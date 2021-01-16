خدمات طبية تصل مرضى القلب والشرايين بأزيلال

استفاد أزيد من مائة مريض من أزيلال من خدمات حملة طبية خاصة بأمراض القلب والشرايين، نظمتها المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بأزيلال، بتنسيق مع المديرية الجهوية للصحة ببني ملال خنيفرة، على مدى يومي 14 و15 يناير الجاري.

وأوضحت المندوبية الإقليمية للصحة بأزيلال أن هذه المبادرة جاءت استجابة لحاجيات الساكنة للخدمات الصحية والعلاجية، خاصة في هذه الفترة المتسمة بتساقط الثلوج، وتندرج في إطار تقليص المواعيد بالمستشفى الإقليمي لأزيلال.

وذكر عادل آيت حدو، مندوب الصحة بأزيلال، أن الحملة استهدفت مرضى القلب والشرايين الموجودين ضمن لائحة الانتظار بالمستشفى الإقليمي، الذين استفادوا من التحليلات الطبية ومن تخطيط القلب ومن الأدوية، كل حسب حالته الصحية.

وأضاف المسؤول ذاته أن من بين المرضى الذين استهدفتهم خدمات الحملة، ستة يعانون من انسداد في الشرايين سيتم التكفل بهم بالمستشفى الجامعي بمراكش بشراكة مع جمعية الأطباء الداخليين بالمستشفى.

وأورد المندوب الإقليمي أن الحملة جرت في احترام تام للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد، وأشرف عليها مدير المستشفى الإقليمي بأزيلال، وساهم في إنجاحها أطباء القلب والشرايين وأطر تمريضية وإدارية بالمرفق ذاته.

تجدر الإشارة إلى أن المندوبية ذاتها نظمت يوم الخميس وحدة طبية متنقلة، بتنسيق مع سلطات أزيلال، لفائدة ساكنة جماعة واولى والدواوير المجاورة لها، استفاد منها أزيد من 450 شخصا، وشملت خدماتها 54 فحصا بالصدى للنساء الحوامل، و103 كشوفات عن سرطان الثدي وعنق الرحم، و161 فحصا عاما، و41 تلقيحا للأطفال، و94 كشفا عن فيروس كورونا المستجد.