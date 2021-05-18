خمسة آلاف مهاجر يصلون إلى سبتة المحتلة سباحة

خمسة آلاف مهاجر يصلون إلى سبتة المحتلة سباحة
صورة: أ.ف.ب
الثلاثاء 18 ماي 2021 - 02:26

أوردت القناة الإخبارية الإسبانية “24h” أن أكثر من 5000 مهاجر وصلوا إلى مدينة سبتة المحتلة، وأغلبهم ولجوا سباحة إلى الثغر.

واستنفر الأمر عناصر الأمن الإسباني التي أعلنت حالة الطوارئ بشوارع المدينة المحتلة، مع اتخاذ الحكومة المحلية قرار إغلاق شبه كلي اليوم الثلاثاء.

وتمكن حوالي 2700 مهاجر، بينهم ألف قاصر، من الوصول إلى شاطئ سبتة المحتلة، أمس الإثنين، وفق ما أوردته وسائل إعلام إسبانية.

ولم يسجل الجانب الإسباني، حسب مصادر إعلامية، أي وفاة من بين المهاجرين الذين انطلقوا سباحة من سواحل الفنيدق، حيث تم إنقاذهم جميعا قبل أن يتكفل بهم الصليب الأحمر والشرطة في أفق إخضاعهم للتدابير الضرورية المعمول بها للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وكانت مصادر هسبريس أكدت أن تراخي العناصر الأمنية الإسبانية شجع المهاجرين غير النظاميين من المغاربة والمنحدرين من دول جنوب الصحراء على التوجه صوب المدينة السليبة سباحة أو باستعمال إطارات مطاطية.

وحاول الإعلام الإسباني تبرير فشل عناصر الأمن بالجار الشمالي بالترويج لكون السلطات الأمنية المغربية شجعت المهاجرين على ركوب البحر، وتراجعت بشكل كلي عن حماية الحدود وتأمينها.

الأمن الإسباني الإغلاق الكلي سبتة المحتلة سواحل الفنيدق

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‫تعليقات الزوار

3
  • sami
    الثلاثاء 18 ماي 2021 - 02:33

    هناك من سيعلق أن المغرب ليس بدركي ،ان أقول إن الشعب مقهور كيف يعقل اطفال في سن الزهور أسرة بأكملها فتيات أمهات الكل يريد الهجرة اين هي الدولة ماذا وفرت لشعبها اللهما هذا منكر ،لا قيمة لنا شوهتنا الله ياخذ فيكم الحق يا من خرب احلام الشباب حتى الاطفال لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.

    -1
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  • ولد حميدو
    الثلاثاء 18 ماي 2021 - 02:45

    رسالة مفادها
    لمادا نحرس مدينتان مغربيتان محتلتين فالحل هو التفاوض لاسترجاعهما و انا ملتزم بالتعاون في الهجرة من المغرب الى اوربا

    1
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  • assifnwourgh
    الثلاثاء 18 ماي 2021 - 02:47

    هاذي هي لي تلا فينا يطفي معاه الضوو.. إيه أودي التنمية.. التنم..

    2
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