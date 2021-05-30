خطر "الدوباج" في بناء الأجسام

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‫تعليقات الزوار

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  • سكفاندري
    الأحد 30 ماي 2021 - 14:42

    بعض الشباب ما ان تخرج له عضلة التريسبس، تراه يتفاخر بها أمام الناس في الاسواق الكبرى و يضغط عليها ليبرزها و ليراه الناس و كأنه يصارع البشر و الثيران ههه hakuna matata يا أخي ….

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  • aabdel19571
    الأحد 30 ماي 2021 - 14:48

    المرجو من شبابنا العزيز الابتعاد عن الحقن والمنشطات لأنها تسبب عللا وامراضا خطيرة تمس الكلى والكبد وعضلة القلب انا عمري 64سنة امارس رياضة كمال الاجسام معتمدا على التغذية الصحية النوم الكافي التدريب شرب الماء والحمد لله .ان ارواحكم اغلى واثمن من البطولات والشهرة والافتخار بالجسد المفتول.

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  • Younes RossoNero
    الأحد 30 ماي 2021 - 14:50

    شركات المكملات الغذائية و الهرمونات المحفزة تحقق أرباحا بأرقام فلكية حول العالم بسبب جهل الشباب و متمنياتهم بالحصول على جسم ممتلئ و عضلات منتفخة دون التحقق من مدى خطورتها على الجسم و الصحة في المدى اللاحق. هرمونات مثل الأنسولين و التستوستيرون تعطي نتائج تشبه المعجزة في ظرف وجيييز جدا، حيث يتغير جسم الشاب في بضع شهور و يحصل على كتلة عضلية هاىلة جدا لكن كل ذلك مع تدمير النظام و الضغط الدموي و تحفيز القلب على بذل مجهود مضاعف لضخ الدم بكثرة و سرعة. و كاين واحد المصيبة اخرة تاع “الكرياتين” اللذي يدمر الكبد و الكلي تدميرا إذا تم استهلاكه بكثرة.

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  • متتبع
    الأحد 30 ماي 2021 - 14:59

    ممارسة الرياضة بشكل منتظم و موازنتها بالتغدية و تقوية العقل بالعلم اهم بكثير من التوفر على عضلات بارزة وقلب معلول يمكن ان يقدم استقالته في أي لحظة….

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  • مصطفى
    الأحد 30 ماي 2021 - 15:04

    ضعف التاطير و التوجيه الرياضيين يجعلان ابناءنا ينساقون وراء الطرق الخاطئة من اجل الوصول إلى الأهداف بسرعة،فيرتمون في احضان مروجي المنشطات .

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