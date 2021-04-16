"خرق الطوارئ" يوقف عشرات القاصرين بإنزكان

أوقفت مصالح الأمن بإنزكان، ليلة الخميس، ما لا يقل عن 30 شخصا، أغلبهم قاصرون، وذلك بسبب خرقهم قرار حظر التنقل الليلي وحالة الطوارئ الصحية.

وكانت السلطات الأمنية والمحلية تدخلت فور علمها بتواجد عشرات الأشخاص بالشارع العام بعد الثامنة مساء، إلى جانب أعمال شغب بحي “تراست”، ضمنها إضرام النار في إطارات مطاطية.

وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، وضع القاصرون تحت المراقبة والراشدون تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار عرضهم على أنظار القضاء بابتدائية إنزكان.

يشار إلى أن مختلف مصالح الأمن بالمنطقة الإقليمية لإنزكان، إلى جانب السلطة المحلية، تواصل تكثيف مجهوداتها من أجل فرض احترام حالة الطوارئ الصحية ومنع التنقل الليلي، إلى جانب انخراطها في حملات تحسيسية لفائدة الساكنة حول التصدي لانتشار فيروس كورونا، لاسيما بعد تسجيل ثلاث حالات مؤكدة بالسلالة المتحورة بإنزكان.