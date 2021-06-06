'داعش" يعلن مقتل زعيم "بوكو حرام" الإرهابية

'داعش" يعلن مقتل زعيم "بوكو حرام" الإرهابية
الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:28

أعلن تنظيم “داعش” في غرب إفريقيا، الأحد، عن مقتل زعيم جماعة “بوكو حرام” النيجيرية المتطرفة، أبي بكر شيكاو.

وقال شخص يزعم أنه أبو مصعب البرناوي، زعيم “ولاية غرب إفريقيا” التابعة لـ”داعش”، في تسجيل صوتي، إن أبا بكر شيكاو قتل في 18 ماي، بعد تفجير عبوة ناسفة عندما لاحقه مسلحون في أعقاب معركة، حسبما ذكرت وكالة “رويترز”.

وأبلغ شخصان على معرفة بالبرناوي وكالة “رويترز” بأن الصوت الذي في التسجيل هو فعلا لزعيم ما يعرف بـ”ولاية غرب إفريقيا”.

يذكر أن تقارير صحافية ذكرت أن شيكاو أصيب بجروح خطيرة، بعدما حاول أن ينتحر، حتى لا يقع في قبضة مسلحين تابعين لـ”داعش”، بعد اشتباكات بين “بوكو حرام” و”داعش”، المنافس لهم بولاية بورنو، شمال نيجيريا.

وبرز اسم شيكاو على المستوى العالمي بعد سنة 2014، عندما قامت جماعته المتطرفة بخطف المئات من تلميذات المدارس، وانطلقت حملة واسعة، وقتئذ، من أجل تحريرهن.

وقد تولى شيكاو زعامة جماعة “بوكو حرام”، التي كانت تعرف في وقت سابق بـ”جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد”، بعد مقتل زعيمها السابق محمد يوسف سنة 2009 من قبل الشرطة.

أبو بكر شيكاو بوكو حرام تنظيم داعش غرب إفريقيا

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‫تعليقات الزوار

12
  • KING SING
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:38

    هاهو اكبر دليل على ان داعش وبوكو حرام هما على باطل: محاولة انتحار شيكاو، فهل المؤمن ينتحر؟!!!!!!! حتى ولو وقع في الاسر !

    51
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  • rach
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:39

    أحلامهم غزو الفضاء وإستيطان المريخ….أحلامنا خروج المهدي ونشر الإسلام وقتل الكفار….
    الفرق بين الأحلام والأمنيات
    أهل العلم vs أهل الخرافة

    -33
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  • الذئب الماكر
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:43

    لماذا لن تنجح دولة الخلافة
    لسببين
    الأول: أن دولة الخلافة تم بناؤها على شرائع كانت تصلح لبناء إمبراطورية قبل 1400 سنة، الآن هذه الشرائع لا تصلح حتى لإدارة حظيرة دواجن، تغيرت الأشياء كثيرا خلال 1400 سنة.
    الثاني: تاريخيا لم يحدث أبدا أن إمبراطورية إنهارت ثم قامت من جديد
    أكبر إمبراطورية حجما في التاريخ كانت
    إمبراطورية المغول
    اليوم منغوليا دولة بائسة فقيرة لا يكاد يشعر بوجودها أحد

    -33
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  • محمد المغربي
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:48

    هذه المجموعات صناعة غربية لاحتلال و تدمير البلدان العربية و الإسلامية.

    33
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  • MARROQUI
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 01:17

    “داعش” “وبوكوحرام” الإرهابياتان تتقاتلان: “اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا من بين أيديهم سالمين”

    12
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  • تحصين التخلف بالدين
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 03:33

    اتسائل معى نفسي هل هؤلاء مسلمون. هذا ما انتجه الفكر الوهابي التيمي تكفير وسفك الدم

    3
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  • محمد سعيد KSA
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 06:27

    السلام عليكم

    بصفتي متابع للتمدد المخابراتي الإيراني لتصدير الثورة الإيرانية في الشرق الاوسط وأفريقيا، لم تظهر بوكو حرام إلا بعد ان نجحت إيران في تأسيس التشيع بنيجيريا وإقامة مواكب تسميها مواكب حسيسنسه في محرم، لماذا نيجيريا ؟ ليس لأن لدييها إحتياطيات نفط وحسب ولكن موقعها القريب أيضا من دول المغرب الكبير، كماشة من الشرق على الدول العربية المشرقية من طرف ودول المغرب الكبير من الغرب، إيران إستخدمت داعش في العراق وسوريا وبقوة للتمدد وضرب المدن السنيه.

    -7
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  • Said
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 07:04

    الإرهابيين لعبة قدرة من المخابرات الأجنبية لتخريب البلدان

    3
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  • مواطن
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 09:33

    داعش إبتكار غربي لينهك البلدان الإسلامية ويضعفها.مثلها كمثل المخدرات.صناعة وسياسة غربية.

    1
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  • الصراحة على عين ميكا
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 09:56

    مرتزقة لاعلاقة لهم بالإسلام صناعة مخابراتية لتدمير واستنزاف الدول

    3
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  • متتبع
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 10:56

    جنرال جزائري يقول أن لا علم له ولا علم للجنرالات الآخرين بمقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية

    1
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  • sarah
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 11:48

    Abubakar Shekau s’est fait explosé pour ne pas se faire capturer par les terroristes de Daesh. Lui et son groupe se sont séparés de Daesh car mécontent de la nomination d’un nouveau chef à sa place et d’autres problèmes internes.

    0
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