خبير يحذر من الأسوأ بظهور موجة ثالثة أكثر شراسة لـ"كورونا" بالمغرب

قال الطيب حمضي، طبيب باحث في السياسات والنظم الصحية، إن الوجه الجديد للوباء شرس، وكذلك عواقبه وتداعياته.
وشدد حمضي ضمن تصريح صحافي على أنه “من الضروري تجنب هذا الوضع الذي أصاب عدة دول في مقتل وشل الحياة فيها”، ودعا إلى العمل “بجد الآن لتجنب الأسوأ وعدم تعريض الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي للخطر الذي نعول عليه كثيرا في فصل الصيف”.
وأبرز المختص أن الوضع الوبائي في فرنسا كان مستقرا وتحت السيطرة لمدة 10 أسابيع، وكانت حملة التطعيم متقدمة جدا حينما انتشرت الموجة الجديدة للمتغير الوبائي، وبالنسبة إلينا “ما زلنا بعيدين عن المناعة الجماعية. لقد تم اكتشاف المتغيرات البريطانية على أرضنا، ومن المحتمل أن تكون المتغيرات الأخرى كذلك”.
وتساءل قائلا: “هل هذا السيناريو الأوروبي يمكن منعه؟”، مجيبا بأن “خطر رؤيته يتكرر فينا محتمل للغاية، وإمكانية تجنبه ليست ممكنة فحسب بل ضرورية”.
وأضاف: “يجب علينا وقف تقدم المتغيرات المتداولة حتى يتم تطعيم نسبة كبيرة من السكان المغربيين. والامتثال الصارم للتدابير الحاجزية والتدابير الإقليمية، وتجنب السفر غير الإجباري، والاجتماعات والتجمعات العائلية أو غيرها، والامتثال الصارم للعزل من قبل المرضى الذين ثبتت إصابتهم، مع تقييد الاتصالات”.
وشدد حمضي على أن “الأسابيع القادمة ليست للتراخي، وانفتاح اقتصادنا، ومدارسنا، وحياتنا الاجتماعية، وسياحتنا في أشهر الصيف، يعتمد عليها”.
وطالب الطبيب ذاته بتوخي “كل الحذر واليقظة لتجنب موجة شرسة”، والالتزام التام بالتدابير التقييدية للسماح بانتعاش محتمل في أشهر الصيف.
وحسب حمضي، فقد أدى انتشار متغيرات الفيروس، والمتغير البريطاني بشكل أساسي، إلى زيادة هائلة في الحالات الجديدة، وبالتالي الزيادة تلقائيا في عدد الحالات الشديدة وسط الصغار والكبار.
وأبرز أن هذا المتغير معدٍ بنسبة 60٪، وفقا لعدة دراسات. كما يشتبه بشكل متزايد في أنه أكثر ضراوة وأكثر خطورة من السلالة الكلاسيكية، موردا أن دراسة حديثة كشفت أن المتغير البريطاني أكثر خطورة وأكثر فتكا بنسبة 64٪، كاشفا أنه بالنسبة لـ 1000 حالة تم اكتشاف إصابتها بهذا المتغير، فإنها تسبب 4.1 حالة وفاة، مقابل 2.5 حالة وفاة بالنسبة لفيروس كورونا التقليدي.
واستند حمضي إلى دراسة باللغة الإنجليزية نُشرت في نهاية عام 2020، خلصت إلى أن معدل الإصابة بالفيروس مرة ثانية سيكون 0.7٪ مقابل 0.11٪ بالسلالة الكلاسيكية.
وقال: “في الحالات الأكثر خطورة، والمزيد من حالات الإصابة بالعدوى، ومتوسط مدة الإقامة الأطول، فإنه يضع مزيدا من الضغط على النظام الصحي، وعلى أسرة المستشفيات والإنعاش”.
واعتبر الخبير الصحي أن تطعيم المسنين، وبالتالي حمايتهم، أدى لحسن الحظ إلى تقليل عدد المقبولين من هذه الفئة العمرية في المستشفيات ووحدات العناية المركزة..
البرقية واضحة التمهيد للاغلاق العام في شهر رمضان المبارك
اللهم يارب العالمين ارفع عنا هدا الوباء برحمتك الواسعة
لست متشائمة ولكن الحياة تغيرت وقد لاتعود كما كانت. على المغاربة أن يتضامنو ا فيمابينهم وان يتمسكوا بدينهم فربنا سبحانه خلق الدنيا للابتلاء.فاللهم لاتبتلنا بمالاطاقة لنا به. قدكثرت الذنوب والمعاصي في زماننا وانتشرت الفاحشة دون حياء!
اكبر فيروس هو سرقة المال العام …وكورونا ….
نتمنى أن يصبح عندنا خبراء يصنعون دواء و لقاح عوض خبراء يتنبؤون فقط
الناس عيااااو من كورونا 1 ولا 2 ولا 3
. اكتر الناس مرضوا نفسيا بلا كورونا. خلو الناس ترانكيل. وتلقوا الرواج الإقتصاد ي. راه هادشي غادي يكول شي حاجة. وناس عيات متصبر.
اللهم احفظ مغربنا الحبيب وجميع أمة محمد من شر هذا الوباء.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
لا يعلم الغيب إلا الله… كفى من تخويف الناس..
شوف صافي فهمناك غادي نديرو التلقيح صافي تهنيتي يا سيدي الخبير
عوض التنبؤات المتشائمة على خبرائنا المشاركة في البحثعن اللقاح او الدواء .
إتقو الله فينا فلم نعد نقوا على هادا الحال
لا مجال للمقارنة بين فرنسا والمغرب بحيث طرق التغذية بين الشعبين مختلفة ، ففي الوقت الذي يتناول الإنسان المغربي الخضر وأنواع التوابل وكذا مختلف الفواكه التي تقوي مناعته يتناول الفرنسي المواد المصنعة والمعلبة التي تفتقر للقيمة الغذائية التي يحتاجها الجسم لمقاومة الأمراض.
خبراء آخر زمان ارؤهم مجرد جس نبض العامة ،
الخبراء المغاربة يعرفون التخويف و الدعوة للإغلاق فقط. لا يعرفون صنع اللقاحات أو البحث فيها.
ماتطرق له السيد حمضي مهم للغاية ونحن نعلم جيدا أن أغلبية الشعب لايلتزم حاليا يالتدابير الإحترازية والسلطات لم تبق على نفس التشديد من غرامات على المخالفين وزجرهم خاصة في الأحياء الشعبية التي فيها كثرة الخرج والمرج والرواج .
نحن شعب متتاقضين مع أنفسنا ولا ننضبط إلا بالإستخدام الصارم للقانون.
فلنكن عندزحسن ظن أنفسنا أولا ونحمي أنفسنا مباشرة سنحمي الغير والربح الأكبر هو الحفاظ على سلامة وأمن وطننا
Les vaccins élaborés sont spécifiques de la 1ère souche su virus.Je me pose juste une question: Ces vaccins sont ils efficaces aussi pour combattre ces nouvelles souches???
أرى أن الخبير بالغ في تشاؤمه و تحذيره حتى بلغ مستوى التخويف!!!
الأشكال المتحورة للفيروس لا يمكن أن تأتينا سوى من أوروبا حين انتقال المقيمين هناك، خصوصا و أن الاستعدادات جارية لعملية مرحبا لاستقبال مغاربة العالم كما يسمون اليوم!!!
إذن يجب إلغاء العملية و غلق الحدود عوض ترهيبنا!!!!!
أظن أن وراء التصريح هدف ما غير ما هو ظاهر!!!
لأدري لم مثل هذه الخطابات المتكررة بسبب و بدون سبب ،حتى هذا التصريح لم يأت في سياق ما يستدعي هذه النبرة الحادة في التحذير!!!
رمضان على الأبواب و اصحاب المقاهي يشغلون عشرات الآلاف من العمال، فهل فكر خبيرنا فيمن سيعيلهم إن لم تمدد ساعة الإغلاق؟؟؟
أم أنه تمهيد للاغلاق التام؟؟؟
Je ne suis pas d’accord avec l’analyse de ce monsieur. La population duMaroc et l’Afrique du nord ont des caractéristiques épidémiologiques et démographiques différentes qu’en Europe. 1) Une moyenne de 20% en Europe contre 7,3% des personnes )
de 65 ans et plus au Maroc. La ‘impact du cancer est 3 à 5 fois plus en Europe vs Maroc.
3) consommation d’alcohol, 20 fois plus en Europe vs Maroc, l’alcohol est associé à plusieurs cancers.
4) les marocains mangent bp de plantes médicinales et bonnes épices ds leur ciisine, plus les produits laitiers et pain blé dur et seigle.
Le virus ne trouve pas le même terrain biologique qu’en Europe.
Les variantes corona subiront le même profil d’incidence à mon avis.
Le Maroc devrait en profiter pour reprendre son économie et industrie et les autres activités , tourisme surtout pour attirer des touristes européens avec test PCR négatif.
باين هاد الموجة الثالثة غاد تكون مع رمضان. وتتبعها واقلة الرابعة والخامسة……..متى ستزول مانعرف.
غادي نوصلو لسبعة مواج وماغاديش بتحيد هاد التواكل لعاطانا الدولة حسبنا الله ونعم الوكيل
مع الأسف هناك كثير من التراخي… فنسبة 90% من المواطنين لا يستعملون الكمامات حيث يظهر ذلك جليا بين المواطنين بمختلف شوارع المدن… أما التباعد الاجتماتي فيكاد ينعدم أما استعمال المطهرات و غسل الأيادي فقد تم نسيان ذلك الأمر…. علما بأن نسبة الاصابات في ارتفاع هذه الأيام…. حذار .. حذار … فالهدوء بسبق العاصفة و من الحزم سوء الظن فكورونا لا يزال يتجول بيننا …
لن احترم التدابير الاحترازية ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮاﻟﻌﺪوى ﺑﻔﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ أبدا بسبب إقصاء المغاربة من عملية التلقيح وتلقيح اطر المدارس ومعاهد البعثات الاجنبية رغم انهم لم يبلغوا سن 60 سنة.
سئمنا التنبؤات وسئمنا هذه الاخبار المتشائمة والمرضية اللتي اضن ان الكل فهم المغزى منها:اما الاغلاق واما التلقيح ونحن مستعدين للتلقيح ولا هروب من الموت لي مقدرلنا غادي نلقاوه نحن كشعب مغربي مسلم نومن بقضاء الله وقدره