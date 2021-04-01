خلفيات تأجيل زيارة وزير خارجية موريتانيا إلى المغرب

نفت مصادر مطلعة وجود أي أزمة بين المغرب وموريتانيا على خلفية ما راج حول إرجاء زيارة كان سيقوم بها وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى العاصمة المغربية الرباط، حاملا رسالة خاصة من الرئيس محمد ولد الغزواني إلى الملك محمد السادس.
وكانت معطيات راجت على شبكات التواصل الاجتماعي ربطت بين تأجيل زيارة إسماعيل ولد الشيخ وبين رفض المغرب أي وساطة موريتانية للجلوس مع الميليشيات الانفصالية لإيجاد حل لملف الصحراء.
وأكدت مصادر أن تأجيل الزيارة يرتبط بأجندة البروتوكول الملكي وبتطور الوضعية الوبائية، مشيرة إلى أن التعاون بين الرباط ونواكشوط في “أحسن أحواله”.
وحرص الرئيس الموريتاني على إرسال مبعوث إلى الرباط بعد الجدل الذي أثير حول استقباله رئيس وفد البوليساريو المتورط في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، والملاحق من قبل المحاكم الإسبانية، وهو الاستقبال الذي أثار غضب الرأي العام المغربي؛ وحتى جزء من الأطياف الموريتانية نددت بدخول “مجرم” إلى القصر الرئاسي في نواكشوط.
واعتبرت مصادر موريتانية في حديثها لهسبريس أن استقبال وفد بوليساريو من قبل الرئيس الموريتاني “كان باهتاً وجاء بعد انتظار طويل ولم تترتب عنه أي قرارات أو إجراءات”.
المصادر ذاتها أشارت إلى أن تواجد وفد البوليساريو بموريتانيا جاء إثر الأخبار القوية التي راجت حول قرب تجميد موريتانيا اعترافها بالجمهورية الوهمية، “وهو الأمر الذي أزعج كثيراً النظام العسكري الجزائري”.
ورغم استقباله لوفد انفصالي، اعتبرت المعطيات التي توفرت لهسبريس أن “سياسة الرئيس الحالي تصب في مصلحة المغرب وهو حريص على تطوير علاقاته مع المملكة المغربية”.
وفي وقت تم إرجاء زيارة وزير الخارجية الموريتاني إلى المغرب، سافر وزير الداخلية الجزائري، كمال بلجود، صباح اليوم الخميس إلى موريتانيا.
ونقلت مصادر موريتانية أنه يرتقب أن يوقع وزير الداخلية الجزائري اتفاقية ثنائية حول الحدودية الموريتانية الجزائرية، تهدف من خلالها الجزائر إلى خلق تعاون اقتصادي وأمني في المناطق الحدودية المشتركة بينهما.
وفي سنة 2018، دشنت الجزائر طريقا برية مع موريتانيا، بهدف خنق المعبر الحدودي الكركرات عقب النجاح الذي حققه على مستوى القارة الإفريقية.
موريتانيا ليس لها ما تربح من وراء النظام الجزائري لو كان الخوخ كيداوي كن راه دوى راسوا الجزائر دير الخير غير في شعبها الدي يتشاجر في المتاجر على الزيت نهيك على طوابير إقتناء الحليب و بطاطة
لا داعي للمغالطات فهناك شبه ازمة لان حكام موريطانيا يساوون بين مرتزقة و بلد امة اما كون الجزاءر تضغط عليها فامر مستبعد و لكن العسكر يهدد بترحيل الموريطانيين و هم يشكلون اغلبية من البوليزاريو و طبعا ادا عادوا سيشكلون خطرا بما انهم مدربين على الاسلحة و حرب العصابات
اما قبول مواطنيها او مساندة العسكر في اطروحتهم
على موريتانيا تحديد موقفها بوضوح لن ينفعها بعد الآن الرقص على الحبلين .. عليها تسليم المغاربة المجرمين لديها من عصابة البوليزاريو وعلى رأسهم السفير المزعوم وإنهاء علاقتها بجبهة البوليزاريو الإرهابية.. بعد استكمال بناء ميناء الداخلة لن تحتاج بضائعنا المرور عبر موريتانيا و “خلي جارة الشر تنفعهم”
إستقبال الرئيس الموريتاني لوفد المرتزقة يعتبر ٱخر أوراق نظام الجزائر المتعفن الذي أصبح يترنح بين مدريد ونواكشوط لعله يجد طوق نجاة أمام نجاحات المغرب الدبلوماسية.
مرحبا بالموريتانيين في بلدهم ،وليس بيننا وبينهم على مر التاريخ الاالخير والاحسان،نحن نعلم ان من يعرقل انفتاحهم اكثر مع المغرب واتخادهم اجراءات سيكون اول مستفيد منها هو موريتانيا هو عسكر الجزائر الذي تشبع بفكر الاستبداد والعدوانية ومن الطبيعي ان يغيظه أي تقارب مندمج بين المغرب موريتانيا لانه يعلم ان من ورائه بناء افريقيا وازدهارها.
على المملكة القطع مع الدول التي لها وجهين إما معنا أو ضدنا.
لا شك أن وزير الداخلية الجزائري سيثير مع نضيره الموريتاني صحة دراسة فتح معبر تجاري جديد مع المغرب… لكن المسؤول الموريتاني سيقول له أن الأمر يتعلق بحرية تنقل الأشخاص وحقوق الإنسان… والقرار بيد ساكتة الزويرات وبئر أم غربين الذين يرغبون في زيارة بنو عمومتهم عبر أقصر مسافة نحو السمارة وطنطان….
في الحقيقة على الشعب الموريطانيين الشقيق ان بسحب اعترافه بصفة رسمية بما يسمى البوليبوزبال لان موريطانيا ليس في مصلحتها ربط اية علاقة كانت مع هذه العصابة الارهابية
يجب على موريطانيا ان توضح امورها اما معنا أو ضدنا لنعيش في ووضوح .
لازالت موريطانيا تحتل الكويرة و تتشدق بالاعتراف بالجمهوربة الوهمية ما هذا النفاق عليها الاختيار بين الكويرة و المرتزقة قطاع الطرق
انا متيقن ان الاغلبية الساحقة من الموريتانيين.يحبون المغرب ملكا وشعبا.لكن المشكل ان موريتانيا ليست الامور بيدها.فمنجهة ،الجزاءر تهددها بصفة غير مباشرة ومن جهة اخرى ملييشيات البولزااريو اغلبها موريتانيين.فما عساها ان تفعل.احسن حل ان لاتتدخل في هذا المشكل.نفس الشيء بالنسبة لتونس.
نحن المغاربة لسنا محتاجين إلى موقف موريتانيا في ما يخص الصحراء المغربية؛ ؛؛؛موقف موريتانيا فهو حيادي 100/100 لصالح جمهورية الوهم :::::لذلك مايهمنا هو مواقف الدول العظمى متل فرنسا وإسبانيا والصين وروسيا مادامت الولايات المتحدة الأمريكية اعترفت بمغربية الصحراء ::؛:والأهم في دلك هو تطوير التجارة الخارجية في إتجاه القارة الأفريقية عبر معبر الكركارات.
أخشى على موريتانيا من مؤامرات العسكر الجزائري. إنهم يفسدون في الأرض و لا يصلحون
كل مساعي العصابة الفاسدة الحاسدة الحاقدة الحاكمة في الجزائر فشلت وستفشل لأنها لاتملك أي مصلحة لأحد من جيرانها وغيرهم ولالنفسها بل تخدم أجندة شيطانية لا قيمة لها ولاتحمل أي مشروع يعود بالنفع على أحد بل تسعى في خلق البلبلة في المنطقة وتركت الشعب الجزائري في محنة وهاهي نتائج مساعيها تظهر شيئا فشيئا ولن يرتاح الشعب الجزائري حتى تزول العصابة المتغطرسة التي تنفق ثروات البلاد في التسلح ضد عدو افتراضي هو المغرب
ادا كان الاعتراف بدولة وهمية يعتبر حيادا ايجابيا فحتى تصريح شباط ايجابي و واقعي
و لكن من عادة المغرب ان لا يصرح بنوع الخلافات مع الدول و يستخدم الخطاب الدي يعطي اشارات