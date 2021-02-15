خمسيني يرسل شرطيا إلى مستشفى بني ملال

علم لدى ولاية أمن بني ملال أنه جرى، صباح الإثنين، توقيف شخص يبلغ من العمر 51 سنة، تبدو عليه علامات الخلل العقلي، وذلك بعدما أقدم على تعريض أمن الأشخاص وسلامة الممتلكات للخطر.

وأوضحت مصادر هسبريس أن قاعة القيادة والتنسيق التابعة لولاية أمن بني ملال كانت قد توصلت بإشعار حول قيام المعني بالأمر، الذي كان في حالة هستيرية، برمي الأثاث وقنينة غاز من شرفة منزله الكائن بالطابق الرابع بشارع العيون ببني ملال، ما استدعى تدخل عناصر الشرطة لتوقيفه، غير أنه واجهها بمقاومة عنيفة باستعمال أداة راضة، وأصاب ضابط شرطة برضوض، قبل أن يتم تحييد الخطر الناجم عنه وتوقيفه.

وأضافت المصادر ذاتها أنه تم نقل موظف الشرطة المصاب إلى المستشفى الجهوي بمدينة بني ملال لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما تم إيداع المعني بالأمر بقسم الأمراض العقلية والنفسية بالمركز الاستشفائي ذاته من أجل الخضوع للعلاجات النفسية الضرورية.