دبلوماسية قنصليات الصحراء تواصل طرق "مسامير النجاح" في رأس الجزائر

تواصل دبلوماسية افتتاح القنصليات في الصحراء المغربية إغاضة النظام العسكري في الجارة الجزائر لتستمر في مهاجمة الرباط بدون كلل.
ومع افتتاح الأردن قنصلية عامة في مدينة العيون، أمس الخميس، بحضور وزير خارجيته، عاد الإعلام الجزائري المقرب من الجنرالات لتوجيه سهامه إلى المملكة.
وأصبحت الصحراء المغربية تستضيف 20 قنصلية، منها 11 بالعيون و9 قنصليات بالداخلة، وتعود هذه القنصليات إلى دول إفريقية وعربية، ومن المقرر أن تنضم إليها الولايات المتحدة الأميركية عبر قنصلية في الداخلة بعدما اعترفت نهاية السنة الماضية بمغربية الصحراء.
وكتبت صحيفة “الشروق”، المقربة من حكم الجنرالات في الجزائر، أن الرباط تلجأ لدبلوماسية “فتح قنصليات في الصحراء في إطار مساعيها للخروج من العزلة الدولية”، على حد تعبيرها.
ويحاول الإعلام الجزائري دائماً التقليل من نجاح المملكة في حشد الدعم الدولي لقضية وحدته الترابية من خلال الترويج لأطروحة جبهة البوليساريو الانفصالية التي ترى هذه السياسة غير مجدية.
وتعتبر الرباط أن توالي افتتاح القنصليات في الأقاليم الجنوبية يجسد بشكل واضح وصريح موقفاً دوليا داعما لمغربية الصحراء، ووجاهة الموقف المغربي إزاء هذا النزاع الإقليمي المفتعل.
وسبق للجزائر أن حاولت ثني بعض الدول الإفريقية عن افتتاح قنصليات تابعة لها في الصحراء عبر استدعاء سفرائها، لكن مساعيها باءت بالفشل نظراً للعلاقات الدبلوماسية القوية التي تربط المغرب بدول القارة.
ويخصص الإعلام الجزائري، الرسمي وغير الرسمي، يومياً مقالات وبرامج تهاجم المغرب في جميع المواضيع، وعلى رأسها الصحراء، بل تجعل المملكة قضية وطنية جزائرية من خلال التطرق اليومي لها، متجاهلا القضايا الداخلية التي تشغل الجزائريين.
وفي السنوات الأخيرة، اشتد عداء الجزائر للمغرب بشكل كبير ولافت، سواء من خلال التصريحات أو المواقف، وازداد أكثر مع الرئيس الحالي عبد المجيد تبون الذي يواجه شارعا يغلي منذ سنوات ووضعا اقتصاديا مزريا.
ولم تنفع سياسة اليد الممدودة التي أطلقها المغرب قبل سنوات تجاه الجزائر لفتح صفحة جديدة من العلاقات الجيدة. وما دام قصر المرادية مُصرا على معاكسة مصالح الرباط المرتبطة أساسا بالصحراء، فإن تجاوز الخلافات بين البلدين الجارين يبقى أمرا مستحيلا.
فقط الدول الضعيفة والفاشلة كالأردن ومالي وغيرها أما الدول القوية كفرنسا التي أهدى لها الملك صفقات القطارات و200مليار يإعادة بناء كنيسة العذراء فهي خارج اللعبة
أين هي بريطانيا والنرويج والسويد وكندا و غستراليا
شورو عليهم راهم شوابن وجامعين كاع الأمراض
الاعلام العسكري ترك المشاكل العويصة الداخلية الشعب الجزائري ،في حين أصبح المغرب موضوعها الرئيسي مقالة من النجاح الباهر للدبلوماسية المغربية .والعربب ان الاعلام التابع العسكر العجوز البائد لا يتحدث عن الحراك المبارك الشعب الجزائري . عموما فان المغرب يشق طريقه والكلاب تنبح.
ننتظر اختراقا للإجماع الأوروبي من خلال فتح إحدى الدول الأوروبية المؤسسة للاتحاد الأوروبي لقنصلية في الصحراء المغربية. هذا هو المطلوب حاليا.
سيعتبر ذلك ان حصل بداية لانهيار الموقف الموحد وسبدفع بايدن الى تأكيد صريح لموقف ترامب.
هناك دول اوروبية من الممكن استمالتها وهنا ستظهر حنكة الدبلوماسية المغربية.
الإخوان تكايسو لينا على السي تبون واش باغيين ترجعوه لألمانيا خليوه يدوز عا رمضان . راه باينا غير من وجهو مقسح . وا السي تبون الصحراء راه داوها غير تهلا في صحتك راك دبلتي هههه
هناك امراض يصلح معها الدواء وهناك امراض لا يصلح معها سوى البثر.قطع العلاقات مع جار السوء واستبدال الغاز الجزاىري بالغاز الامريكي كما فعلت اسبانيا هو الحل .
نظام جزائري وصل قمة الحقارة والدناءة والبلادة…اغبى نظام عرفه التاريخ بمفكريه وإعلامييه …أضحوكة العالم.
الجزائر تمر باسواء مراحلها اقتصاديا و سياسيا لا يجب الضغط عليهم المطلوب فقط ضربات خفيفة و انتضار سقوطهم. دولة راهنت على السلاح و نست الاقتصاد… الاتحاد السوفييتي انهار لاسباب اقتصادية رغم انه كان قوة نووية و عسكرية عملاقة.
الجزائر دولة الشر والحقد والكراهية ورعاية الإرهاب .. الجزائر ونظامها الديكتاتوري الفاسد نهايتهم قريبة لا محل من ذلك.
ههههه العزلة الدولية هي التي يعيشها نظام الخنرالات وليس الجنرالات،نظام يغتصب نشطاء الحراك في السجون ،لم تعد له أي مصداقية…..نظام تغيضه كل نجاحات المروك كما يحلو لهم تسمية المغرب العريق،المروك لي عدد المتلقين للقاح به يمثل 94% من مجموع الملقحين في إفريقيا كلها…..واش بحال هاد الإنجاز إخلي جنرالات الكارتون إنعسو؟؟ أبدا…..تحية للجزائريين الأحرار الذين يؤمنون بالوحدة والأخوة والجوار؛والويل لكل الحاقدين.
دبلوماسية قنصليات الصحراء تواصل طرق “مسامير النجاح” في رأس الجزائر……..يا اعداء المغرب الكلاسيكيين…..يا حساد…..يا منافقين……يا حاقدين…….يا يا يا يا
لو كان فتح القنصليات بالأقاليم الجنوبية لا وزن له عند الجزائر لما احنجت على ااكوت ديفوار عندما فتحت قنصليتها… الكرة في ملعب الشعب الجزائري الذي تلاعب به السارقين طوال 58 سنه…
جوابي لك يا مونو بعد اعتراف امريكا لا تهمنا باقي الدول
مافهمتش علاش هدو ألدين يدعون انهم سياسين او اصحاب شعارات ولوعود لكاذبه عقولهم مريضه بتعنتر ولنثقام من المواطن الذي اوصلهم بصوطه لمنابع لقرار كل دول العربيه لنكن واقعين الجزائر بدورها استعملت العدا للمغرب كوسيله لملاهات الشعب عل اختلاسات وتلاعبات واهدار المال العام عن طريق رشاوي لخونه ولنفصالي بزباليو ولاوباش لزرع لفتنه ولبلبله للمغرب ولصحراءه في القريب العاجل ستعود اراضي المغربيه محتله من طرف دزاير كلها ويرفع فيه علم الوطن المغربي مثل لعيون داخله كركرات كويره وقريبا أنشأ انه اخر مستعمره محتله من طرف دزاير نعم قريبا انشاء الله بتعاون مع دول عربيه واربيه وامريكيه واسرائليه واسويه… لنصرت جميع قضايا المغرب من الشرق ال الغرب كم ارجو من جميع لمغاربه الحيطه والحضر من إخوان والعدل والإحسان َنفصالي بزباليو انهم يكنون لعدا للوطن خصوصا اذا لم ينجحو في استحقاقات… 2021 اليوم تراكم اتباع وتبيغات حزب بنكران بلبرلمان بدون تباعد لانه اقضيه تهمهم سيفقضون مقاعد برلمنيه تقطع ليهم بز وله. تعويضات متيازات افخم سيارت ومجانيات محروقات وتفريق غنيمه كل نهايه شهر زد لستلا عل مناصب تعيينات وظاذف زبونيه
الصورة واضحة..باقي قنصلية وحدة الأمريكية هي لغادي تغطي هذاك راس لخارج …و يديو زمر يدفنوه الى الابد.
جنرالات فرنسا و المخزن نجحوا في تخدير شعوب……مشكل صحراء ليست الا خطة جهنمية فرنسية ……للاستحواد على خيرات البلاد……وتمديد حكم العملاء……..
المغرب يفتخ القنصليات في اطار الاعتراف بمغربية الصحراء من اجل التنمية والتطور الاقتصادي .والجزاءر تدعم الارهاب باحتضانها عصابة قطاع الطرق فوق اراضيها . تمولها من اموال الشعب الجزاءري .وسنرى من سوف يفوز والتاريه بيننا
كان اولى على الشروق ان تهتم بحراك الشعب الجزاءري عوض التدخل في شؤون الغير .(طبعا اذا كانت لها الشجاعة. )
إلى مونو الدزايري، شكون لقالك بأن الدول العضمى تعترف بجمهورية الموز (الدزاير) وربيبتها الوهمية. أنتم خارج التغطية بمعنى الكلمة.
الى. مونو.. المغرب. لا. يحتاج. لا. المانيا. ولا. استراليا.
المغرب. في. الصحراء. واتمم. الاغلاق. وان. كنتم. تعتقدون. انكم. رجال. حقيقيين. وتريدون. ان. تعيدوا. شريط. الرعب. الذي. يحمل. عنوان. امغالا. فمرحبا. بالبؤساء. امثالك. سنذيققك.الموز.الذي.لم.يكتب.لك.استثناءا. من. كل. سكان. كوكب. الارض. تذوقه. هههه
هههه العزلة الدولية هي التي تعيشها الجزائر و طعمتها الحاكمة الفاسدة ، كبرانات فرنسا
الشعب الجزائري عاق او فاق ، لكدوب اديالك اعطاو الريحة !
الخروج من العزلة هههههه لا يعاني المغرب من اي عزلة العزلة هي التي تعانون منها انتم تقمعون شعبكم وتوجهون سهام الاتهام إلى الأيادي الخارجية تمنيت أن اسمع دولة تتحدث عن الجزائر وعن منجزاتها صفر منجزات صفر اقتصاد صفر صحة آش باغيين من المغرب راه هرب عليكم بمسافات
النظام العسكري الجزائري اخطا و عليه ان يدفع الثمن… ثروات الجزائر يستفيد منها الأجانب و الشعب الجزائري الشقيق محروم منها… انه نظام غبي…. انه مصيبة ابتلي بها اشقاءنا في الجزائر…
ماذا ننتظر لقطع كل خيوط العلاقات مع هذا الكيان اللقيط الفراقشي تبا لنظام عصابة بنو خرخر فالصحراء مغربية الى يوم البعث فتموت العصابة بغيظها ولتنفجر
تحية تقدير و إجلال للسيد ناصر بوريطة على كل المجهودات ….كل قنصلية هي بمثابة مسمار في نعش أولاد الحركي