اللحداث الاخيرة صدمته ومرضته….هادا مشى ارا الاخر…واحد تلو الاخر للهلاك والصحراء تبقى مغربية.
النظام الجزائري توقف عنده الزمن في ستينيات القرن الماضي عندما كانت كل الأنظمة ذات التوجه اليساري الماركسي تجد ضالتها في تعبئة الشعوب بالشعارات و تمجيد الثورات باستخدام نظرية المؤامرة و ذلك باتخاذ عدو خارجي وهمي تفرغ فيه كل أسباب فشلها لأنها تدرك بأن ذلك هو السبيل الوحيد لإعطاء الشرعية لبقاءها في السلطة.
بغض النظر عن موضوع الصحراء، فإن الذي يعجبني في الجزائر الثبات عل المواقف والابتعاد عن التلون وخصوصا في السياسة الخارجية.
أصبح الحكم الذاتي و هو الاقتراح المغرب الذي وضعه كحل لقضية الصحراء المغربية ، و هنا أود طرح عدة تساؤلات بخصوص هذا الممقترح بالطبع إذا اخذنا النية الحسنة للمغرب للم شمل المغاربة ، لكن هل نية عصابة الجنرالات و صنيعتها الارهابية الي تسمى بالبوليساريو ؛السؤال الاول:هل تظنون أن الخائنة أمينتو حيدر أؤ كبير الخونة ، أو الجنرالات الخونة ، سيلتزمون بالقوانين المنظمة للحكم الذاتي ؟ و هل سينضبطون مع النظام المغربي و عقلية المغاربة ؟ بحيث لانهم تربوا في احضان الارهابيين و السراقين و القتلة و تشبعوا بالفكر المتطرف و تشبعوا بايديولوجية العسكروالاتجار بالبشر و الاتجار بالمخدرات، الا تظنون عندما يتسلمون مفاتيح الصحراء ، بانهم لا يعبثون بنظامنا و اموالنا و عقائدنا و بفكرنا ؟ لقد خدعونا حكام الجزائر بعد كل ما قدمناه لهم من دمائنا و أموالنا و أسلحتنا و أرواحنا ، فهل تظنون ان الامور ستكون عادية و طبيعية ؟ الا تظنون ، أنهم لا يعّدون حياتنا و أنهم مافيوزيون ؟ في نظري الحل الوحيد هو الإندماج ، و سحب الحكم الذاتي ما دام أن الخونة ضيعوا الفرصة سنة ٢٠٠٧ عندما قدم المغرب مقترحه ، و لن نقبل بعودة الخونة ا