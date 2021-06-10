خدمة رقمية لفواتير مموني المؤسسات العمومية

خدمة رقمية لفواتير مموني المؤسسات العمومية
صورة: أرشيف
الخميس 10 يونيو 2021 - 04:18

أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة دورية تهدف إلى إطلاق خدمة الإيداع الإلكتروني للفواتير من طرف مموني المؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك بشكل تدريجي.

كما أفادت الوزارة، في بلاغ صحافي صادر عنها، بأنها قامت بإدراج وحدة جديدة مخصصة للإيداع الإلكتروني لتلك الفواتير في المنصة الإلكترونية “آجال” لصالح الهيئات التي تختار هذه المنصة.

وأضاف البلاغ أنه يمكن لمموني المؤسسات والمقاولات العمومية، التي اختارت استخدام المنصة الإلكترونية “آجال”، إيداع فواتيرهم وفق برنامج زمني محدد.

ويمكن الإيداع يوم 9 يونيو الجاري بالنسبة إلى الفواتير المتعلقة بالصفقات التي تساوي أو تفوق خمسة ملايين درهم؛ وفاتح يناير 2022 بالنسبة إلى الفواتير المتعلقة بالصفقات التي تساوي أو تفوق مليون درهم؛ وفاتح يونيو 2022 بالنسبة إلى الفواتير المتعلقة بالصفقات التي تفوق مائتي ألف درهم.

وأوضح المصدر ذاته أنه، بالنسبة إلى مموني المؤسسات والمقاولات العمومية التي تتوفر على منصات إلكترونية خاصة بها، “فسيتم نشر لائحة هذه الهيئات على البوابة الإلكترونية لمرصد آجال الأداء انطلاقا من 9 يونيو 2021 مع العلم أن الأشغال جارية لتحقيق الاندماج بين هذه المنصات الخاصة ومنصة “آجال””.

الإيداع الإلكتروني للفواتير المؤسسات المقاولات العمومية منصة "آجال"

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