خمسينية تضع حدا لحياتها شنقا بالقصر الكبير

خمسينية تضع حدا لحياتها شنقا بالقصر الكبير
صورة: أرشيف
الجمعة 5 مارس 2021 - 16:06

أقدمت امرأة على وضع حد لحياتها شنقا، زوال الجمعة، داخل بيت الزوجية الواقع بحي السلام بمدينة القصر الكبير.

الهالكة تبلغ من العمر 51 سنة، متزوجة ولديها ثلاثة أطفال، تعاني، وفق مقربين، من اضطرابات نفسية، حيث سبق أن هددت بالانتحار.

وقد انتقلت عناصر شرطة الدائرة الأمنية الثانية إلى مسرح الواقعة، حيث أجرت معايناتها الأولية، قبل أن تقرر توجيه جثة الهالكة صوب مستودع الأموات بالمستشفى المدني بالقصر الكبير، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.

القصر الكبير انتحار جثة مستودع الأموات

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‫تعليقات الزوار

1
  • كلمة حق في زمن صعب
    الجمعة 5 مارس 2021 - 20:29

    الخاسرون الثلاثة هم اطفالها الصغار اما هي فلا تساوي عند الله جناح بعوضة، كل مريض نفسيا يصل به الامر الى انهاء حياته فله مقعد في النار اما الشخص السوي المنتحر فله مقعدان

    -7
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