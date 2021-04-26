خرق حالة الطوارئ الصحية يسقط ما يفوق 1,5 ملايين من المغاربة

كشف نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، اليوم الاثنين بالرباط، أن المصالح الأمنية والسلطات المحلية قامت، خلال الفترة الممتدة من 25 يوليوز الماضي إلى 22 أبريل الجاري، بتوقيف ما يزيد عن مليون و530 ألف شخص.
وجاءت هذه التوقيفات، حسب المسؤول الحكومي نفسه، بسبب عدم ارتداء الكمامات وعدم احترام قرارات حظر التنقل الليلي ومنع التنقل بين المدن.
وأوضح الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذه التوقيفات بمعدل أزيد من خمسة آلاف و700 شخص في اليوم، معتبرا هذا العدد ينم عن الانخراط الكبير لكل السلطات العمومية لفرض تطبيق القانون حفاظا على صحة المواطنين المغاربة.
وأفاد نور الدين بوطيب، في عرضه، بأنه تم تقديم 280 ألف شخص في هذا الشأن أمام العدالة، أي ما يعادل 18 في المائة فقط من مجموع الموقوفين.
وأكد المسؤول الحكومي أن حالة الطوارئ الصحية، التي تم فرضها بالمغرب منذ 20 مارس الماضي، ساهمت في التحكم بشكل كبير في تفشي فيروس “كورونا”؛ وهو ما دفع الحكومة إلى تمديد الطوارئ الصحة إلى غاية 10 ماي المقبل.
وشدد بوطيب على أن قرار الحظر الليلي خلال رمضان الجاري جاء لأن هذا الشهر يتميز بكثرة حركة المواطنين وتبادل الزيارات العائلية وتجمع الأشخاص في المقاهي والأماكن العمومية، مضيفا أن القرار يأتي استنادا إلى توصيات اللجنة العلمية بعد تحول نسبي في الوباء عشية شهر رمضان خصوصا مع دخول وتسجيل بلادنا حالات منتمية إلى السلالة البريطانية المعروفة بسرعة انتشارها في التجمعات؛ وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى نسف كل المكتسبات، حسب الوزير.
وأبرز الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية أن القرارات المتخذة خلال رمضان تأتي كذلك تجنبا لإعادة سيناريو عيد الأضحى، والذي بالرغم من منع التنقل من وإلى مجموعة من المدن التي عرفت تفشيا للفيروس، فإن الحالة الوبائية بعد العيد شهدت ارتفاعا مهولا وصل إلى تسجيل ستة آلاف حالة في اليوم الواحد.
وأوضح المسؤول الحكومي أن القرارات والتدابير الاحترازية تأتي “حماية لصحة المواطنين من الفيروس الذي لا يزال المجتمع العلمي، وإلى حد الآن، لا يعرف بدقة عواقبه الإصابة به على المستويين المتوسط والبعيد ولا مآل تطوراته في الأمل المنظور”.
نور الدين بوطيب أكد أن “كل القرارات الاحترازية التي تم اتخاذها لم تكن وليدة اختيارات عشوائية أو اعتباطية أو استنساخا لما تقوم به الدول الأخرى والتي تحاول بعض الأطراف إيهام الرأي العام الوطني بذلك”.
وشدد المسؤول ذاته على أن السلطات العمومية لن تتوانى في فرض احترام الاحترازات والتدابير ضد أي تهاون من شأنه أن يؤثر على الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس “كورونا”.
عملية حسابية
1،5مليون ×300درهم= 450مليون
زوينة
هاد العدد مضروبة في300dhياسلاااام دخل إضافي لدولة بحجة مصنوعة وهم يعلمون انهم يحميلونا مالا طاقة لانا به حسبي الله ونعم الوكيل
هل للوزير المحترم ان يخبرنا عدد المجرمين المعتقلين من ناهبي المال العام ومخرجي العملة الصعبة للخارج ؟!
وزارة الداخلية أبانت عن وجهها البشع و القبيح تجاه المواطنين أثناء فرض حالة الطوارئ الصحية.
يجب على الدولة ان تدعم كل مواطن متضرر من الجائحة,ثم فيما بعد يمكن للاستماع الى علمائنا المحترمين اصحاب الصاليرات المنفوخة.
يجب تقسيم الثروة التي جنتها الدولة من مخالفات خرق الطوارىء على شعب الدراويش،…فما أحوج الفقراء والمساكين لالتفاتة بسيطة…
153000 شخص مضروبة في 300 درهم
امممم حصيييصة دخلات للصندوق
و يجي واحد متخلف تيقول مخليين الحجر من أجل السلامة ديالنا هههه
ملي كنسمع بلي كاين لي توقف بسبب عدم ارتداء الكمامة استغرب علاش (اكادير وخاصة سوق الاحد)) الباعة لا كمامة اما الازدحام مانعاود لكم وهذا ماشي مشكل لو كلشي داير الكمامة ديالو وحبذا لو الامن لي فالباب الرئيسي بسيارتهم يوقفو على الاقل لي ماداير الكمامة ماشي حيث الحالات قلال مانزيدو فاخذ الاحتياط واللهم لطفك يارحيم ولو تعممت هذ الاجرائات لردع الكل
مليون و530 ألف شخص، واش محسوبا معاهم بنت الكوميسير ديالنا ولا لا ؟ 😉
460 مليون ههههه بزاف ههههه حسبتها
الاغلاق الليلي مطبق فقط على المساجد بالدرجة الأولى والمقاهي والمطاعم والحمامات والمحلات التجارية أما البشر فهو في الشوارع والازقة والدروب طيلة. وهناك من ينظمون دوريات ليلية لكرة القدم أمام أعين السلطات والدار البيضاء خير نموذج
سلا في شهر رمضان أزيد من 200000 ألف مواطن بشكل يومي يصولون ويجولون بعد 10 ليلا
ارقام جيدة تضاهي الاقتصاد الوطني من العملة الصعبة لكن سؤالي لماذا لم تتكلم عن الأرقام التي دخلت الى الخزينة او سوف تدخل اذا حسبنا 300درهم للمواطن يعني تقريبا 4 ملايير ونصف داكشي لي عطاه صندوق كوىونا باليمين خداوه باليسار الحاصول نحن في احسن بلد في العالم وحتى كورونا عجباتها لحريرة وشباكية وسفوف الخ راه مزال غادة تدخل 300درهم مغادة تمشي حتى تاخد من عند أغلبية المغاربة العواشر
واش الحبس و السلون مافيهاش كرونا؟تقو الله هادي مشي طريقة، هاداك لي شادو براسو كيخرق الحجر، راني مانمشي معا اصدقاء بالجهاز الأمني و ما كاين غي دوز.
فعلا،كثرة الهم تضحك.
فيروس كورونا مثل الجن, لا يظهر إلا بعد آذان صلاة المغرب بينما ينام في الصباح.
كلما قرأت أو سمعت مقالا لأي مسؤول مغربي أصاب بالإحباط و الإكتئاب.
وبمعنى اخر تم النصب على 1.5 مليون انسان مغربي فقير.
كورونا تم ايجادها لاجل قمع الشعوب الفقيرة. بينما المسؤولون يمشون بدون كمامات ولا احد يمكن ان يغرمهم لخرقهم للبروتوكولات.
Cela veut dire 45 Milliards de Cts d’amendes encaissés par les autorités. Comme ça on paiera les vaccins qui vont venir au fil de l’eau.
بلغة الأرقام: 1500000*300dirham=
450000000=45 مليار سنتيم
في هولندا وكندا وإنجلترا وبلجيكا وأستراليا وأمريكا واليابان خرجت الناس الى الشارع إحتجاجا على الحضر المفرود على المواطنين لأن شعب مثقف ويعرف من أين تؤكل الشاة وحاولت هذه الحكومات جاهدة لتفريق المضاهرات واخيرا إستسلمت للأمر الواقع والمغاربة يخرجون في الليل كالفئران ويدخلون كالفئران لأننا لا نعتبر بشر نحن قطيع للحكومات المتعاقبة
الحضر سيرفع في المغرب لكن بعد رمضان لانهم يخافون من شهر العبادة والايام بيننا أوروبا ستفتح أجواءها في منتصف يونيو والمغرب لا حس ولا مس نحن في أوروبا في أمس الحاجة لزيارة أبناءنا وعائلتنا وهنا ستنتعش السياحة التي هدمت من طرف حكومة الوقواق كل شيء توقف وكأننا في حرب نووية إفتحوا الحدود واتركوا للناس الاختيار وما عليكم الا طلب شهادة التلقيح هل الحكومة تخاف علينا الى هذه الدرجة
لقد تم توقيف أكثر بكثير من العدد المصرح به لأن العديد من المواطنين في ورزازات مثلا يؤدون الغرامة بدون التصريح بها لان رجال الامن يرفضون في كثير من الأحيان منح توصيل بذلك و حتى يتفادى الورزازي البسيط المشاكل فانه ينصرف الى حال سبيله دون تعليق.
السؤال المطروح: ماهي الدلالات التي يمكن لمسها في هذا العدد اامهول
هي حالات خرق طوارئ وهي حالات فرض امر واقع
بالنسبة لي الأمر مخيف بعض الشيء والله يستر
انجاز تاريخي رائع. ما أهمية هذا الخبر. كنا ننتظر متكم ان تفرجوا عن الناس أو تقدموا لهم مساعدة او دعما فاذا بنا نفاجأ بهذا الخبر المخجل