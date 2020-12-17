خوذة جديدة لقائدي الدراجات النارية من Arai

أعلنت شركة Arai عن إطلاق خوذة كاملة جديدة لقائدي الدراجات النارية، والتي تهدف لتلبية متطلبات قائدي الدراجات النارية الرحالة.

وأوضحت الشركة اليابانية أن الخوذة Quantic الجديدة تتوافق مع معيار ECE R22-06 الجديد، مشيرة إلى أن الغلاف الخارجي للخوذة مصنوع من تركيبة (PB e-cLc)، وهي عبارة عن بلاستيك خاص مقوى بالألياف الزجاجية، وتعمل هذه المادة الجديدة على خفض الوزن وزيادة المتانة في نفس الوقت، وتمتاز الطبقة الداخلية EPS بليونة كبيرة وكثافة عالية لامتصاص طاقة التصادم.

واعتمدت شركة Arai في خوذتها Quantic الجديدة على شكل جديد تماما للتهوية لأول مرة؛ حيث تشتمل الخوذة الجديدة على ما يبلغ مجموعه 12 فتحة للتهوية لضمان الجو المريح أثناء الاستعمال، فضلا عن إمكانية تركيب نظام اتصال متطور.

وأكدت الشركة اليابانية أنها قامت بإعادة تصميم التجهيزات الداخلية بالكامل، لضمان أقصى قدر من الراحة أثناء الارتداء، ويمكن إزالة وسادة الخوذة، المصنوعة من النايلون المصقول، لتنظيفها أو غسلها أو تعديلها، كما تشتمل الخوذة على جيب صغير في نطاق الرقبة، يمكن استعماله لتخزين الكابلات الطويلة لأي نظام اتصال.

وأعلنت شركة Arai عن طرح الخوذة الكاملة Quantic الجديدة بسبعة ألوان وبمقاسات مختلفة بدءا من XS وحتى XXL.