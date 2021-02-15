خمسيني يرسل شرطيا إلى مستشفى بني ملال

خمسيني يرسل شرطيا إلى مستشفى بني ملال
صورة: أرشيف
الإثنين 15 فبراير 2021 - 16:03

علم لدى ولاية أمن بني ملال أنه جرى، صباح الإثنين، توقيف شخص يبلغ من العمر 51 سنة، تبدو عليه علامات الخلل العقلي، وذلك بعدما أقدم على تعريض أمن الأشخاص وسلامة الممتلكات للخطر.

وأوضحت مصادر هسبريس أن قاعة القيادة والتنسيق التابعة لولاية أمن بني ملال كانت قد توصلت بإشعار حول قيام المعني بالأمر، الذي كان في حالة هستيرية، برمي الأثاث وقنينة غاز من شرفة منزله الكائن بالطابق الرابع بشارع العيون ببني ملال، ما استدعى تدخل عناصر الشرطة لتوقيفه، غير أنه واجهها بمقاومة عنيفة باستعمال أداة راضة، وأصاب ضابط شرطة برضوض، قبل أن يتم تحييد الخطر الناجم عنه وتوقيفه.

وأضافت المصادر ذاتها أنه تم نقل موظف الشرطة المصاب إلى المستشفى الجهوي بمدينة بني ملال لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما تم إيداع المعني بالأمر بقسم الأمراض العقلية والنفسية بالمركز الاستشفائي ذاته من أجل الخضوع للعلاجات النفسية الضرورية.

اعتداء بني ملال جانح شرطي

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
مساعدات لساكنة خيام تندرارة
الإثنين 15 فبراير 2021 - 17:40 3

مساعدات لساكنة خيام تندرارة

صوت وصورة
احتجاج أمام سفارة الجزائر
الإثنين 15 فبراير 2021 - 15:55 41

احتجاج أمام سفارة الجزائر

صوت وصورة
ياقوت وعنبر مع ربيع الصقلي
الإثنين 15 فبراير 2021 - 12:40 3

ياقوت وعنبر مع ربيع الصقلي

صوت وصورة
مطالب تنموية في بني ملال
الإثنين 15 فبراير 2021 - 11:59

مطالب تنموية في بني ملال

صوت وصورة
إقبال شبابي على العمل التطوعي
الإثنين 15 فبراير 2021 - 10:31 2

إقبال شبابي على العمل التطوعي

صوت وصورة
شباط .. نقاش في السياسة
الأحد 14 فبراير 2021 - 23:24 12

شباط .. نقاش في السياسة