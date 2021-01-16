خبير يبرز أسباب انخفاض الحرارة ونتائج التساقطات الأخيرة في المغرب

قال علي شرود، خبير مناخي، إن التساقطات المطرية والثلجية وموجة البرد التي عرفتها المملكة لا تعتبر استثناء وإنما هي حالة عامة لنظام توازنات تتبعه الطبيعة.
وأوضح شرود، ضمن تصريح لهسبريس، أن موجات البرد والتيارات الهوائية القادمة من الشمال والشمال الشرقي ومن القارة العجوز، وبالأخص إسبانيا مؤخرا، هي سبب هذه التساقطات المطرية والثلجية.
وقال المتحدث ذاته: “الكل لاحظ أن مدريد تعرف تساقطات لم تعرفها منذ خمسين سنة.. ومن الطبيعي أن تكون هناك تأثير على الجارة الجنوبية، أي المملكة المغربية”.
وأكد الخبير المناخي أن التيارات الهوائية الباردة الصاعدة تمكن من تكتل هواء بارد؛ وهو الهواء الذي يمكنه أن يتكتل عبر التيارات الصاعدة ليصل إلى المنطقة الشمالية من قارة إفريقيا.
وتابع: “نعاني من نفس البرد، ونستمتع بمقدار من الأمطار لم تعرفها المملكة من قبل؛ وفي وقت وجيز”.
وأشار شرود إلى أن “التساقطات الثلجية، في مناطق كثيرة وليس في المرتفعات وحدها، تكوّن لنا مخزونا مائيا في البحيرات والضايات والأنهار فضلا عن السدود”.
وأشاد الخبير بسياسة المغرب المائية التي قضت بإنشاء السدود منذ عهد الحسن الثاني، قائلا إنها “سياسة حكيمة توفر لنا المخزون المائي، وتوفر الماء من أجل السقي ومن أجل الشرب”.
كما قال شرود، في التصريح نفسه، إن “التساقطات المطرية الأخيرة مكنت المملكة من أن تعرف ،في بعض من سدودها، الوصول إلى حقينة مائية مهمة”.
وأضاف أن “الحصيلة الأكثر أهمية تبرز في المياه الجوفية، وهي مياه متحركة مكنت الناس من العيش آلاف السنين دون التأثر بعوامل كثيرة؛ بينها الجاذبية والصخور التي تمر بها”.
وأشار شرود إلى أنه “بعد التراجع المخيف في السنوات الفارطة في مخزون السدود وسنوات الجفاف، عادت الأمطار لتنعش حقينة السدود والأرض”، مشددا على أن “كل شيء له علاقة بالتأثيرات المناخية بصفة عامة، وتقلبات الطقس بصفة خاصة”.
وأشار شرود إلى أن “التساقطات الأخيرة أعطت آمالا بتخزين مياه الأمطار؛ مما سيوفر الأمن الغذائي عبر ضمان حاجيات سقي آلاف الهكتارات الزراعية”.
كما اعتبر المتحدث ذاته أنه “ليس المغرب فقط ولكن دول العالم بصفة عامة تركز على المخزون المائي الذي يضمن السيادة الغذائية. الماء هو سر الحياة، وهو الذي يمكن أن يوفر لبلد أمنه في الحياة والغذاء”.
جدير بالذكر أن حقينة السدود على المستوى الوطني وصلت 6057.2 مليون متر مكعب، حتى 8 يناير الجاري، مسجلة بذلك نسبة ملء تقدر بـ38.8 في المائة، مقابل 7681.6 مليون متر مكعب (49.3 في المائة) خلال الفترة نفسها من السنة المنصرمة.
وحسب معطيات حول الوضعية اليومية الخاصة بـ63 سدا، نشرها تطبيق “موردام” التابع لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بعد التساقطات المهمة التي تعرفها المملكة، فإن 5 سدود بلغت مستوى قياسيا بمعدل ملء يعادل 100 في المائة.
و في ظل موجة الطقس الباردة سادين علينا الحمامات راحنا كرمناااا بالبرد حلو الحمامات نسخنو عظامنا
وهذا كله ناتج من شهور الحجر التي مر بها العالم،و ٱنخفاض نسبة التلوث بسبب توقف السيارات و المعامل ،و ٱستعادة المناخ لعافيته و صحته،و عاد إليكم من جديد بهذه القوة .
لله في خلقه شؤون خلق الله سبحانه وتعالى ماشاء. اللهم اجعلنا لك من الشاكرين والداكرين ووفقنا وابنائنا لما فيه الخير والهناء.
تحليلات سطحية…ارتفاع التساقطات لأن اسبانيا ارتفعت فيها التساقطات !!!! ولماذا ارتفعت الساقطات و انخفضت الحرارة في في اسبانبا؟
نعمة المطر بيد الله وحده انتهى الكلام
السبب الرئيسي للتغيرات المناخية على ما اظن هو الثلاثة اشهر من مارس الى يونيو حيث تقلصت الانبعاثات الحرارية من على وجه الارض مما اذا الى انخفاض درجات حرارة الارض وهذا ما اذا الى برودة الارض مما ساهم في التساقطات المطرية الاخيرة .وكذا الثلوج في كثير من مناطق العالم
حتى عطا الله اللي عطاه عاد فاق هاد الخبير ؟
الناس رابو عليهم ديورهم ، حوايجهم سيارات ديالهم ، مات لي مات ،
واش الناس تادير دراسات ومتابعة أحوال الطقس والتنبأ بالكوارث والثلوج والعواصف والرياح قبل وقوعها ؟
فات الاوان فات الميعاد
هاد الخبير هرب عليه الكار بزاف
هاد الخبير براسو خاصو نيت شي خبير يشوف معاه باش يبقا يجيب أحوال الطقس قبل وقوع الفأس في الرأس .
كلشي ديال الله الطبيعة ديال الله……………..سبحانه
مطرنا بفضل الله و رحمته اما هذه التحليلات فالله سبحانه وتعالى الذي سخرها و قدرها لتكون سبب لنزول المطر. فنزول المطر بفضل الله و رحمته. و ليس للتيارات او النجوم او ما شابهها
هاد العام سخون في كندا، الحرارة هد الايام –1 و -2..ماشي عادي…موالف كتكون -17 حتى -27. هدا العام جد استثنائي, حتى الثلج ماشي كيف من قبل…الحفيظ الله. الله يرحمنا
In Spain it’s been raining and snowing like never before and the infrastructure is holding with no problems at all.
Spain’s infrastructure is hundreds of years better than the one we have in morocco.
لعل ابرز الاسباب التي ادت الى انضباط الحالة الجوية هي النقص الهام الذي عرفه العالم من انبعاث غا ز ثاني أكسيد الكربون والغازات الملوثة للجو إثر الاغلاق الشامل والحجر الصحي الذي سببته كرونا وكانت نتيجته توقف اكثر من نصف اسطول وسائل النقل عبر العالم والخفض في الانتاج بالنسبة للمعامل مما ساعد في استئناف المناخ لدورته العادية بفصوله الأربعة
هناك أسباب أخرى لن يستسيغه بعض الملاحدة. وهو تراجع نسبة المناكير مع توقف السياحة وتقلص مدة عمل الحانات نقص في التنقلات بين المدن لأجل الرذيلة.. والحملة الكبيرة التي خاضتها السلطات في رأس العام لمنع تجمعات الاحتفال التي كان يتخللها الرقص والخمور هذا بالإضافة إلى عودة المصلين إلى عمارة بيوت الله
هذه المعطيات حول الحقينة غير حقيقية أو غير دقيقة فحسب ما نعرفه منذ سنين فإن الطمي وغيرها من مخلفات الطبيعة تملأ السدود بنسبة كبيرة وتهدد بكوارث خطيرة…
أما فيما يخص مستوى المياه الجوفية والسطحية فهي لن تدوم إلا لفترة قصيرة نظرا للاستهلاك الجنوني الذي يتم من طرف أصحاب الضيعات الفلاحية-الصناعية-الكاليفورنية، مما يؤثر بشكل كبير على الزراعات المعاشية لصغار الغلاحين وعلى دوابهم وعلى جميع المواطنين فيما يخص مياه الشرب…