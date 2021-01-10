خزانة "العربي كسوس" تتحدى العزوف عن القراءة بضواحي سطات

بالسير على الطريق الجهوية رقم 308 الرابطة بين سطات والبروج، وبعد قطع مسافة 45 كيلومترا، تجد نفسك في مركز الجماعة الترابية بني خلوك دائرة البروج إقليم سطات، المعروفة بمنطقة بني مسكين الغربية، والتي يعتمد أهلها على الفلاحة وتربية الماشية وعائدات الهجرة الخارجية.

هسبريس زارت مركز الجماعة الترابية ولاحظت توفرها على مرافق مختلفة، كالثانوية الإعدادية ومقري الجماعة والقيادة، ومدرسة ابتدائية، وسوق أسبوعي، ومركز صحي، ودار للأمومة، منها ما هو قديم ومنها ما هو حديث الإنجاز، إلا أن ما يميزها عن باقي الجماعات الترابية بالإقليم على المستوى الثقافي، توفرها على مكتبة جماعية تحتوي على عدد مهم من الكتب في مختلف المجالات.

مخاض الولادة

حسب المعلومات التي استقتها هسبريس من مصادر مسؤولة بعين المكان، فإن المجلس الجماعي بني خلوك بادر إلى إنشاء مكتبة جماعية بالعالم القروي بهدف القيام بالدور الثقافي، نظرا لدور الثقافة في جميع الأمم والحضارات، باعتبار أنه لا تنمية بدون ثقافة، تحت شعار “الثقافة للجميع”، واعتمدت على استقبال التبرعات بالكتب من قبل عدد من المساهمين والمختصين.

وفتحت الخزانة الجماعية “العربي كسوس الصبحي”، نسبة إلى أحد المقاومين بمنطقة بني خلوك، أبوابها في غشت سنة 2014 بما مجموعه 3800 كتاب، إلى أن وصل العدد خلال سنة 2021 إلى ما مجموعه 11000 كتاب، موزعة على مجالات مختلفة منها ما هو باللغة العربية والفرنسية والإنجليزية تهم القواميس وعلم النفس والفلسفة، والدين وعلم السياسة والقانون وعلم التاريخ والجغرافيا والأدب، فضلا عن فضاء للأطفال يضم عددا من الموسوعات.

ويبلغ عدد رواد المكتبة الجماعية لبني خلوك إلى حدود الآن 1541 مستفيدا ومستفيدة، أغلبهم من الأطفال والشباب والطلاب، بحكم أن المكتبة مجاورة للمدرسة المركزية لبني خلوك، كما أنها لا تبعد كثيرا عن الثانوية الإعدادية بني خلوك، فضلا عن أن المكتبة قبلة لعدد من المثقفين والباحثين، بحكم استراتيجيتها في جمع الوثائق، وفتح أبوابها بالمجان في وجه العموم مع الإعارة الخارجية للكتب.

أنشطة وجوائز

أحمد الناهي، محافظ المكتبة الجماعية بني خلوك، قال، في تصريح لهسبريس، إن المكتبة تحتضن أنشطة أربعة أندية كنادي الشطرنج، باعتباره يصنف في مجال الأدب وهو موجود بجميع المكتبات الأوربية، والنادي السينمائي الذي يبث فيلما كل أسبوع، مع التعريف به ومناقشة مضمونه ورسائله وقيمه الثقافية والجمالية والإنسانية التي تؤثر في نفوس الأطفال، إذ بلغ عدد العروض أكثر من 40 فيلما، فضلا عن نادي الرسم ونادي القراءة والحكي الذي يخص الأطفال وتلامذة السلك الابتدائي، مع حضور أنشطة الخزانة الجماعية في جميع المناسبات الثقافية الوطنية والعالمية.

وأوضح الناهي أن دور المكتبة في المنطقة القروية بني خلوك ليس كلاسيكيا، بل يتجاوز ذلك إلى الملتقيات الثقافية والمناظرات وغيرها بعد توفر الأرضية الثقافية بالجماعة الترابية، حيث أصبحت الجماعة تحتضن أحد الملتقيات الذي أصبح له إشعاع وطني بعد بلوغه الدورة الرابعة، بفضل جهود الجماعة الترابية والدعم المادي والمعنوي لمديرية الثقافة بسطات وباقي الشركاء والمتعاونين، كجامعة الحسن الأول وجامعة الحسن الثاني، تحت الإشراف العلمي لمختبر السرديات برئاسة الدكتور شعيب حليفي.

وأشار أحمد الناهي إلى أن المكتبة تشتغل على مشروع ترجمة كتاب “مواثيق بني مسكين” لصاحبه “جاك بيرك”، من قبل الدكتور عبد الرحيم حوزا، وترجمة كتاب “المسكينيون” لـ”بول توريس” من قبل أحمد الناهي والأستاذ عبد الله أميدي، باعتباره كتابا يعرف بقبيلة بني مسكين، بعد جلب الكتاب من المكتبة الوطنية الفرنسية للأرشيف، فضلا عن الحصول على عدد من الخرائط والوثائق سواء من مؤسسة أرشيف المغرب وكذلك من المكتبة الملكية.

وحول الجوائز التشجيعية، قال الناهي إن الخزانة حصلت سنة 2017 على إشهاد التفوق على جميع المكتبات في النفوذ الترابي للمديرية الإقليمية للثقافة بعاصمة الشاوية، وتوجت أيضا سنة 2018 بجائزة الحسن الثاني للمخطوطات.

بناية متضررة ووعود من الوزارة

محافظ المكتبة أوضح أنها كانت تتوفر على مقر بالمركز، ونظرا للظروف المناخية في فصل الشتاء والفيضانات التي عرفتها المنطقة سنة 2015، تضرر المبنى، حيث جرى تحويل جميع محتويات المكتبة، باتفاق مع مديرية الثقافة والمجلس الجماعي، إلى الدار العائلية التي تأوي عددا من الطالبات، إذ أصبحت المكتبة مكسبا لحوالي 40 نزيلة يستفدن من خدمات الدار العائلية، وهو ما ساعدهن على التفوق الدراسي والاستفادة من جميع الأنشطة وخدمات الأنترنيت.

وأشار المتحدث إلى أن وزارة الثقافة قدّمت وعدا في لقاء مع الوزير، فحواه أن بني خلوك تتطلب أن يكون بها مركب ثقافي للقرب يواكب حجم الأنشطة المقامة بها طيلة السنة، مشيرا إلى أن الانخراط مجاني، والمكتبة عمومية باتفاق مع الوزارة الوصية، والمجلس الجماعي.