خريطة عدد ملقحي ومصابي "كورونا" في المغرب‎

بلغ عدد المستفيدين من الحقنة الأولى من عملية التلقيح الوطنية ضد فيروس كورونا المستجد 4.225.311 شخصا، فيما استفاد 1.767.472 شخصا من الحقنة الثانية.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة 159 شخصا، بعد إجراء 3519 تحليلا مخبريا، فيما تعافى من “كوفيد-19″ 277 مريضا، ورصدت 10 وفيات.

وسجلت مصالح وزارة الصحة 10 حالات خطيرة أو حرجة خلال اليوم الأخير رفعت العدد الإجمالي للحالات الخطيرة إلى 396 حالة، في حين استقرت نسبة الفتك في 1.8 بالمائة طيلة الأسابيع المنصرمة، بينما ارتفعت نسبة التعافي إلى 97.3 بالمائة، علما أن العدد الإجمالي للمتعافين بلغ 476.126 شخصا.

وأفادت النشرة اليومية لوزارة الصحة حول الحالة الوبائية ببلادنا بأن معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ”كورونا” قد بلغ 12.5 بالمائة خلال اليوم الأخير، بينما انخفض مؤشر الإصابة إلى 0.4 بالمائة.

وفيما يخص حالات الوفيات العشر المسجلة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فقد توزعت بين 7 حالات بالدار البيضاء، وحالة واحدة بكل من وجدة-أنجاد وسلا والحسيمة.

وبشأن التوزيع الجغرافي لحالات الإصابة الجديدة بالفيروس، فقد سجلت جهة الدار البيضاء-سطات 80 حالة، وعرفت جهة الشرق 25 حالة، ونالت جهة الرباط سلا القنيطرة 21 حالة، وحصدت جهة مراكش آسفي 15 حالة، بينما شهدت جهة سوس ماسة 6 حالات.

وسجلت جهة درعة تافيلالت 4 حالات، وجهة الداخلة وادي الذهب 3 حالات، وجهة بني ملال خنيفرة حالتين، وكذلك الشأن بالنسبة لجهة فاس مكناس، فيما سجلت بجهة العيون الساقية الحمراء حالة واحدة، في حين لم تسجل جهة طنجة تطوان الحسيمة أي حالة.