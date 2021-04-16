"خرق الطوارئ" يوقف عشرات القاصرين بإنزكان

أوقفت مصالح الأمن بإنزكان، ليلة الخميس، ما لا يقل عن 30 شخصا، أغلبهم قاصرون، وذلك بسبب خرقهم قرار حظر التنقل الليلي وحالة الطوارئ الصحية.
وكانت السلطات الأمنية والمحلية تدخلت فور علمها بتواجد عشرات الأشخاص بالشارع العام بعد الثامنة مساء، إلى جانب أعمال شغب بحي “تراست”، ضمنها إضرام النار في إطارات مطاطية.
وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، وضع القاصرون تحت المراقبة والراشدون تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار عرضهم على أنظار القضاء بابتدائية إنزكان.
يشار إلى أن مختلف مصالح الأمن بالمنطقة الإقليمية لإنزكان، إلى جانب السلطة المحلية، تواصل تكثيف مجهوداتها من أجل فرض احترام حالة الطوارئ الصحية ومنع التنقل الليلي، إلى جانب انخراطها في حملات تحسيسية لفائدة الساكنة حول التصدي لانتشار فيروس كورونا، لاسيما بعد تسجيل ثلاث حالات مؤكدة بالسلالة المتحورة بإنزكان.
رمضان بالمغرب هو ما بعد صلاة المغرب. يجب الإغلاق مع 23h00 و ليس 20h00.
هادا ما يريده الشعب.
إذا لم يوضع حد لمثل هذه التصرفات الطائشة الصبيانية فان الأمور ستستفحل
ان ما نراه من خروج متعمد وعشوائي ينذر بخطر كبير في الأيام القادمة
اخشى ان تكون هناك جهات داخلية تدفع بالشباب أولا للخروج من اجل التراويح وهي ترتب اوراقها من الخلف. تتربص حتى بتوسع خروج الناس في كل المغرب وتتبنى بعد ذلك الامر
الضرب بيد من حديد ولا هوادة معهم فالاقتراب إلى الله له عدة أبواب وليس التراويح فقط فهناك الصيام والصلاة والصدقات والإحسان إلى الجار وقول الكلمة الطيبة والحج ووو
ومادام العالم يمر بهدا الوباء فلنصبر
السنة الماضية كان الإغلاق الكلي وكلنا عانينا ولكن الحمد لله هده السنة كان إغلاق ليلي فقط واليوم تم تأدية صلاة الجمعة والقادم اجمل
لنتوجه إلى الله سبحانه بالدعاء ليرفع عنا هدا الوباء في كل صلواتنا وإن شاء الله سيكون الفرج
جمعوهم ،مع سبحان الله كورونا كاينا غا فالمساجد يا حكومة تجار الدين،اما لحباسات والطوبيسات والاسواق مفيهومش،والله الى فرشكوم تفرشتو،مبقات عندكوم لا ملة ولا دين،اما الدين الاسلامي بريء منكم يا تريكت ليهود.
والله بارح في سباتة كلشي خارج أطفال وشباب وشياب سيارة شرطة موجودة لكنهم لم يقدرو على تفريق عشرات من ناس