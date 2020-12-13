خوذة ذكية ترسل رسالة بريد إلكتروني عند وقوع حادث

أطلقت شركة كوين ديزاين الخوذة الذكية Quest الجديدة، والتي يمكنها طلب المساعدة عند وقوع حادث لراكب الدراجة النارية من خلال إرسال رسالة بريد إلكتروني.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الخوذة الذكية الجديدة مزودة بوحدة بلوتوث ومستشعر تصادم، كي تتمكن من التعرف على وقوع حادث للدراجة من خلال الخوارزميات المخزنة.

وبمساعدة الهاتف الذكي يتم إخطار ثلاث جهات اتصال تم تحديدها مسبقا عن طريق رسالة بريد إلكتروني أو رسالة قصيرة SMS أو رسالة Push، كما يتم تحديد موقع الحادث عن طريق نظام S.O.S.

ويمكن للخوذة التفريق بين السقوط على الأرض والسقوط بسبب حادث، كما أنه يمكن لقائد الدراجة إلغاء مكالمة الطوارئ، ونظام S.O.S يدويا.

وتعتمد الخوذة، التي يبلغ وزنها 1.7 كيلوغرام، على مواد عالية الجودة مثل ألياف الكربون وألياف الزجاج، بالإضافة إلى البوليسترين عالي الجودة.

وتتوفر الخوذة الذكية Quest الجديدة بمقاسات من XS إلى XXXL وبسعر يبلغ 699 دولارا أمريكيا.