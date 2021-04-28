خرق حالة الطوارئ يورط 16 شخصا في بيوكرى

خرق حالة الطوارئ يورط 16 شخصا في بيوكرى
صورة: هسبريس
الأربعاء 28 أبريل 2021 - 17:18

وضعت مصالح الشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن بيوكرى، في اشتوكة آيت باها، 16 شخصا، أغلبهم شبان، تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة؛ وذلك بعد ضبطهم داخل مقهى شعبي في حي “التوامة” في وقت متأخر من ليلة أمس، وخرقهم لحالة الطوارئ الصحية.

وحسب مصدر هسبريس، فقد داهمت العناصر الأمنية المقهى المذكور بعد أن تناهى إلى علمها وجود عدد من الأشخاص داخله، وهم  بصدد مشاهدة مقابلة في كرة القدم، في خرق للقرارات التي اتخذتها السلطات العمومية والقاضية بالإغلاق ومنع التجوال الليلي.

وأفاد المصدر ذاته بأن المصالح الأمنية قامت بالاستماع إلى 57 شخصا، جرى الاحتفاظ بـ16 منهم تحت الحراسة النظرية؛ فيما يتابع باقي الأشخاص الآخرين في حالة سراح.

وأضاف مصدر هسبريس إلى أن عملية المداهمة أشرف عليها رئيس المنطقة الأمنية وباشا المدينة وعدد من العناصر الأمنية التابعة للشرطة القضائية وأخرى تابعة للهيئة الحضرية والاستعلامات العامة والقوات المساعدة والسلطة المحلية.

يشار إلى أن المصالح الأمنية والدركية والسلطات المحلية بإقليم اشتوكة آيت باها تواصل، بتعليمات من السلطة الإقليمية، حملات ليلية صارمة لتوقيف مخالفي حالة الطوارئ الصحية التي أعلنت عنها الحكومة كإجراء وقائي لمنع تشفي فيروس “كورونا” المستجد في البلاد وضاعفت السلطات من مجهوداتها خلال شهر رمضان الجاري.

اشتوكة آيت باها بيوكرى خرق الطوارئ مقهى شعبي

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‫تعليقات الزوار

1
  • الصرامة من اجل السلامة
    الأربعاء 28 أبريل 2021 - 18:32

    اللهم الصرامة والتشديد مادام البعض كيخرق الاوامر الخاصة بهذ الظرف اللهم عافينا حيث ايلى ماتزيرو غادي يديونا لما لايحمد عقباه وراكم عارفين الوضع

    0
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