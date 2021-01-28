 خمسيني يضمن الحياة بتناول الفطر البري لمدة 18 يوما 

تمكن روبرت ويبر، بعدما فُقد هو وكلبه في الأدغال الأسترالية لمدة ثلاثة أسابيع تقريبا، من البقاء على قيد الحياة بتناول الفطر البري فقط وشرب مياه السدود.

وحسب ما نشر بموقع تايمز ناو نيوز، فإن تقارير أفادت بأن ويبر، البالغ من العمر 58 عاما، اختفى بكوينزلاند في 6 يناير، وشوهد آخر مرة وهو يغادر فندقا في كيلكيفان. وبعدها عندما قاد سيارته إلى طريق مزرعة، علق في الوحل.

ووفق الشرطة المحلية، فقد بقي الخمسيني في سيارته للأيام الثلاثة الأولى، لكنه اضطر إلى المغادرة عندما نفد الماء، وسار في الأدغال بحثا عن الطعام والماء ولم يأكل سوى الفطر البري مع شرب مياه سد، قبل أن تجده زوجته، أخيرا، جالسا تحت شجرة بالقرب من السد حيث يبعد بـ3 كيلومترات عن سيارته، بعد ثمانية عشر يوما من البحث.

وبمجرد العثور على ويبر، تم نقله بسرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج، ولحسن الحظ لم يتعرض لأي إصابة خطيرة، لكن كلبه لا يزال مفقودا.