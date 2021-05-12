خرق حظر التنقل الليلي يوقف العشرات بمراكش

خرق حظر التنقل الليلي يوقف العشرات بمراكش
صورة: أرشيف
الأربعاء 12 ماي 2021 - 16:12

أوقفت لجنة مختلطة بمقاطعة المنارة مراكش، الثلاثاء، 30 شخصا من أجل خرق قرار الإغلاق الليلي الذي فرضته حالة الطوارئ طيلة شهر رمضان الكريم بسبب انتشار وباء كورونا وظهور سلالات جديدة.

وبأحياء مقاطعة المدينة القديمة مراكش، شنت عناصر السلطة المحلية والأمنية، ليلة أمس، حملة أوقفت خلالها عشرات الخارقين لحالة الطوارئ الصحية، من بينهم فتيات.

وكشف تنقيط الموقوفين بالدائرة 17 بمقاطعة المنارة عن ضبط مبحوث عنها من أجل خيانة الأمانة.

الإغلاق الليلي حالة الطوارئ الصحية مراكش وباء كورونا

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