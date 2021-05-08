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تعليقات الزوار2
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أمرابط يحدد موقفه من تمديد العقد في النصر
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23:28
العالم يحتفي بيوم شجرة الأركان بمبادرة مغربية
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22:09
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20:06
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المغرب يمدد تعليق الرحلات الجوية مع أوروبا
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الحسناوي يتقمص دور البطل في ثوب حارس المرمى
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18:05
أمير الكويت يبعث رسالة إلى الملك محمد السادس
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منظمة الصحة تمنح موافقة طارئة لـ"سينوفارم"
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17:35
إتمام المرافعات يؤخر ملف رئيس جماعة مزوضة
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تفاصيل عدد الملقحين والمصابين بفيروس "كورونا"
الدار البيضاء ….مؤتمر انفا لقاء الرءيس الامريكي روزفلت ووينستون تشيرشيل البريطاني ومحمد الخامس……اين هي الدار البيضاء ذاك الزمان والحاضرة المتمدنة على كل الواجهات….العشواءية والفوضى والفساد والتشويه العمراني…..الى اين…!!!؟
الدار البيضاء مفخرة الوطن والقلب الاقتصادي النابض للمملكة لكن مع الأسف الشديد الرياح تهب فيما لا تشتهيه السفن :عمران تلو العمران في غياب استراتيجية بعيدة المدى للتوسع العمراني والضرب من حديد على مخالفي القانون العمراني لأجل المصلحة الشخصية الربحية الانية على حساب المنفعة العامة