خويي: أنا "بنت المسرح" .. والدراما المغربية تحتاج ممثلين حقيقيين

تقول الممثلة سعاد خويي إن بعض شركات الإنتاج بالمغرب تحتاج الاستعانة بممثلين حقيقيين، وعدم تغليب كفة الممثلين القادمين من عوالم مواقع التواصل الاجتماعي؛ وهو الأمر الممتنع في “غياب هيكلة للميدان، وغياب نقابة تدافع عن حقوق الممثلين”.

جاء هذا التصريح خلال مشاركة خويي في برنامج “FBM المواجهة”، الذي تعرضه قناة “ميدي 1 تيفي”، ويقدمه الإعلامي بلال مرميد.

وتضيف سعاد خويي: “ولو اشتغلتُ في شهر رمضان الجاري، فهناك من لم يعمل. وأحيي جرأة بعض شركات الإنتاج التي دافعت عن أن الدراما تحتاج ممثلين حقيقيين”، علما أن هناك شركات الإنتاج “يغطي فيها مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي على الممثلين المكرسين والمكونين”.

وتستدرك الممثلة البارزة قائلة: “نحتاج التطعيم بهم؛ لكن لا يمكن أن يشكلوا الأغلبية، ويُفرَضوا على الممثلين”.

وحول شخصيتها في مسلسل “بنات العساس”، قالت الممثلة المغربية إنه قد اقتُرِحَت عليها أعمال أخرى؛ “لكن هذا العمل الذي أعجبت به”، مؤكدة، في الآن ذاته، أن الرأي في تجارب الأداء كان “لفريق الإنتاج والمخرج”.

ورأت خويي في هذه العودة، مع ممثلين آخرين، “ردا للاعتبار للاعبين الذين كانوا منذ زمن على دكة الاحتياط، وأنا منهم، علما أن إمكانياتي معروفة”. قبل أن تضيف: “في مساري كممثلة، شفيت غليلي في الأداء، وأنا راضية الآن ولم يعد عندي نفس العتاب، ولو أني أستمر في العتاب لأن ممثلين آخرين يجب أن يمثلوا”.

وترى سعاد خويي أن الوضع الاجتماعي لكثير من الفنانين “لا يمكنهم من قول لا”، مما يضطرهم إلى القبول بأداء أعمال عديدة في الآن ذاته، ثم زادت معلقة: “أعاتب من يأتون بهم علما أن لهم اختيارا، يمكن معه إعطاء نفس جديد للأعمال بعيدا عن التكرار، حتى نكتشف أداء جديدا”.

وحول ارتباط شهرتها بـ”فرقة المسرح الوطني”، وتجربتها المسرحية، تقول الممثلة: “أنا بنت المسرح، وخريجة معهد للمسرح، ولا يمكن أن أستغني عنه. وما زلنا نعمل في الفرقة، ونعد مسرحيات، ونذهب في جولات داخل المغرب وخارجه، واشتغلت مع فرقة أخرى، وكان الإقبال جيدا في مسرحيات مثل “شغل العيالات”، و”العشق الكادي”، و”برلمان النساء”؛ لكن لفرقة المسرح الوطني جمهورها، وهناك فِرق أخرى تبني قاعدتها الجماهيرية، ولن تكون لها نفس الشعبية، وهذا أكيد، ولم أقبل الاشتغال مع عدد من الفرق، لأني أريد الاشتغال مع فرقة لها طقوسها، وقوانينها، وعملُها جيد”.

وبعد سنين من مراكمة التجارب الفنية، تقول سعاد خويي إنها تظن أنها قد “وصلت إلى نضج فني كبير”، ووضحت أن وضعها في تشخيص الأدوار الكوميدية كان صدفة، ولو أنها بنت شخصيتها الكوميدية بعد ذلك مع ممثلين كبار، فَخلال تكوينها بمعهد الفن المسرحي والتنشيط الثقافي بالرباط “كان لي اتجاه آخر، وهاجس الأدوار المركبة”. قبل أن تسلط الضوء على إشكال “الحاجة إلى نصوص في الكوميديا” في المشهد المغربي؛ لأن “الكوميديا في تصوري هي كوميديا الموقف”.

ومع طول غيابها عن السينما، تقول سعاد خويي إنها “نسيت شكل أستوديو التصوير في السينما، وأظن أنهم نسوني أيضا”.

وبعيون دامعة، تحدثت سعاد خويي عن الممثل البارز الراحل عزيز موهوب، قائلة: “كلما أتحدث عنه أتحدث عنه بغصة.. لقد كان أبا وصديقا وأخا، وكان يؤمن بي كثيرا، وكان يقول لي إن إمكانياتي هائلة، ويتمنى أن يراها الناس، وتمنيت أن يكون حاضرا ليرى “بنات العساس””.