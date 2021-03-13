خلافات زوجية تنتهي بفاجعة

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‫تعليقات الزوار

7
  • rme1974
    السبت 13 مارس 2021 - 17:46

    SoubhanaAllh les gens sont devenus comme des animaux dans la jungle .il faut rétablir la peine de mort pour arreter ce massacre.

    10
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  • mre
    السبت 13 مارس 2021 - 17:54

    مجتمعنا انتهى و لا حول و لا قوة إلا بالله. عشنا و تربينا و كبرنا بسراويل إخواننا الأكبر منا و أكلنا ما كتب الله لنا من الخبز و أتاي و الزيت البلدية و غير البلدية و كنا نحلم باللحم و لعبنا بكرة ميكة لكل الحي و لم نقتل و كنا نحمد الله و ها نحن و الحمد لله نكره اللحم لكثرته و لا نشتريه و نفضل عليه الخبز و الزيت في أحسن بلد بأوروبا.

    28
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  • نورالدين المعتدل
    السبت 13 مارس 2021 - 17:58

    فاجعة تلو الأخرى، انتحار تلو الآخر ،قتل تلو القتل ،اغتصاب تلو اغتصاب ،مصائب تلو المصائب ،المحاكم تكدست بالقضايا المختلفة ،والشكايات تتقاطر هناك من تعالج وهناك من ترتب في رفوفها ،باختصار العدالة سئمت والإنسان لا زال يشكو ويشتكي ويبكي ،يا له من إنسان ابله واحمق يشقى في الدنيا من أجلها كأنها دار الخلود وينسى ويتناسى الاخرة التي هي دار الاستقرار الابدي ،الحياة الدنيا قنطرة من العدم إلى العدم ،جسدها وروحا.

    8
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  • bensaid
    السبت 13 مارس 2021 - 17:59

    ما جاو الجدارمية حتى تنفيد الجريمة و ليس قبل.! رغم التبليغ! يجب فتح تحقيق مع الدرك إدا كان هناك حق…

    13
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  • farissrabia
    السبت 13 مارس 2021 - 18:10

    دابا نسمعوا عاود تاني اصحاب الحقوق لي يقولوا هاد الوحش الادمي عندو الحق في الحياة باش ينفد هو الاعدام على زوجته والاطفال الابرياء لي هما ولادو ياحسرة باش هو يعيش وينفع ليا المجتمع.

    0
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  • ملاحظة
    السبت 13 مارس 2021 - 18:15

    أولا لا حول ولا قوة إلا بالله، ثانيا هذه السيدة ليست في سن الإنجاب أطفالها أعمارهم بين اربع وثمان سنوات والله أعلم.

    4
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  • بيضاوي
    السبت 13 مارس 2021 - 18:29

    أهم الحلول لإعادة القليل من الأمن للبلاد،هي بناء السجون وإعادة النظر في كيفية قضاء المساجين فترة عقوبتهم داخل السجن

    0
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