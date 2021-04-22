خروقات توقف رئيس جماعة ميدلت و3 نواب

أصدر عامل إقليم ميدلت قرارا يقضي بتوقيف رئيس المجلس الجماعي لمدينة ميدلت عبد العزيز الفاضلي عن مزاولة مهامه، وذلك على خلفية التقرير الذي أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية الذي رصد مجموعة من الاختلالات في قطاع التعمير.

هذه الاختلالات تسببت أيضا في الإطاحة بكل من النائب الأول للرئيس، عن حزب الأصالة والمعاصرة، والنائب الثاني، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والنائبة الخامسة، عن حزب الأصالة والمعاصرة. أما الرئيس فهو من حزب العدالة والتنمية.

وحسب المعلومات التي توصلت بها هسبريس فإن السلطة الإقليمية بميدلت أبلغت المعنيين بالأمر، الأربعاء، بقرارات توقيفهم عن ممارسة مهامهم الانتدابية عبر مفوض قضائي، فيما تم تعيين النائب الثالث لتسيير المجلس الجماعي مؤقتا، إلى حين صدور الحكم الإداري في حق المعنيين بالأمر.

وكشفت مصادر هسبريس أن المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي قامت مؤخرا بافتحاص التدبير الإداري والمالي لجماعة ميدلت، وخاصة قطاع التعمير، وقفت على مجموعة من الاختلالات التي تسببت في الإطاحة بالرئيس ونوابه الثلاثة.

وأضافت المصادر ذاتها أن مدينة ميدلت “عرفت توقف مجموعة من المشاريع التنموية نتيجة “البلوكاج” السياسي، وكذا التدبير العشوائي لشؤون الجماعة الترابية للمدينة”.

يذكر أن عبد العزيز الرباح، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية رئيس مؤسسة منتخبي العدالة والتنمية، قام خلال الشهر الجاري بزيارة إلى مدينتي ميدلت والريش من أجل طمأنة ومؤازرة رؤساء الجماعات المنتمين لحزبه، لكن الزيارة لم تثن وزارة الداخلية عن إصدار قرارات التوقيف لوجود اختلالات في التسيير.