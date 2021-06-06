'داعش" يعلن مقتل زعيم "بوكو حرام" الإرهابية

أعلن تنظيم “داعش” في غرب إفريقيا، الأحد، عن مقتل زعيم جماعة “بوكو حرام” النيجيرية المتطرفة، أبي بكر شيكاو.

وقال شخص يزعم أنه أبو مصعب البرناوي، زعيم “ولاية غرب إفريقيا” التابعة لـ”داعش”، في تسجيل صوتي، إن أبا بكر شيكاو قتل في 18 ماي، بعد تفجير عبوة ناسفة عندما لاحقه مسلحون في أعقاب معركة، حسبما ذكرت وكالة “رويترز”.

وأبلغ شخصان على معرفة بالبرناوي وكالة “رويترز” بأن الصوت الذي في التسجيل هو فعلا لزعيم ما يعرف بـ”ولاية غرب إفريقيا”.

يذكر أن تقارير صحافية ذكرت أن شيكاو أصيب بجروح خطيرة، بعدما حاول أن ينتحر، حتى لا يقع في قبضة مسلحين تابعين لـ”داعش”، بعد اشتباكات بين “بوكو حرام” و”داعش”، المنافس لهم بولاية بورنو، شمال نيجيريا.

وبرز اسم شيكاو على المستوى العالمي بعد سنة 2014، عندما قامت جماعته المتطرفة بخطف المئات من تلميذات المدارس، وانطلقت حملة واسعة، وقتئذ، من أجل تحريرهن.

وقد تولى شيكاو زعامة جماعة “بوكو حرام”، التي كانت تعرف في وقت سابق بـ”جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد”، بعد مقتل زعيمها السابق محمد يوسف سنة 2009 من قبل الشرطة.