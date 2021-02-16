خرجة شباط على هسبريس تغضب قيادة الاستقلال

أغضبت الخرجة الإعلامية الحصرية لحميد شباط، الأمين العام السابق لحزب الاستقلال، على جريدة هسبريس الإلكترونية أعضاء من اللجنة التنفيذية لحزب “الميزان”، معتبرين أنه تجاوز اختصاصه كبرلماني داخل التنظيم السياسي المذكور.

وقال مصدر مطلع لهسبرسس إن قيادة حزب الاستقلال رفضت الخروج الإعلامي لشباط الذي غاب عن المغرب لمدة تزيد عن السنتين، مسجلة أن عددا من المواقف التي عبر تعد من اختصاص الأمين العام للحزب باعتباره ناطقا رسميا وليس شباط الذي لا صفة تنظيمية له داخل القيادة.

وبخصوص عودة شباط للترشح للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، قال المصدر ذاته إنه لم يتم إلى حدود الساعة الحسم في أي شيء وإن الأمين العام أو من يوكله هو من يعطي التزكية لمرشحي الحزب.