خمور بدون رخصة توقع جزائريا في يد الشرطة

خمور بدون رخصة توقع جزائريا في يد الشرطة
صورة: أرشيف
الأربعاء 17 مارس 2021 - 19:24

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء على النيابة العامة المختصة مواطنا فرنسيا من أصول جزائرية، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بترويج المشروبات الكحولية بدون رخصة، ومبحوثا عنه على الصعيد الدولي بموجب أمر دولي بإلقاء القبض صادر في حقه من طرف السلطات القضائية الفرنسية.

وكانت مصالح ولاية أمن الدار البيضاء قد أوقفت المشتبه فيه بعدما تم ضبطه وهو في حالة تلبس بترويج الخمور بدون رخصة بداخل مطعم يشرف على تسييره بحي “العنق” بمدينة الدار البيضاء، وذلك قبل أن تسفر عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز 2378 قنينة من المشروبات الكحولية.

كما أظهرت عملية تنقيط المشتبه فيه في قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “إنتربول” أنه يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية، وذلك لتنفيذ حكم قضائي صادر في حقه لتورطه في شبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي لمخدرات الهيروين والكوكايين والشيرا ما بين دولتي إسبانيا وفرنسا.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه، البالغ من العمر 47 سنة، للبحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة بمدينة الدار البيضاء، وذلك قبل أن تتم إحالته على العدالة بعد استكمال إجراءات البحث.

الدار البيضاء ترويج المشروبات الكحولية جزائري مطعم

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‫تعليقات الزوار

1
  • عاشت ألمانيا العضيمة والجميلة وعاشت أمريكا
    الأربعاء 17 مارس 2021 - 19:35

    أساسا الخمر ليس محرما بل كل ما في الأمر هو أنه يضر على قد ما ينفع ولهذا هنيئا لي بالخمر الذي هو بمثابة مياه عادية ولكن الذي يجب أن أحذر منه هو المخدرات السامة التي تعذب المرء وتجعله ينسى نفسه

    -6
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