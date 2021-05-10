خلاف بين تنسيقيتين يرخي ظلال "استغلال سياسي" على تقنين الكيف

مع توسع دائرة النقاش العمومي حول مشروع تقنين زراعة القنب الهندي، برزت مخاوف من استغلال الموضوع في الصراع بين الأحزاب السياسية، خاصة أن الفترة التي يُناقش فيها الموضوع تتزامن مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية التشريعية والجماعية.

هذه المخاوف أذكاها تصريح للعربي المحرشي، المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، باتهامه إحدى التنسيقيات المهتمة بملف تقنين زراعة القنب الهندي بخدمة أجندات حزبية، مع دفاعه، في المقابل، عن تنسيقية أخرى سبق لحزبه أن استقبل أعضاءها تحت قبة البرلمان.

المحرشي قال، في تسجيل مصوَّر بثه على صفحته في موقع “فيسبوك”، إنه تعرض للسب والقذف والاتهامات من لدن بعض الأشخاص بعد استقبال مسؤولي “البام” لأعضاء تنسيقية “بلاد الكيف”، وأن الأشخاص الذين هاجموه “يحرّضون علي حتى لا أدافع عن وزان، وهذا غير معقول”.

وذهب المستشار البرلماني إلى القول إنه يعرف الأحزاب السياسية التي يمثلها الأشخاص الذين اتهمهم بمهاجمته، في إشارة إلى حزب الاستقلال، “والحسابات السياسوية التي يريدون تصفيتها، ونعرف أهدافهم من وراء الملف”، مبرزا أنه، بصفته ممثلا للأمة، “من حقي أن أترافع في جميع مناطق المملكة”.

تصريحات المحرشي أثارت ردّ فعل سريع من طرف “تنسيقية المناطق الأصلية للكيف”، باعتبارها المعنية بتصريحاته، حيث نفت تهمة “التوظيف السياسي” الموجهة إليها، وأكدت أنها “إطار مستقل ولا تربطه أي علاقة تنظيمية بأي شكل من الأشكل مع أي توجه أو تنظيم سياسي”.

الاتهامات المتبادلة بين المحرشي وتنسيقية المناطق الأصلية للكيف دفعت هذه الأخيرة إلى اتهام المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة بـ”جعل الكيف شعارا له في عدد من الحملات الانتخابية، كما يُظهر ذلك أرشيفه”.

تسييس ملف تقنين زراعة القنب الهندي كان أيضا مثار اتهامات متبادلة بين تنسيقية “بلاد الكيف” و”تنسيقية المناطق الأصلية للكيف”؛ ففيما تتهم الأولى الثانية بالتوظيف السياسي للكيف، ردّت هذه الأخيرة باتهام غريمتها بأنها “تضم عددا من المنتمين سياسيا”.

وبالرغم من الخلاف الذي برز بين الطرفين، استبعد محمد شيبة، في تصريح باسم لجنة لتواصل والإعلام لتنسيقية المناطق الأصلية للكيف، أن يتم تسييس ملف تقنين زراعة القنب الهندي، باعتباره ملفا تدبره وزارة الداخلية، “وليس له أي علاقة بالانتخابات وبالسياسة، سواء من قريب أو من بعيد”.

وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قد أكد، خلال جلسة مناقشة مشروع تقنين زارعة القنب الهندي بمجلس النواب، الأسبوع الفارط، أن هذا المشروع لا علاقة لها بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مضيفا: “من يتحدث عن وجود علاقة بين هذا القانون والانتخابات فليتفضل وليشرح ما هي هذه العلاقة”.

وأكد وزير الداخلية كذلك أن تقديم مشروع تقنين القنب الهندي في السنة الحالية، بعد أن اشتغلت عليه لسنتين، أملته المستجدات القانونية على المستوى الدولي بعد تصويت اللجنة الدولية لمكافحة المخدرات في الأمم المتحدة على رفع الصفة الجرمية واعتبار الكيف مكونا علاجيا وطبيا وصناعيا، يوم 05 دجنبر 2020، بناء على توصيات منظمة الصحة العالمية.

ويرى محمد شيبة أن “أي ادعاء بكون مشروع التقنين ملف سياسي واستغلال سياسوي من هذا الطرف أو ذاك هو محاولة بئيسة للتشويش على المشروع برمته وعلى مجهودات الدولة وعلى مجهود تنسيقيتنا التي سارعت إلى الانتقال إلى القبة التشريعية، إدراكا منا بأهمية اللحظة التاريخية وحساسيتها في ظل الظروف الجيوسياسية والإقليمية لمنطقة جنوب غرب المتوسط والصراعات الخفية والحملات المسعورة التي يتعرض لها المغرب واتهامه بإغراق الأسواق بالمخدرات”.

وأردف المتحدث ذاته: “السيد المحرشي ندرك تماما أجندته السياسية، ومن حقه الترافع بما يتماشى مع رؤيته في الدفاع عن وزان منطقته وبرنامجه؛ لكن ليس له الحق في كيل الاتهامات إلى تنسيقيتنا والانحياز إلى خصومنا، وإن كان كما يدعي تعرض للسب والشتم ويتوفر على مقاطع صوتية تثبت ذلك، فعليه التوجه إلى القضاء ومتابعة من كال له السب والقذف”.