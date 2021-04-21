خسارة تُفقد نهضة بركان لقب كأس الكونفدرالية

فقد فريق نهضة بركان لقبه بطلا لكأس الكونفدرالية الإفريقية “كاف”، بعد خسارته اليوم الأربعاء، من مضيفه نابسا ستارز الزامبي بهدف لصفر، ضمن خامس جولات المجموعة الثانية.

وتميزت مجريات الربع ساعة الأول من الجولة الأولى بندية كبيرة بين عناصر الطرفين مع تدخلات بدنية قوية من جانب عناصر فريق نابسا ستارز، فيما أتيحت فرص سانحة للتهديف للفريق المغربي لم يتم التعامل معها بالشكل المطلوب، أبرزها في حدود الدقيقة 16 عن طريق يوسف الزغودي، وبعدها بدقيقتين بواسطة زكرياء حدراف.

وواصل رفاق حدراف ضغطهم على معترك صاحب الأرض بحثا عن فك شفرة الدفاع والوصول إلى الشباك، غير أن قتالية دفاع الفريق الزامبي والتصديات الناجحة للحارس شعبان أودوجي، أبقت شباك فريقه نظيفة، الذي هدد بدوره مرمى النهضة البركانية بكرات مسترسلة في الأنفاس الأخيرة من الشوط الأول، أقلقت شيئا ما راحة الحارس حمزة الحمياني.

ونجح نابسا في الجولة الثانية، وتحديدا عند الدقيقة الـ53، في افتتاح حصة التسجيل بضربة رأسية للاعب “سوكو”، استقرت في الزاوية اليمنى لمرمى الحمياني.

وبحث لاعبو الفريق “البرتقالي” عن هدف التعادل، غير أن كل محاولاتهم باءت الفشل، لتنتهي المواجهة بفوز نابسا، علما أن النهضة أكمل اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد ابراهيم البحراوي في الوقت البديل.

وتجمد رصيد النهضة بخسارة اليوم عند النقطة 5 في المركز الثالث، متخلفا بـ4 نقاط عن شبيبة القبائل المتصدر، والقطن الكاميروني الوصيف، بينما يتذيل نابسا ستارز الترتيب برصيد 4 نقاط.

وفقد بذلك ممثل كرة القدم الوطنية، رسميا، لقبه بطلا للكونفدرالية، الذي توج به في النسخة الماضية على حساب بيراميدز المصري، علما أنه سيستقبل في الجولة الأخيرة القطن، الذي ضمن تأهله إلى ربع النهائي إلى جانب شبيبة القبائل.