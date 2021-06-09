دار الخمار الكنوني تحتفي بالمسرح في القصر الكبير

من المرتقب أن تحتضن قاعة دار الثقافة محمد الخمار الكنوني بالقصر الكبير، يومي 14 و15 يونيو الجاري، الدورة الـ 13 للمهرجان الإقليمي للمسرح المدرسي.

جاء ذلك في بلاغ للمديرية الأقليمية لقطاع التربية الوطنية بإقليم العرائش والفرع الإقليمي لجمعية تنمية التعاون المدرسي، وهما المؤسستان اللتان ستشرفان على تنظيم المهرجان.

وأبرز المصدر ذاته أن تنظيم هذا النشاط المدرسي الإقليمي “يجري اعتبارا للأهمية التي تكتسيها أنشطة التعاون المدرسي في المنظومة التربوية، وفي سياق مواصلة تفعيل مقتضيات أحكام القانون الإطار رقم 51/17، الذي يهدف إلى تأطير مختلف التدابير الخاصة بالمشروع رقم 10 المتعلق بالارتقاء بالحياة المدرسية وأجرأتها، كما يسعى النشاط إلى ترسيخ الثقافة المسرحية في الوسط المدرسي وتكريس القيم والمبادئ التربوية والفكرية والثقافية النبيلة”.