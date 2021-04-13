خيارات "الإغلاق الليلي" ترفع أسهم "العمل عن بعد" خلال شهر رمضان‬

عائدا لغلق أبواب مختلف المؤسسات والمقاولات، يلقي خيار العمل عن بعد بكامل ثقله على شغيلة قطاعات عديدة، بالعودة إلى انتشار السلالة المتحورة من فيروس “كورونا”، وكذا الإغلاق التام الذي يطبع مختلف المرافق صباح شهر رمضان.
وبعد عودة تدريجية لعديد المؤسسات نحو الاشتغال حضوريا بعدد المشغلين كاملا، أو بنصف الفريق، تعود هواجس الإصابة الجماعية لتطرح سؤال السلامة الصحية بالعديد من المعامل والمصانع التي فجرت بؤرا وبائية خلال السنة الأولى من “كورونا”.
وتتدارس مؤسسات إمكانية اللجوء مجددا إلى العمل عن بعد، استحضارا للخصوصية التي تطبع شهر رمضان بدوره، حيث تضطرب الإنتاجية الفردية بحكم الصيام، كما بدأ الاعتياد على وضع العمل المنزلي محفزا للمؤسسات لتقليص مصاريف المكاتب.
وأعطت مقاولات عديدة الضوء الأخضر لموظفيها من أجل العمل عن بعد خلال رمضان، في ظل إغلاق العديد من الفضاءات في شهر الصيام، ثم إصدار السلطات لبلاغ تقييد حركة التجوال الليلي، وبالتالي تقلص حاجات الناس إلى الخروج.
بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أورد أن المغرب اجتاز فترات وبائية أخطر بكثير من الحالية، منبها إلى الخطر الذي يحدق بالاقتصاد الوطني في حالة استمرار الإغلاقات وإيقاف عجلة الدوران الاقتصادي.
وأضاف الخراطي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن الجامعة لم تتوصل بأية شكايات تفيد ضعف أداء الموظفين خلال فترة العمل عن بعد؛ لكن وجب الانتباه إلى أنه ليس بمقدور الجميع الولوج إلى الأنترنيت والخدمات الرقمية، وبالتالي وجب استحضار هذا الأمر.
وأشار الفاعل الحقوقي إلى أن الإغلاق خيار صعب جدا، مطالبا بضرورة اعتماد خدمات التوصيل ليلا، من أجل ضمان تلبية كافة احتياجات المواطنين، خصوصا المتعلقة منها بأمور المطبخ والدواء، مؤكدا أن استشارة جميع المعنيين بالقرار تظل مهمة.
واش العمل عن بعد لي خدام فالشركات اما مول القهوة ومول الحانوت ومول الماكلة وزيد وزيد غادي يصيفطو الماكلة والقهوة فميساج
من يسمع الاغلاق يظن اننا سنطبق قانون الصين.. الاغلاق الليلي في سيكون بالدرجة الأولى على المساجد والمحال التجارية والمقاهي والمطاعم والحمامات.. أما البشر فبعد الإفطار تجده في الدروب والشوارع والمتنزهات وكذلك الباعة أصحاب العربات لن يلتزموا بالحضر الليلي..
راه درويش كيموت وميقدرش يخدم عن بعد بتقنية حديثا اش يدير لي كدير فراشة من بعد لفطور اش يدير لي خدام غير شيفور في طاكسي وتباغه روسيطا وباغي يخدم من بعد لفطور باش يوكل وليدتو واش هد طبقة محدهاش لحق تعيش معدناش حنا لحق ناكلو ونشربو راه ناس عدها وليدات وهزا عائلة راه مني غدي يتمنعو تراويح راكم سديتو باب الرزق على بزاف طبقات فكرو في لي خدادم غير في قهوى على ناس ونهار كامل هو واقف على رجليه كتسخر على ناس واش هد طبقة اش دير عندها وليدات عندها عائلة . الله يشوف من حال درويش
علاش متخليش القهاوي و المطاعم و المحلات التجارية ميخدموش خدمات التوصيل في رمضان ؟؟؟ هل تعلم لسلات ليك البوطا مورا الفطور غاتبقا لا عشا لا سحور ¡¡¡
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دبا الى تسلاتلك البوطا مور العشا نصوموا الليل ونزيدوا النهار في سبيل هاذ القرارات الرادمة لدرويش من طرف الحكومة ، اما هما التالي فيهوم عندو 3 دالبوطات عامرين فلاكاف والدرويش مسكين مكيعمر البوطا تا كتخوا وينعسها على فمها ،الله ياخذ الحق ورمضان كريم لكل الدراوش
سبحان الله بعض الاشخاص تطبق عليهم. مقولة في كل واد يهيمون…. اليوم عدد من لمهن تضررت بسبب الحجر او إغلاق ليلى لاينفع معه استبدال للحرفه ولمشكل الكبير والعويض من كانو بالأمس يدافعون عل مضلوم ومقهور بعد وصولهم لمنابع القرار انقلبو مليون درجه اسي وزير حكومة لبجدا من الذي قال لك ان لمغاربه يريدون إقفال باب رزق عل ملاين لمغاربه ذكرتني بخرجات بنكران بهلوانيه حين خرج وقال شعب باغي مني نزيد في ثمن لغروال واشطر كهرما وحذف لمقاصه كان ييتحمر لمغاربه ويضحك. عليهم وانت كذالك تستغبي شعب انت ومن يصفق لك لأن اجرتكم تعويضات متيازات ترقيات تعليمات مناصب وظائف زبونيه ولمحسوبيه لحزببه مضمونه لكم في عز ازمه تمر منه لبلاد والعباد من ضهر لبسطا الزبن يدفعون حزمه من انواع ضرائب وجبيلت وتامين مرتفع تكلفه لتتفطحو ارئيس حكومة لبجدا مايسعنا الا ان نشكوكم الله سبحانه تعلي عل كل قرارت وعل كل املات وعل كل حكره الذي ماريتموها عل هد المواطن المغربي طيله 11سنه نعمخوصصثم تعليم افلستموه خوصصتم صحه لتنالو رضا الغرب ويساعدوكم في أن توتو لكرسي مد الحيات ولكن الله موجود وجي ويبق حي حت مرا فيكم عذاب شديد في دنيا وآخره قهرت
شوية بشوية غادي نوليو نلصقو فرمضان ضعف الانتاج وضعف الجودة واشياء أخرى.. وغادي ويليو يبانو مزياااان هادوك مالي والافطار العلني وديرو بحال تركيا وتونس..
حتى واحد ماقاليك سهر مع التلفزة حتى للصباح ونعس ثلاثة السوايع وسير تخدم.. حتى واحد ماقاليك سير تبلى بالكارو والحشيش ودوز النهار خاسر وماباغي دير والو.. حتى واحد ماقاليك دخل الفكرة ديال رمضان ماشي ديال الخدمة لراسك.. رمضان ديال الليل ماشي النهار رمضان ديال السهير والنشاط.. اودي كون غير سهران كتصلي ولا كتقرا القرآن تنفع راسك بعدا.
أكبر الغزوات والفتوحات الاسلامية كانت فرمضان. والناس اللوالا كانوا كيخدمو فرمضان أكثر من الايام الاخرى حيت ناقص وقت الماكلة وتوجادها.
رمضان ديال الاجتهاد فكلشي ماشي عاد حنا بغينا نشبعو فيه نعاس.
أما القضية ديال العمل عن بعد راها مزيانة خصوصا للي مامزوجينش أو للي مزوجين وما عندهمش الدراري.. أما للي عندو الدراري خصوصا الى باقيين صغار الله يحسن عونهم.
رمضان مبارك وتقبل الله صالح الاعمال.
الاستثمار الاجنبي او الجالية ضعيف جدا .ومن الاسباب الرئيسية هي القطاع الصحي المغربي والتعليم العمومي او الخاص .نريد الاستثمار في المغرب الام للنهوض بمغرب جديد هناك محفزات عديدة ولكن من دون تعليم او الصحة !!!!!
رمضان كريم للجميع، مع كل الإحترام و التقدير حكومة دون المستوى و قرارات فاشلة وفي رئي المسؤول الأول على كل مايحدث هم المواطنين
باركه من هدره خاويه و تفاهات سولاله متمحوره سلاله اسلاميه سلاله العتمانيه اش غادي اياكل الشعب ؟؟تهدرو علي البعد و الشركات هدوك قادين علي ريوسهم قولو لينا لي شمكاره و بائع المتجول و اصحاب الكرارس و الحماله و اصحاب بيزابي و كرديانات حارس السيارات و كل مغربي لي مفخالوش تا جوج فرانك اش اياكل او امكن ابونا العتماني قال المغاربه كرماء غادين اصدقو علي المساكن كل سنه نفس الشيء … اوا غير ىتاح السي العتماني و لكن نهار نسمعوك مريض اوداوك المستشفي غادي نجيبو احواش و نفرحو ضمرتي البلاد و قهرتي المغاربه و الحمد الله كلشي كيدعي عليك و الله كبير و عادل …. لا انت و لا الحكومه …. الله الوطن الملك