خبير يحذر من أخبار "السلالة الهندية" بالمغرب

شهدت الفترة الأخيرة تداول معطيات بخصوص تسجيل أولى حالات السلالة الهندية من كوفيد 19 بالمغرب، دون إعلان ذلك بشكل رسمي من قبل وزارة الصحة.
وفي هذا الإطار قال مصطفى الناجي، مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، إن السلالة الهندية معروفة على الصعيد العالمي وليست بعيدة عن المغرب، بحكم القرب من أوروبا، مؤكدا أن لها خصوصياتها التي تختلف عن النسخة الأولى من كورونا.
الناجي، ضمن تصريح لهسبريس، نبه إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر بشأن تداول الأنباء الخاصة بكورونا، مؤكدا أن الجهة الوحيدة المخول لها إعلان دخول السلالة الهندية إلى المغرب هي وزارة الصحة، ومفيدا بأنه “لا يوجد بلاغ رسمي من الوزارة الوصية إلى حد الساعة”.
كما أكد الناجي أن النسخة الهندية من الفيروس تختلف عن سابقاتها بسرعة الانتشار وشراسة أكبر، مثيرا الانتباه أيضا إلى أنها نتجت عن تغيرين جعلا الفيروس أكثر قوة.
وأفاد المتحدث، أيضا، بأنه لمواجهة الفيروس لا يوجد أمام المواطنين سوى أخذ المزيد من الحيطة والحذر، مشددا على وجوب زيادة وتيرة اللقاح لجميع أفراد المجتمع.
وقررت السلطات المغربية، في وقت سابق، تعليق الرحلات الجوية مع الهند، بعد تسجيلها أكبر عدد من إصابات فيروس كورونا في العالم.
وأعلن المكتب الوطني للمطارات أن قرار تعليق الرحلات مع الهند يدخل اعتبارا من 24 أبريل وإلى إشعار آخر.
واعتبر مدير منظمة الصحة العالمية أن الوضع في الهند “أكثر من مؤلم”، بعدما بلغ تفشي الوباء مستويات خطرة غير مسبوقة.
وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحافي، إن “منظمة الصحة العالمية تبذل كل ما في وسعها عبر تقديم مستلزمات وتجهيزات ضرورية، وخصوصا الآلاف من قوارير الأكسجين والمستشفيات الميدانية النقالة والمعدات المخبرية”.
بحكم إنني من عشاق البوليود فتحية خالصة الى المتحور الهندي.
الناس فالدول عندهم خبير كيخترع لقاحات ومعمرك تشوفوا كيهدر بزاف… وحنا فهاد دولة لي كتبوهالوا يجي يقولها ما دورك ايها الخبير فالحياة؟
باركا متخلعو في عباد الله
كلنا شاهدنا بالامس دول توجد في المناطق الحمراء كيف احتفلت جماهير الانتر بفوز فريقها باللقب وكيف كانوا مجتمعين نفس الشيء ينطبق على هولندا وكيف خرجت جماهير الاجكس للاحتفال .بل كيف اقتحمت جماهير مانشيستر يونيتد الملعب وكيف كانت مجتمعة ومكدسة وبدون تدابير وقائية وبدون كمامات وهي الدولة التي فيها المتحور البريطاني
وحنا كل مرة ترعبون الناس ولا حيث عيد الفطر قرب وبغيتو نسدو على عباد الله كيما منعتو صلاة العشاء والفجر ….
اش لي جبها المغرب ياك سادين الحودود اش هاد تخربيق براكه من الكدوب الخاوي حرام عليكم حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم كاملين وخصوصا هاد الحكومه المغربية الله يخد فيهم الحق
Here we go again
تقول زيادة وتيرة اللقاح وراه ملقحين اوسديتوا علينا
اش غانديروا دابا
تبع الكداب حتى باب داروا
شي كيشرق شي كيغرب كلشي مريض بأمراض نفسية وعصبية حمدنا الله وشكرناه على رئيس الحكومة لى هو
طبيب الامراض النفسية والعصبية باش اداوي الاعصاب
ديال المغاربة كاملين قبل ما تسالى المهمة الحكومية
الهند بلد المتناقضات بامتياز و هذا هو سبب المأساة التي وصلت إليها، فكيف تكون حالات الوفيات في الشوارع وعلى النقالات خارج المستشفيات المكتظة، بينما تقام مباريات الكريكيت في الدوري الهندي الممتاز على بعد مئات الأمتار فقط.!!! انها بلد العجائب
هاد السلالة ديال الهند فكراتني فهادوك الفيديوهات لي كانو تا يقولو ديال الناس طايحين فشوارع الصين بسبب كورونا..غادي حتى طاح بسبب كورونا..و بهاديك الاخبار ديال سبب انتشار الفيروس فايطاليا هو النشبد الوطني ديالهم لي كانو تا يغنيوه..قال ليك النفال حاشاكم ديال لي ساكنين لفوق تايطير على لي ساكنين لتحت..و فمول التراكتور لي رش الشارع ديالنا…و فهادوك 30 عالم مغربي لي قال لبك فككو جينات فيروس كورونا
اللهم ابع عنا ما ابتليت به غيرنا ونجي اخوانا المسلمين ياكريم يا رحيم يا مغيث اغثنا برحمتك نستغفرك ونتوب إليك يا من بيده ملكوت السموات والارض سبحانك لا الاه إلا أنت المجيب تجيب دعوة الداعي اذا دعاك
ها هما بداو يوجدو لمور رمضان إغلاق عوتاني وقيتهم قربت شي اسبوع يقولك لقاو حاللات سلاالة الهندية عوتاني طرق خلي مو الشعب يموت بجوع هاد افلام حفظناها
كترة الخبراء.
لا أدري ما يفعل هؤلاء الخبراء الكثر عندنا .
الخبير هو من يكتشف التلقيح.
ليس الخبير هو من يغلق عليه مكتبه المكيف وفي نهاية الشهر يتقاضى راتبه السمين بدون أن يفعل شيء.
اللهم المتحور الهندي ولا متحور الجيب و متحور الفقر و الجوع ومتحور الإفلاس من كترة الهموم والمشاكل مبقيناش نخافو من الفيروس تنخافو فقط من الرجوع في المساء ومادخل والو على ولادك والأسرة ديالك بديت كنحس بأنه الدولة ديالنا بدات تتخلى علينا تدريجيا حسبي الله و نعم الوكيل
لا ثم لا للتهويل ، لقد قرأت مؤخرا لدكتور مختص في علم الفيروسات أن المتحور الهندي ليس أشد فتكا من المتحور الإنجليزي الذي يعد أسرع انتشارا من المتحور الهندي، وما يقع في الهند سببه هو وجود المتحور الإنجليزي بكثرة بين الهنود خلال احتفالهم بطقوسهم. والله أعلم.
بقاو فاديوركوم ماتخرجوش، إلآ في حالات الضرورة، وأي حاجة بغيتوها، المقدم يجيبهالكوم. الكمامة عملوها دائما وأبدا، وحتى داخل المنزل ماتزاولوهاش. يستحسن تناعسوا بها لحمايتكم من الفيروس ومن الناموس أيضا.
رغم غلق السفر الجوي إلى الهند حيث يتواجد فيروس كورونا المطور إلى أنني اليوم أتفاجئ بوجود شخصين يحملان هذه السلالة؛ كيف إستطاعت هذه الأخيرة تجاوز كل هذه المراقبات
الأخبار المتداولة هي المشاكل الموجودة في نيودلهي و مومباي (و التي في حالة مؤسفة وحرجة للغاية كلها بسبب الإنتخابات و الملح الهندوس بأداء بعض الشرائع الدينية المكتضة)بالأخد بالإعتبار أن المشكل في ولايتين فقط من 27 ولاية في الهند. حيت تم تشديد التنقل بين الولايات .كما تم تشديد التنقل الداخلي في الولايات الغير متضررة….من كل هم كل هذا ندعو الله الحفض و العافية من الوباء لكل البشرية…
حنا دبا مع سلالة جديده هي الفقر المتحور الذي بدأ يضرب كل المجتمع يجب إيجاد لقاح لهذا المرض الفتاك قبل فوات الأوان
عرفتي حاول ما أمكن تلتزم بالاجراءات الإحتياطية ما أمكن وقل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا او كما النبي صلى الله عليه وسلم – اللهم لا عدوى ولا طيرة- بمعنى ان العدوى لن تصيبك الا بأمر الله تجربتي الشخصية زوجتي وثلاثة من ابنائي كلهم اصيبوا ولا نملك مسكنا يمكننا من تطبيق إجراءات العزل ويفضل الله لم اصب انا واحد ابنائي وشفي المصابون والحمدلله باراكا ما تخلعونا وتركبوا في الناس ستريس
قهرتونا وراه عقنا بهدشي غير العيد قرب دخلتو لينا السلالة الهندية واللقاح لي كتعطيو لشعب دابا شنو دور ديالو ولا كدبةة حتى هو وخليو الناس يخرجو يترزقو الله وراه مرضنا فجيبنا وفنفسيتنا الله ياخد فيكم الحق