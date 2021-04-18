خمسيني يضع حدا لحياته شنقا وسط مكناس
رشيد الكويرتي من فاسالأحد 18 أبريل 2021 - 20:26
وضع شخص يبلغ من العمر حوالي 50 سنة، الأحد، حدا لحياته شنقا داخل منزل أسرته الكائن بحي سيدي بوزكري وسط مدينة مكناس.
ووفقا لما أكدته مصادر هسبريس، فإن الهالك متزوج وأب لطفلين، مبرزة أنه انتحر في غفلة من زوجته لدوافع غامضة.
وبينما نقلت جثة الهالك نحو مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بمكناس قصد إخضاعها للتشريح الطبي، فتحت المصالح الأمنية بحثا حول ملابسات انتحار رب الأسرة المذكورة.
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رحمات الله عليه. الله بوحدو هو لي عالم شنو بيه. الله يصبر عائلتو
انا لله وانا أليه راجعون، اللهم ارحمه واغفره له ، واجعل من ابنائه وخلفه من عبادك الصالحين
الدوافع ليست غامضة أكيد مسكين يعيش معيشة الذل والتهميش ولاول مرة اقراء خير انتحار بدون ما تنعتون الهالك المجنون او حامق او اضطربات نفسية كم يحلو لكم تسميته
من فوائد الاغلاق الليلي كورونا غير بليل ..
رحم الله الرجل لعله وجد نفسه أمام الأبواب المسدودة والآذان الصماء والقلوب المتحجرة والشعور بالذنب إنجاه فلذات الكبد و”نْگِيرْ الزوجة ونميمة بعض أفراد أسرته … الأسباب متنوعة ومتعددة والحل هو تحميل المسؤولية لهيئات المجتمع المدني المحلي والإقليمي والجهوي والوطني خصوصا في فترة تتميز بوجود مواقع التواصل الاجتماعي لتمرير دعوات المساعدة بدل العزلة والتفكير في الانتحار.
خمسيني إنتحر وترك أسرة صغيرة !!!
كم من خمسيني ينهب ليل نهار من الصفقات العمومية ما يصلح لأداء أجور مقابل القيام بأعمال شريفة لأرباب أسر فقدوا الأمل في الحياة.
أتمنى ألا تغفل اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي إدراج حلول وتوصيات تعالج مسببات الإنتحار.
رجال في المغرب كينتحروا بزاف ينبغي عمل دراسة حالة لمعرفة اسباب انتحار الرجال
زاد في الطين بلة بانتحاره في شهر التوبة والغفران رحمه الله
متزوج وأب لطفلين ، تتكرر المأساة يوما تلوى الآخر عندما يجد الإنسان نفسه وسط عالم فسيح لكنه مظلم و يحس بنفسه تختنق بسبب مايجري بشكل متسارع ، فربما يكون السبب كذا أو كذا ولكن هل كان من المستحيل إزالة هاته الأسباب للحيلولة دون انتحار هذا المواطن المغربي ؟؟؟
إن لله وإن إليه راجعون الله يرحمه ويغفر له ويصبر اهله ويعطيهم الصبر والسلوان الله وحده يعلم ما بداخل النفوس
لاحول ولاقوة الابالله، أضن أن السبب واضح العديد من المغاربة بدؤوا يفكرون في الانتحار لأسباب معلومة المعيشة الكراء الاختناق الإغلاق ولا من يجيب حسبي الله ونعم الوكيل اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك يارب انت أعلم.
ما لا يفهمه المعلقون السذج ان المنتحر ليس ضحية عند الله بل هو متهم عنده بقتل نفسه، ما لا يفهمه السذج هو ان محكمة السماء ليست كمحكمة الارض التي يمكن التاثير فيها بالقول انه انتحر نتيجة ظروف اقتصادية او طارئة، ان الله قد توعد قاتل نفسه بالنار الابدية فلا اجتهاد على هذا القول ( لا يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد ) انتهى
يا مسؤولين يا حكومة يا محكومة ستقفون أمام الله و ستسءلون عن كل صغيرة و كبيرة. يا من يأكلون أموال الشعب بالباطل و تعيشون في النعيم و المواطن يعيش الفقر و الحرمان و تكنزون الأموال و المواطن لا يجد ما ينفق على ابناءه .حسابكم عند الله عسير