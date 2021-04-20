خيانة الأمانة في قصر أمير قطر بمراكش

أدخلت محكمة الاستئناف بمراكش، الاثنين، ملف موظفة تعمل بقصر أمير دولة قطر بمراكش إلى المداولة، في انتظار أن يصدر الحكم في هذا الملف يوم الـ26 من شهر أبريل الجاري.
ووفقا لصك الاتهام وملتمسات وكيل الملك، تمت متابعة المتهمة من أجل خيانة الأمانة والتزوير في محررات تجارية واستعمالها.
وسبق للغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية أن قضت في حق هذه المتهمة بسنتين حبسا نافدا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، والحكم بأدائها لفائدة الشركة المطالبة بالحق المدني تعويضا إجماليا قدره 100 ألف درهم مع إتلاف الوثائق المزورة.
وترجع حيثيات هذه القضية إلى افتحاص مالي قامت به شركة مكلفة بتسيير قصر أمير دولة قطر بمراكش، لتكتشف خصاصا ماليا في حساباتها يقدر بما يفوق 200 مليون سنتيم. وعلى إثر ذلك، وجه ممثلها القانوني شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، في مواجهة هذه الموظفة.
هي لها سوابق ……في نفس الجرم…..ورجعة لتلك الوظيفة…..
؟
الله الله إذا كان الخبر صحيحاً ستنطبق عليها مقولة:القط تايهرب من دار العرس
وسبق للغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية أن قضت في حق هذه المتهمة بسنتين حبسا نافدا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، والحكم بأدائها لفائدة الشركة المطالبة بالحق المدني تعويضا إجماليا قدره 100 ألف درهم مع إتلاف الوثائق المزورة.
وترجع حيثيات هذه القضية إلى افتحاص مالي قامت به شركة مكلفة بتسيير قصر أمير دولة قطر بمراكش، لتكتشف خصاصا ماليا في حساباتها يقدر بما يفوق 200 مليون سنتيم.
لو قدر للمتهمة إعادتها لفعلت . ذلك وحسابيا 200 مليون منقوص منها 10 مليون و500 درهم الباقي هو 189 مليون و 9500 درهم مقابل حبس لمدة سنتين عملية مربحة علاش اللي ماتعاودش إلى تاحت الفرصة .
هكذا هي الأعمال. المال تم المال والمال لغة الأعمال.
ليست موظفة بل هي مستخدمة الموظفة من لها رقم التأجير وتتخلص راثبها من وزارة المالية .
السلام عليكم
تعرفون لماذا الأجانب وحتى المغاربة لا يستثمرون؟
لأنه ببساطة ليست هناك ثقة، والكل يسرق الكل ، وإذا خسرت الملايين في مشروعك يأتي من يسرقك أو يضع لك عصا في العجلة، أو ينشأ لك نقابة لابتزازك…
أصبحنا أمة يضرب بهم المثل لاكن في النقيض.
تخلينا غن الدين والأخلاق والحشمة والعفة، واصبحت السرقة فهلوة وشطارة والنموذج حديدان.. فعوقبنا لقلة تعففنا عن الحرام.
اللهم الفلوس تحت الوسادة ومريضنا ما
عندو باس، هذا ما كاين.