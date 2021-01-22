خبير ينتقد ضعف معرفة الحكومة بالتجارة الصينية

في ظل “تعثر” المفاوضات المغربية- الصينية بشأن شحنات اللقاح المضاد لفيروس “كورونا” المستجد، بدأت تطرح كثير من التساؤلات حول الدوافع الكامنة وراء ذلك، علما أن الحكومة لم تقدم أي معطيات رسمية في هذا الصدد، رغم الوعود التي قدمتها للمغاربة بالشروع في عملية التطعيم منذ دجنبر الماضي.

ناصر بوشيبة، رئيس جمعية التعاون الإفريقي الصيني للتنمية، قال: “مع انتشار الشائعات بخصوص حصول المغرب على اللقاح الصيني من عدمه، وبحكم علاقتي المباشرة مع منتجي اللقاحات الصينية، أود أن أؤكد أن السبب الرئيسي لهذا التأخر هو ضعف معرفة المفاوضين الحكوميين المغاربة بالثقافة التجارية الصينية (الذين لم يستغلوا العلاقة المتميزة بين قادة البلدين)”.

وأضاف بوشيبة، في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، أن من أسباب التأخر الحاصل في الوقت نفسه هو “عدم استعدادهم للاعتراف بمحدودية قدراتهم في التفاوض خارج نطاق مشاريع طلب العروض (Appels d’offres)”.

وأوضح المصدر عينه أن “كل مشروع شراكة في الصين يجب أن يتبع حزمة إجراءات (procédures)، يكون الهدف الرئيسي منها هو اعتماد الشفافية والرفع من الفعالية لقطع الطريق أمام المضاربين (السماسرية)، خاصة المشاريع التي تشرف عليها شركات عمومية كبرى”.

وتابع بوشيبة شارحا: “مازال المسؤولون الصينيون عن اللقاحات يضعون المغرب في خانة البلدان ‘جد الصديقة’، ويكفي أن نقوم بالمفاوضات على أصولها لنحصل على الكميات اللازمة بكل سهولة”.

وخلص المنشور إلى أنه “لحلحلة الوضعية الحالية يجب أولًا أن يعترف رئيس الحكومة والوزراء المعنيون بمحدودية قدراتهم في التفاوض مع الصينيين (ليست هذه أول مرة)؛ وثانيا يجب التعرف على حزمة الإجراءات اللازم اتباعها، والبدء في تحديد الأسعار ومواعيد الإنتاج وظروف التوصيل”.

وكشف خالد آيت الطالب، وزير الصحة، الخميس، اقتناء المغرب حوالي 65 مليون جرعة من اللقاحيْن المضاديْن لفيروس “كورونا”، ضمن الحملة الوطنية للتلقيح واسعة النطاق وغير المسبوقة التي أعلنها الملك محمد السادس، وطالب بمجانتيها للمغاربة بهدف تأمين تغطية الساكنة باللقاح كوسيلة ملائمة للتحصين ضد فيروس كورونا، والتحكم في انتشاره.

وفي مقابل إعلان آيت الطالب أن عملية التلقيح ستشمل 25 مليون مواطن مغربي، أشار إلى الاستعدادات الجارية لانطلاق الحملة الوطنية للتلقيح، والتي بلغت مراحل جد متقدمة، توجت بإجراء تداريب ميدانية، عمت كل المحطات المعدة لاحتضان عملية تلقيح المواطنين، بهدف تدريب الأطر المعبأة في عملية التلقيح وتفادي العوائق التي قد تحدث خلال التنزيل الفعلي للبرنامج الوطني للحملة.