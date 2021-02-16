خرجة شباط على هسبريس تغضب قيادة الاستقلال

خرجة شباط على هسبريس تغضب قيادة الاستقلال
صورة: هسبريس
الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 21:58

أغضبت الخرجة الإعلامية الحصرية لحميد شباط، الأمين العام السابق لحزب الاستقلال، على جريدة هسبريس الإلكترونية أعضاء من اللجنة التنفيذية لحزب “الميزان”، معتبرين أنه تجاوز اختصاصه كبرلماني داخل التنظيم السياسي المذكور.

وقال مصدر مطلع لهسبرسس إن قيادة حزب الاستقلال رفضت الخروج الإعلامي لشباط الذي غاب عن المغرب لمدة تزيد عن السنتين، مسجلة أن عددا من المواقف التي عبر تعد من اختصاص الأمين العام للحزب باعتباره ناطقا رسميا وليس شباط الذي لا صفة تنظيمية له داخل القيادة.

وبخصوص عودة شباط للترشح للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، قال المصدر ذاته إنه لم يتم إلى حدود الساعة الحسم في أي شيء وإن الأمين العام أو من يوكله هو من يعطي التزكية لمرشحي الحزب.

جريدة هسبريس الإلكترونية حميد شباط، الأمين العام السابق لحزب الاستقلال قيادة حزب الاستقلال

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‫تعليقات الزوار

3
  • عزيز
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 22:09

    شباط هو ترامب ديال حزب الاستقلال.إما هو أو لا أحد.غادي يجيب مربديه ويحاصر مقر حزب الاستقلال

    8
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  • ameur
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 22:11

    اسيدي باز هاد السيد وجهو من القزدير ما يحشم نا إيرمش و الله الحكة و قلت الظفار

    4
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  • ضروري كشف كورونا
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 22:24

    رجع لبلاد منتحل صفة خاص اللي يكشف عليه ربما شي شخص متنكر زور لوراق بالسمية ديال شاباط و دخل لمغريب بغا يسلب الدولة حزب و يطلع على تركيا و هو ماشي هو دوك الحركات راهوم ماشي ديال شباط الحقيقي حتى داك الرصانة بزاف و تاماعقوليت و تاتافاهوميت فوق العادة و انا اشك انه هو شباط الاصلي اللي خرج ملبلاد و عاد متنكر خاصة داز على المانيا يمكن هو و موحال واش هو انا اشك انا وجدت بزاف

    3
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