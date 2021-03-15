خريطة عدد ملقحي ومصابي "كورونا" في المغرب‎

خريطة عدد ملقحي ومصابي "كورونا" في المغرب‎
صورة: هسبريس
الإثنين 15 مارس 2021 - 20:02

بلغ عدد المستفيدين من الحقنة الأولى من عملية التلقيح الوطنية ضد فيروس كورونا المستجد 4.225.311 شخصا، فيما استفاد 1.767.472 شخصا من الحقنة الثانية.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة 159 شخصا، بعد إجراء 3519 تحليلا مخبريا، فيما تعافى من “كوفيد-19″ 277 مريضا، ورصدت 10 وفيات.

وسجلت مصالح وزارة الصحة 10 حالات خطيرة أو حرجة خلال اليوم الأخير رفعت العدد الإجمالي للحالات الخطيرة إلى 396 حالة، في حين استقرت نسبة الفتك في 1.8 بالمائة طيلة الأسابيع المنصرمة، بينما ارتفعت نسبة التعافي إلى 97.3 بالمائة، علما أن العدد الإجمالي للمتعافين بلغ 476.126 شخصا.

وأفادت النشرة اليومية لوزارة الصحة حول الحالة الوبائية ببلادنا بأن معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ”كورونا” قد بلغ 12.5 بالمائة خلال اليوم الأخير، بينما انخفض مؤشر الإصابة إلى 0.4 بالمائة.

وفيما يخص حالات الوفيات العشر المسجلة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فقد توزعت بين 7 حالات بالدار البيضاء، وحالة واحدة بكل من وجدة-أنجاد وسلا والحسيمة.

وبشأن التوزيع الجغرافي لحالات الإصابة الجديدة بالفيروس، فقد سجلت جهة الدار البيضاء-سطات 80 حالة، وعرفت جهة الشرق 25 حالة، ونالت جهة الرباط سلا القنيطرة 21 حالة، وحصدت جهة مراكش آسفي 15 حالة، بينما شهدت جهة سوس ماسة 6 حالات.

وسجلت جهة درعة تافيلالت 4 حالات، وجهة الداخلة وادي الذهب 3 حالات، وجهة بني ملال خنيفرة حالتين، وكذلك الشأن بالنسبة لجهة فاس مكناس، فيما سجلت بجهة العيون الساقية الحمراء حالة واحدة، في حين لم تسجل جهة طنجة تطوان الحسيمة أي حالة.

التعافي جهة عملية التلقيح الوطنية فيروس كورونا

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‫تعليقات الزوار

5
  • sami
    الإثنين 15 مارس 2021 - 20:06

    نتمنى من الحكومة المغربية عدم الاستجابة للاملاءات الخارجية وتدمير الاقتصاد الوطني الهش اصلا، فلا احد سينفعكم من المؤسسات الغربية …

    الدول الاخري تخطط لتكون فاعلا قويا في النظغم العالمي الجديد، وليس دولا ممزقة تقتات على مساعدات البنوك العالمية

    5
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  • محمدين
    الإثنين 15 مارس 2021 - 20:13

    الملاحظ أن عدد المستفيدين من الحقنة الأولى لم يتغير بعكس الحقنة الثانية التي ارتفعت بأكثر من 300 ألف مما يدل أن بلادنا ما زالت لم تتوصل باللقاحات الجديدة فقط الباقي من اللقاحات مخصصة للحقنة الثانية.. أرجو أن يتوصل المغرب بباقي اللقاحات حتى تستمر بلادنا على نفس الوتيرة الإيجابية لنتمتع بالحصانة من الفيروس

    19
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  • حسن
    الإثنين 15 مارس 2021 - 20:20

    159 إصابة بالفيروس و 10وفيات خلال 24 ساعة الماضية و نجد نسبة الفتك مستقرة في 1,8 في المئة !!!! العملية الحسابية تعطينا 6 في المائة

    -15
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  • [email protected]
    الإثنين 15 مارس 2021 - 20:26

    لقحت اليوم بالجرعة الثانية ولكني لاحظت بان عملية التلقيح التانية كانت كشكة ابرة وبسرعة ولم يصاحبها لا احمرار ولا الم كالمرة الأولى ، مما جعلني اشك في عملية التلقيح التانية لاني لم احس بسريان الدواء مثل التلقيح الاول.

    -7
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  • [email protected]
    الإثنين 15 مارس 2021 - 20:37

    ان سبب تناقص الحالات هو عدد التحاليل المحدودة اليوم فقط 3000 تحليلة اما كنا نقوم باكتر من 20000 تحليلة نجد 4000 حالة هدا سبب الانخفاض

    -2
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