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‫تعليقات الزوار

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  • Ayoub
    السبت 8 ماي 2021 - 00:42

    الدار البيضاء ….مؤتمر انفا لقاء الرءيس الامريكي روزفلت ووينستون تشيرشيل البريطاني ومحمد الخامس……اين هي الدار البيضاء ذاك الزمان والحاضرة المتمدنة على كل الواجهات….العشواءية والفوضى والفساد والتشويه العمراني…..الى اين…!!!؟

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  • نورالدين المعتدل
    السبت 8 ماي 2021 - 00:46

    الدار البيضاء مفخرة الوطن والقلب الاقتصادي النابض للمملكة لكن مع الأسف الشديد الرياح تهب فيما لا تشتهيه السفن :عمران تلو العمران في غياب استراتيجية بعيدة المدى للتوسع العمراني والضرب من حديد على مخالفي القانون العمراني لأجل المصلحة الشخصية الربحية الانية على حساب المنفعة العامة

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