خمسيني يضع حدا لحياته شنقا وسط مكناس

وضع شخص يبلغ من العمر حوالي 50 سنة، الأحد، حدا لحياته شنقا داخل منزل أسرته الكائن بحي سيدي بوزكري وسط مدينة مكناس.

ووفقا لما أكدته مصادر هسبريس، فإن الهالك متزوج وأب لطفلين، مبرزة أنه انتحر في غفلة من زوجته لدوافع غامضة.

وبينما نقلت جثة الهالك نحو مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بمكناس قصد إخضاعها للتشريح الطبي، فتحت المصالح الأمنية بحثا حول ملابسات انتحار رب الأسرة المذكورة.