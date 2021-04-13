خيارات "الإغلاق الليلي" ترفع أسهم "العمل عن بعد" خلال شهر رمضان‬

عائدا لغلق أبواب مختلف المؤسسات والمقاولات، يلقي خيار العمل عن بعد بكامل ثقله على شغيلة قطاعات عديدة، بالعودة إلى انتشار السلالة المتحورة من فيروس “كورونا”، وكذا الإغلاق التام الذي يطبع مختلف المرافق صباح شهر رمضان.

وبعد عودة تدريجية لعديد المؤسسات نحو الاشتغال حضوريا بعدد المشغلين كاملا، أو بنصف الفريق، تعود هواجس الإصابة الجماعية لتطرح سؤال السلامة الصحية بالعديد من المعامل والمصانع التي فجرت بؤرا وبائية خلال السنة الأولى من “كورونا”.

وتتدارس مؤسسات إمكانية اللجوء مجددا إلى العمل عن بعد، استحضارا للخصوصية التي تطبع شهر رمضان بدوره، حيث تضطرب الإنتاجية الفردية بحكم الصيام، كما بدأ الاعتياد على وضع العمل المنزلي محفزا للمؤسسات لتقليص مصاريف المكاتب.

وأعطت مقاولات عديدة الضوء الأخضر لموظفيها من أجل العمل عن بعد خلال رمضان، في ظل إغلاق العديد من الفضاءات في شهر الصيام، ثم إصدار السلطات لبلاغ تقييد حركة التجوال الليلي، وبالتالي تقلص حاجات الناس إلى الخروج.

بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أورد أن المغرب اجتاز فترات وبائية أخطر بكثير من الحالية، منبها إلى الخطر الذي يحدق بالاقتصاد الوطني في حالة استمرار الإغلاقات وإيقاف عجلة الدوران الاقتصادي.

وأضاف الخراطي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن الجامعة لم تتوصل بأية شكايات تفيد ضعف أداء الموظفين خلال فترة العمل عن بعد؛ لكن وجب الانتباه إلى أنه ليس بمقدور الجميع الولوج إلى الأنترنيت والخدمات الرقمية، وبالتالي وجب استحضار هذا الأمر.

وأشار الفاعل الحقوقي إلى أن الإغلاق خيار صعب جدا، مطالبا بضرورة اعتماد خدمات التوصيل ليلا، من أجل ضمان تلبية كافة احتياجات المواطنين، خصوصا المتعلقة منها بأمور المطبخ والدواء، مؤكدا أن استشارة جميع المعنيين بالقرار تظل مهمة.