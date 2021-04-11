خرجات الحنودي تسلط الضوء على "لوطا" .. غياب التعبيد ومشاكل التمدرس

دون حركية إنسانية بمركز الجماعة، تظهر جماعة لوطا، منذ الوهلة الأولى، خاوية تماما من السكان، على الرغم من الجلبة التي صاحبت المنطقة التي تضم 11 دوارا، بسبب تدوينة رئيسها المكي الحنودي ورفضه لقرار الحكومة بفرض القيود على التنقل الليلي.

وأخرجت التدوينات المتوالية للرئيس المكي الحنودي جماعة لوطا بإقليم الحسيمة إلى دائرة الضوء، ليبرز السكان معاناتهم من مشاكل متفرقة؛ أبرزها تعبيد الطرق صوب الدواوير، وصعوبة حفر الآبار على الرغم من وجود المياه الجوفية واعتماد الجميع على مدخول الأنشطة الفلاحية.

هسبريس زارت لوطا، ورتبت موعدا مع الرئيس لتوضيح ملابسات الخرجة وبعض المشاكل التي تعانيها الجماعة؛ لكنه أخلف الموعد، فيما السكان عبروا عن رفضهم للتهميش الذي طال المنطقة لعقود من الزمن، لأسباب مجهولة، وفق تعبيراتهم.

وخلال جولة بالجماعة، عاينا أنها تتوفر على طريق معبدة واحدة تربطها بتاماسينت وإيمزورن، فيما باقي الدواوير يغيب عنها التزفيت أو التبليط. كما يشكل بُعد المدارس الابتدائية عقبة حقيقية أمام تمدرس التلاميذ، الذين يتكبدون مشاق قطع الكيلومترات قبل الوصول إلى الحجرات الدراسية.

رشيد أكوح، عضو المجلس الجماعي للوطا، سجل أن الجماعة لا تستفيد من أية تنمية إسوة بباقي الجماعات القروية، متأسفا لغياب أبسط مقومات الحياة الكريمة من تطبيب وتمدرس قريب وطرق معبدة تفك العزلة عن دواوير بعيدة.

وأضاف أكوح، في حديث مع جريدة هسبريس، أن الجماعة الترابية لوطا لم تستفد من مشاريع الحسيمة منارة المتوسط، وزاد: “لوطا لا تستفيد سوى في حالة ضمان كافة المناطق الأخرى لاكتفاءاتها من مختلف الخدمات”.

وأشار المنتخب عن حزب الأصالة والمعاصرة إلى أن شباب الجماعة يعانون من البطالة، خصوصا أمام فرض الإغلاق الليلي وحظر التجوال، مسجلا أن أغلب الشباب يشتغلون في تاماسينت وإيمزورن والحسيمة، فيما تغيب الفرص تماما في لوطا.

بدورهم، أجمع سكان التقتهم هسبريس على ضرورة إيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها جماعة لوطا، خصوصا تعبيد الطرق المؤدية إلى الدواوير، ثم إيجاد شغل للشباب الذي يقاسي كثيرا في بلدة تغيب فيها فرص توفير مداخيل مالية قارة.