خيارات الاحتجاجات الميدانية والافتراضية تفرق النقابات في "عيد الشغل"

لم يستقر الصوت النقابي على رد واحد يُبعث إلى الحكومة بخصوص احتفالات “فاتح ماي”؛ فأمام قرار المنع الصادر عن السلطات، أبدت مركزيات تفهمها، فيما احتفظت أخرى بخيار الاحتجاج ولو بشكل رمزي.

وفي وقت تغيب فيه التفاعلات النقابية مع القرار الحكومي، أبدى الاتحاد المغربي للشغل رفضه مسبقا للاحتجاج الميداني خوفا على الصحة العامة، فيما تطرح الكونفدرالية الديمقراطية للشغل احتجاجات رمزية.

وقررت الحكومة، يوم الثلاثاء الماضي، منع جميع الاحتفالات الميدانية ذات الصلة بالعيد السنوي للعمال يوم فاتح ماي 2021، تفاديا لكل ما من شأنه خرق حالة الطوارئ الصحية.

قرار لا يعنينا

الميلودي مخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، قال إن القرار الحكومي لا يعني الاتحاد المغربي للشغل، بعد إصدار الأمانة الوطنية قرارها القاضي بعدم النزول إلى الشارع، مسجلا أن مركزيته النقابية منظمة مسؤولة.

وأضاف مخارق، في تصريح لهسبريس، أن الصحة العامة أولوية لدى الاتحاد، منبها إلى أن حجم الأرقام التي تسجلها تظاهرات فاتح ماي دفع إلى اتخاذ هذا القرار، (نزول 58 مدينة وآلاف العمال).

وأوضح القيادي النقابي أن تخليد هذه التظاهرة سيكون افتراضيا فقط، كما سيتم تدشين نصب تذكاري تكريمي لأرواح ضحايا الغرق بمعمل طنجة، مطالبا الحكومة بتبيان الحقيقية والإجراءات التي قامت بها لوقف مثل هذه الحوادث.

ورفض مخارق، في ذكرى “عيد العمال”، محاولات الحكومة تمرير قانون إضراب رجعي، وقانون الإضراب الذي ينتهك حقوق الإنسان، معتبرا توقفه داخل البرلمان انتصارا للمركزيات النقابية.

وقفات رمزية

عبد الحق حيسان، المستشار البرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال إن شعار النقابة هو “لا لاستغلال الظرفية للإجهاز على الحقوق”، وهو “يلخص تماما رؤيتنا للقرار الحكومي”، مسجلا أن استغلال الجائحة لضرب الاحتجاجات أمر مرفوض.

وأشار حيسان، في تصريح لهسبريس، إلى أنه “في عز أزمة كورونا، لم تصدر الحكومة أي توصيات تفيد منع الاحتجاج، لكن النقابات التزمت بتفادي أي تطور لمنحى الجائحة بالبلاد”.

وأضاف المستشار البرلماني أن “الجائحة صارت مسوغا لكافة القيود التي تفرض على الحريات العامة”، منبها إلى أن “الاكتظاظ الحقيقي يوجد بالأسواق والقطارات”، موردا أن “هناك انتقائية كبيرة في تدبير الوضع الصحي بالبلد”.

وأكمل حيسان تصريحه قائلا إن “احتجاجات النقابات تجري في الشارع العام وبعيدة عن الفضاءات المغلقة وتنظمها إطارات مسؤولة”، مشيرا إلى أن “الكونفدرالية لن تنظم مسيرات، لكنها في المقابل ستجسد وقفات رمزية”.