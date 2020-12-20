بخلاف سفراء أمريكا السابقين، الذين كانوا يكتفون بالجملة الدبلوماسية التي تقول: “موقف أمريكا ثابت من نزاع الصحراء”، كلما طرح عليهم سؤال القضية الوطنية المغربية، رسم السفير الأمريكي الجديد دافيد فيشر لنفسه مكانا مميزا عند المغاربة بمبادرته إلى إعلان اعتماد الولايات المتحدة الأمريكية خريطة المغرب كاملة؛ وهي مبادرة لا يمكن أن يقوم بها السفير بشكل تلقائي لو لم يكن هناك مجهود في الكواليس.
وبخلاف سفراء سابقين، حرص السفير فيشر، الذي يظهر بين الفينة والأخرى رفقة زوجته في العاصمة الرباط بعيدا عن إجراءات البرتوكول، على إظهار احترام خاص لمعتقدات المغاربة منذ أول زيارة ميدانية خصصها لمسجد الحسن الثاني في الدار البيضاء، مع رافق ذلك من تعريف بالسفير على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للسفارة، حيث ظهر فيشر وهو يصف المغرب بـ”أحد أقدم حلفاء أمريكا”.
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي كما هي العادة صادق على تعيين السفير فيشر في الرباط بعد عملية معقدة اجتاز فيها كافة الاختبارات بنجاح. وربما لا يعلم كثير من المغاربة أن هذا الدبلوماسي الأمريكي يعد أحد المقربين من الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، لذلك لم يكن غريبا توافق الرأي بينهما في ما يتعلق بالقضية الوطنية.
وقد كتبت الصحافة الأمريكية أن دافيد فيشر تبرع لصالح الحملة الرئاسية لدونالد ترامب بمبلغ 250 ألف دولار، في تصرف لا يعد غريبا عن رجل أعمال يسير إحدى أعرق شركات بيع السيارات الفخمة في الولايات المتحدة الأمريكية.
وحتى الآن تسير مهمة السفير الأمريكي في الرباط بهدوء، مثل هدوئه الشخصي؛ بينما كان الوسط الدبلوماسي مرتابا من تعيين سفير لترامب في الشهور الأخيرة من ولايته الرئاسية. لكن السفير فيشر والرئيس دونالد ترامب أثبتا أنهما أحسن اختيار للمغرب.
دافيد فيشر سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الرباط سفير مميز من السفراء السابقين رغم أنه لم يتولى منصبه مند بدأ إدارة ترامب في شهرها الأول
يجب تسمية بعض شوارع الرباط، الدار البيضاء، مكناس.. و المدن الكبرى بإسمه أو إسم دونالد ترامب. هؤلاء الشخصيات لن ننساهم نحن المغاربة لأنهم وقفوا معنا في قضيتنا الوطنية الأولى.
شكرا جزيلا السيد دافيد فيشر سفير الولايات المتحدة الأمريكية لأنك تنصر الحق ومع الحق أنت كبير مثل بلدك أمريكا تستحق كل التقدير والاحترام من كافة المغاربة من طنجة إلى لكويرة ومن وجدة إلى تفاريتي.
سفير بمعنى الكلمة يحترم الثقافة البلد وكذلك يخدم المصالح المشتركة بين البلدين بكل صدق ونعم الرجل سوف تظل في الأذهان ودخلت تاريخ وقلوب المغاربة من بابه الواسع
بعد الإعلان الرسمي لأمريكا بسيادة المغرب على صحرائه وتجسيد ذلك من طرف السفير الأمريكي بالرباط من خلال إعلانه بأن خريطة المملكة المغربية أصبحت بشكل رسمي وعلني مكتملة لتشمل الصحراء كاملة ، سيدون التاريخ المعاصر كشهادة للأجيال القادمة تطورات الأخيرة لقضية الصحراء المغربية المرتبطة باسم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب واسم السفير دافيد فيشر .
وستكون هذه المستجدات الأخيرة بداية نهاية البوليزاريو وصدق من قال: ماضاع حق من ورائه طالب.
I suggest in each city in Morroco to obtain as a street name as Donald Trump and David Fischer to thanking them about their support to our Morrocan Sahara