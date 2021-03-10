خلاف مالي في بيت الزوجية ينتهي بجريمة قتل

لقي زوج، في عقده الرابع، مصرعه على الفور إثر تعرضه لاعتداء باستعمال السلاح الأبيض على يد شقيق زوجته، وذلك داخل بيت الضحية الكائن بحي “ظهر الخميس” في مقاطعة المرينيين وسط مدينة فاس.

ووفقا لما أكدته مصادر هسبريس فإن الزوج كان قد دخل في خلافات مالية حادة مع زوجته، العائدة مؤخرا من الديار السعودية حيث كانت تعمل، انتهت بتدخل أخيها، الذي كان لحظتها في زيارة لشقيقته، إذ هاجم صهره ووألحق به إصابات قاتلة.

وفي الوقت الذي تم تحويل جثة الضحية نحو مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس، قصد إخضاعها للتشريح الطبي، تمكنت العناصر الأمنية بـ”دائرة بندباب” من اقتفاء أثر الضنين الهارب، ثم إلقاء القبض عليه بعد وقت وجيز من ارتكاب الجريمة.