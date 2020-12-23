كثر الحديث مؤخرا عن اللوبيات ودورها في تحريك الملفات الراكدة، إلى درجة أن طائرة قادمة من دولة إسرائيل حطت أمس في أجواء تحفها البهجة بمطار الرباط سلا؛ كما تابع المواطنون هنا وهناك الصور الاحتفالية طيلة مسار الطائرة من تل أبيب إلى الرباط ..
وطبعا لا تتعارض مهام اللوبيات مع “السلام”.. والمغاربة يقولون “السلام ديال الله”، لكن قليلا من المتتبعين فقط هم الذين انتبهوا إلى المشهد السريالي وفضيحة “الاستقبال البارد” الذي تورط فيه لوبي حزب العدالة والتنمية الذي يضم حركة التوحيد والإصلاح والجمعيات الموالية وخلايا الأحياء و”قناديل” في كل مكان..
من حيث الشكل، يقود حزب العدالة والتنمية الأغلبية المشكلة للحكومة منذ اليوم الذي نجح فيه في قطف ثمار حركة 20 فبراير، التي ارتكبت خطأ فادحا في تقدير الأوضاع؛ أما من حيث المضمون فإن الحزب لم يعد يمتلك أي شرعية في ما يتعلق بربط الخطاب بالممارسة السياسية، وكل ما يقدمه حتى الآن هو مبررات للبقاء في الحكومة وليس مشروعا سياسيا، إذ إن التاريخ يكاد يكرر نفسه من حيث تقليد مصير الاتحاد الاشتراكي، لولا المذهب “الدبخشي” الذي اخترعه هذا الحزب..
اليوم وصل حزب العدالة إلى أدنى درجات الشعبية في تاريخه، بعدما ساهم المنتسبون إليه في دفن رئيسهم الشعبوي بنكيران وهو على قيد الحياة، إثر عملية تصفية تنظيمية محكمة قادها وزراء “المصباح” بتنسيق مع رئيس الحكومة الحالي سعد الدين العثماني، ليستنفد كل رصيد شعبي ممكن مع الكتلة الناخبة، التي لا تعكس بأي حال من الأحوال توجهات الشعب المغربي، المصطف وراء القرارات السيادية؛ إذ لا يمكن أن نتصور أن مليونا ونصف مليون ناخب صوتوا على الحزب هم الذين يمثلون توجهات 36 مليون مغربي..
أمس نزلت الطائرة الإسرائيلية في الرباط وهي تحمل شعار السلام، و”الخميسة”.. و”خمسة وخميس” على هذا الوطن من شماله إلى جنوبه، والشكر موصول للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنير، الذي وقف وراء اعتراف أقوى دولة في العالم بمغربية الصحراء.
ولأن الأمر يتعلق بالمغرب، أقوى بلد في شمال إفريقيا، فإنه لم يفرط في القضية، والقضية هي فلسطين، حيث اشترط على الجميع هذه الفقرة التي تقول: “…هذه التدابير لا تمس بأي حال من الأحوال الالتزام الدائم والموصول للمغرب في الدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة، وانخراطه البناء من أجل إقرار سلام عادل ودائم بمنطقة الشرق الأوسط”.
بالتأكيد لم يقدم حزب العدالة والتنمية أي إضافة للقضية الوطنية، ولكنه يحاول من جديد قطف ثمار “السلام”، وكما وجد بعض منتسبيه رصيدا من الشعبوية للتغرير بالمواطنين في إطار التفرقة المزعومة بين الدعوي والسياسي، فقد يجدون اليوم المبررات لرد السلام على إسرائيل، ورفع شعارات مناهضة للتطبيع في التوقيت نفسه؛ لكن مغاربة 2021 ليسوا بالتأكيد مغاربة 2011، والمؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين.
يجب تقسيم الجزائر إلى عدة دويلات لأن بكبر مساحتها تظن أنها قوية، استقلال القبايل، استرجاع الصحراء الشرقية، استقلال الطوارق، … هذا البلد العدو دون هوية لن يجلب للمغرب العظيم إلا البلاء.
شافاك الله أولد عيشة…العلاقة مع اسرائيل ليس معناها تغيير دين المغاربة، ولكن ما دمت في بلد حر ، فلك ذلك إن اردت، فلن يسألك احد عن دينك منذ الآن، كن مطمئنا إذن، ولكن لا تخف فالمغاربة متشبتون بدينهم وبملكهم وبصحرائهم بدونك..
التطبيع السياسي فقط ولكن المغاربة بفطرتهم لن يطبعوا مع المحتل الصهيوني
السلام عليكم.والله ياسيد سعيد ابن عائشة كاتب المقال أنك اختصرت في هذا المقال كل ما يجب قوله ولا تخاف على المغاربة الاحرار اللذين فطنوا بألاعيب حزب العدالة والتنمية وعلى رأسهم أكبر المنافقين بنكيران وحركة التوحيد والاصلاح لأن كما قلت في أخر الفقرة لا يلذغ المؤمن من الجحر مرتين ومغاربة 2011 ليسوا هم مغاربة 2020.فلم يعد يهمنا لا الحزب ولا كلامه.ما يهمنا هو ما يقوم به جلالة الملك لأنه هو والشعب والسيد بوريطة وحتى السيد ترامب هم من يريدون مصلحة الوطن وليس غيرهم.فليذهب حزب العدالة والتنمية إلى مزبلة التاريخ غير مؤسوف عليهم لأننا لم نرى منهم خير يذكر لا للشعب ولا للوطن
لنطوي صفحة الماضي قمنا بفتح علاقات مع إسرائيل فنتمنى الخير إن شاء الله ودولة إسرائيل دولة متطورة نريد العيش في سلام وازدهار معها فكل شخص ينتقد وقلبه مملوء بالحقد تجاه المغرب فهو من سلالة أل تبون
حزب العدالة والتنمية انتهى وهم انفسهم يعرفون داك. لدلك يريدون ربح النقاط في اللحظات الاخيرة.لكن هيهات.
المواطن سيرمي بكم الى مزبلة التاريخ.
لانه كما صاحب المقال مواطنو2011 ليسو مواطني 2021.
مادا قدمت اللحزاب في هده القضية لاشيء.الا ان الوطنية منها على الاقل صفقت للقرار الملكي وايدته.
عكس القوى الرجعية الاخرى ااتي اصيبت بالسعار اكتر من الاعداء لانها سحب من تحتها البساط والا كيف نقرا صمتها في ازمة الكركرات والاعتراف الامريكي .وفي المقابل فتحت فمها كالتمساح خلال التطبيع
والله اخر قرار كنت انتظره واتخيله هو فتح قنصلية لاحدى الدول الصغيرة فقط .اما وان امريكا اتخدت القرار فمرحبا.
انا لست سياسيا محنكا ولكن مت يتبع القرار اكيد سيعود بالنفع الكبير على المغرب.
شكرا السيد بنكيران انك سجلت النقاط على حزبك في اخر المقابلة .اما الجناح الدعوي فقريبا سيعود الى القاء الدروس في المساجد وراء صلاة المغرب هدا ان سمح لهم بدلك. اما الوطن فله ملك قوي ورجالات الدولة الاوفياء ومن خرج من الصف فالمزبلة مكانه والتاريخ لا يرحم .
الشيخ بن كيران زل زلة لم يزل قبلها ولا بعدها كهذه الزلة .
…مغاربة 2011 ليسوا هم مغاربة 2021 ، والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين…صدقت،إنها الحقيقة التي يجب أن يعرفها كل متاجر بالدين، منافق سياسي لأبعد الحدود، ناكر للوعود الانتخابية،….واللائحة طويلة
إقرأ هذا التعليق يا سيد بن كيران وانظر كيف وصلت إليه أحوال حزبك لأنكم اخترتم الطريق الأسهل
السلام عليكم.إلى المعلق الثاني ولد عيشة.كاتب المقال لم يقل لك غير دينك وإنما يريد فقط من خلال ما كتبه أن يبرز نفاق حزب العدالة والتنمية والمنتسبين له واستقبالهم للوفود أمس في المطار بي برودة وكيف يريد أن يركب على الاحدات من جديد كي يبين نفسه على حق وأنه بألاعيبه هذه سيقع له مثلما وقع للاتحاد الاشتراكي وإذا لم تفهموا ما يكتب في المقالات بضم الياء فلا داعي أن تعلقوا أصلا أولا كما يقول المثل مول الفز كايقفز اولا أنت من منتسبي حزب العدالة والتنمية لهذا لم تستسغ ما قاله كاتب المقال على حزبك ولي نعمتكلذا استشط من غضبا لدرجة أنك اتهامه ظلما وعدوانا أنه يقول لك غير دينك وهو لم يقل هذا أبدا
السيد الرئيس العتماني في موقف صعب حسب التصريحات التي أدلى بها قبل الإمضاء لأنه قال تما قال تما هده هي السياسة التي فشلت الحكومة في تحقيقها
اختي رشيدة شكرا .واقرا تعاليقك دائما واعرفها من كلمة رشيدة والاسلوب.
لكن نصيحتي لك دعبهم وشانهم وايامهم معدودة وما الصبح ببعيد
ويكفي ان تعليقنا يلقى القبول والقوة فنحن في الطريق الصحيح.
وطننا هو الاول والاخير .ونحن لهم بالمرصاد في كل المواقع.
شكرا هسبريس حريجة الشعب بامتياز. وعلى صفحاتك استطعنا ايصال صوتنا نحن ايضا
أخطر فيروس يهدد كيان الدولة المغربية العظمى هم الإخوان ، خصوصا جماعة العدل والاجرام ، لا يعترفون بالوطن أصلا حالهم حال الدواعش ،…
لا سلام ولا كلام على الصهاينة أعداء الله سيأتي الوقت الذي نندم على التطبيع العدو الصهيوني