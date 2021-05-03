خبير يحذر من أخبار "السلالة الهندية" بالمغرب

شهدت الفترة الأخيرة تداول معطيات بخصوص تسجيل أولى حالات السلالة الهندية من كوفيد 19 بالمغرب، دون إعلان ذلك بشكل رسمي من قبل وزارة الصحة.

وفي هذا الإطار قال مصطفى الناجي، مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، إن السلالة الهندية معروفة على الصعيد العالمي وليست بعيدة عن المغرب، بحكم القرب من أوروبا، مؤكدا أن لها خصوصياتها التي تختلف عن النسخة الأولى من كورونا.

الناجي، ضمن تصريح لهسبريس، نبه إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر بشأن تداول الأنباء الخاصة بكورونا، مؤكدا أن الجهة الوحيدة المخول لها إعلان دخول السلالة الهندية إلى المغرب هي وزارة الصحة، ومفيدا بأنه “لا يوجد بلاغ رسمي من الوزارة الوصية إلى حد الساعة”.

كما أكد الناجي أن النسخة الهندية من الفيروس تختلف عن سابقاتها بسرعة الانتشار وشراسة أكبر، مثيرا الانتباه أيضا إلى أنها نتجت عن تغيرين جعلا الفيروس أكثر قوة.

وأفاد المتحدث، أيضا، بأنه لمواجهة الفيروس لا يوجد أمام المواطنين سوى أخذ المزيد من الحيطة والحذر، مشددا على وجوب زيادة وتيرة اللقاح لجميع أفراد المجتمع.

وقررت السلطات المغربية، في وقت سابق، تعليق الرحلات الجوية مع الهند، بعد تسجيلها أكبر عدد من إصابات فيروس كورونا في العالم.

وأعلن المكتب الوطني للمطارات أن قرار تعليق الرحلات مع الهند يدخل اعتبارا من 24 أبريل وإلى إشعار آخر.

واعتبر مدير منظمة الصحة العالمية أن الوضع في الهند “أكثر من مؤلم”، بعدما بلغ تفشي الوباء مستويات خطرة غير مسبوقة.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحافي، إن “منظمة الصحة العالمية تبذل كل ما في وسعها عبر تقديم مستلزمات وتجهيزات ضرورية، وخصوصا الآلاف من قوارير الأكسجين والمستشفيات الميدانية النقالة والمعدات المخبرية”.